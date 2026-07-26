A Sarnano per pioggia solo gara 1 del CIVSA

Riolo su PRC A6 a segno pieno al 18° Trofeo Storico Lodovico Scarfiotti con il miglior tempo di gara ed il successo in 4° Raggruppamento. Ottimo secondo il sarnanese Gentili su Lucchini. Giuliano Peroni si conferma re del 3° su Osella, bel duello in 2° Raggruppamento a favore di Buttura su Giannini e Nocentini e la Chevron inavvicinabili nel 1° dove spicca il maceratese Stortoni su Lotus. Stefano Peroni su Osella si prede la scena delle Classiche.

Sarnano (MC), 26 luglio 2026. Il 18° Trofeo Storico Lodovico Scarfiotti ha offerto spettacolo in gara unica sui 9,927 Km della Sarnano Sassotetto, fondo asciutto in gara 1 e pioggia abbondante prima di gara 2, tanto da portare alla decisione di non disputare la seconda salita.

Miglior tempo e vittoria di 4° Raggruppamento sono state a favore del siciliano Salvatore Totò Riolo su PRC A6 BMW, che ha percorso i 9,927 Km del tracciato sui Monti Sibillini. Per il Tricolore Auto Storiche successo del fiorentino Stefano Peroni su Osella PA 20/S BMW. La gara maceratese organizzata dal Gruppo Sportivo AC Macerata, di cui questa particolare edizione ha celebrato il 60° anniversario della vittoria del mai dimenticato Scarfiotti al GP di Monza, è stato il sesto appuntamento del Campionato Italiano Velocità salita Auto Storiche. Nella gara valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna successo per il potentino di Vimotorsport Achille Lombardi che con il tempo di 4’21”41 su Osella PA 30, ha preceduto di soli 31 centesimi di secondo l’abruzzese Stefano Di Fulvio sulla Nova Proto NP 01 turbo, entrambi saliti con pneumatici intermedi. Terzo il sardo Omar Magliona che su Nova Proto NP 03 Aprilia, primo tra le sportscar con motore Moto.

Ottimi i riscontri che hanno portato al primato Riolo, portacolori della Squadra Piloti senesi, che con la vittoria marchigiana ha così allungato in testa al 4° Raggruppamento. Secondo riscontro di gara e di 4° Raggruppamento per il padrone di casa Marco Gentili che al suo esordio sulla Lucchini SP 90 Alfa Romeo curata dal Team Di Fulvio è stato immediatamente incisivo. Ha completato il podio di 4° Raggruppamento il gentleman pisano della Bologna Squadra Corse Piero Lottini su Osella PA 9/90 BMW. Per le vetture Turismo ottimo come sempre Giuseppe Valenti che sulla Peugeot 205 Rallye ha rinforzato la leadership in classe A1300 ed anche la sua posizione da podio di Raggruppamento.

Terzo tempo di gara e successo pieno in 3° Raggruppamento per il fiorentino Giuliano Peroni che sulla Osella PA 8/9 che prepara personalmente, ha guadagnato punti importanti ed è balzato in vetta al tricolore di Raggruppamento, complice la mancata partenza di Erwin Morandell su Fiat X1/9, assente dopo buone prove. Seconda piazza di categoria per il palermitano di Napoli Francesco Avitabile che sulla perfetta BMW 320 in versione silhouette, ha trovato ottimo feeling con l’impegnativo tracciato dove l’alfiere Scuderia Vesuvio era all’esordio. Ha completato il podio l’immancabile Giacinto Giacchè sulla spettacolare Fiat 131 Abarth di classe GTS 2000. Appassionante il duello tra Giannini 650 NP di classe TC 700 che ha animato il 2° Raggruppamento, ha vinto il veneto Andrea Buttura, ma l’ascolano Alessandro Pieroni non ha mai mollato la presa. Sul podio anche l’ammirata Alfa Romeo GTAM di Patrizio Impulliti che si è imposto in classe TC 2000. Per la T1600 nuovo acuto del palermitano Giuseppe La Rocca sulla fidata Alfa Romeo Giulia e ancora un piccola in evidenza come la Fiat Abarth 595 di Francesco Maltese, primo in TC600. Ulteriore acuto del fiorentino Tiberio Nocentini su Chevron B19 Cosworth in 1° Raggruppamento, con il quinto riscontro generale della gara. Secondo posto in ottima evidenza per il giovane collezionista maceratese Andrea Stortoni, che sulla Lotus Elan ha vinto la classe GTS 1600 ed è stato autore di un ottimo weekend. Terzo sul podio il ternano Angelo De Angelis, particolarmente divertito sulla Lola T 212. Affermazione in classe GT2000per il lombardo Sergio Davoli sulla Porsche 911.

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Stefano Peroni ha vinto nel tricolore Auto Classiche sulla Osella PA 20/S BMW, che il pilota e preparatore fiorentino della Bologna Squadra Corse ha perfettamente ritrovato. Secondo tempo per il siciliano Giovanni Cassibba che al volante della Osella PA 20/S ha pagato il dazio dell’esordio, costato temporaneamente la leadership, poi l’abruzzese Cristian Frustagatti, sempre più lanciato sul podio tricolore sulla Peugeot 106.

Classifiche di raggruppamento in gara: 1° Raggr.: 1 Nocentini (Chevron B19 Cosworth) in 5’46”88; 2 Stortoni (Lotus Elan) a 29”67; 3 De Angelis (Lola T212) a 51”81. 2° Raggr.: 1 Buttura (Giannini 650 NP) in 6’43”30; 2 Pieroni (Giannini 650 NP) a 3”45; 3 Impulliti (Alfa Romeo GTAM) a 11”16. 3° Raggr.: 1 Peroni G. (Osella PA 8/9 BMW) in 5’21”29; Avitabile (BMW 320) a 33”60; Giacchè (Fiat 131 Abarth) a 56”78. 4° Raggr.: 1 Riolo (PRC A6 BMW) in 5’03”24; 2 Gentili (Lucchini SP 90 A.R.) a 17”74; 3 Lottini (Osella PA 9/90 BMW) a 25”29. C.I. Auto Classiche: 1 Peroni S. (Osella PA 20/S BMW) in 5’00”37; 2 Cassibba G. (Osella PA 20/S BMW) a 12”39; 3 Frustagatti (Peugeot 106 Rallye) a 1’24”72.

Calendario Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche 2025: 25-26 aprile 52^ Coppa della Consuma (FI); 22-24 maggio 36° Bologna-Raticosa; 5-7 giugno Guarcino-Campocatino (FR); 19-21 giugno Lago-Montefiascone (VT); 10-12 luglio 44^ Cesana – Sestriere (TO); 24-26 luglio 18° Trofeo Storico Lodovico Scarfiotti (MC); 4-6 settembre 11^ Salita Storica Monte Erice (TP); 18-20 settembre 43° Coppa del Chianti Classico; 9-11 ottobre 9^ Coppa Faro (PU).

Addetto Stampa ACI Sport: Rosario Giordano +39 3346233608 – external.giordano@acisportspa.it

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