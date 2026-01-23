Storie correlate

Fiumi, interventi urgenti dell’Autorità di bacino nel Siracusano e nel Messinese dopo il ciclone Harry

Riccardo Gennaio 23, 2026 0

SAMOTHRACE, LUNEDÌ A CATANIA FOCUS SU ENERGY AND SMART MOBILITY

Riccardo Gennaio 23, 2026 0

Frane, al via il consolidamento del quartiere San Pietro a Polizzi. Schifani: «Nel contrasto al dissesto idrogeologico indispensabili investimenti per la sicurezza»

Riccardo Gennaio 23, 2026 0

Ultime notizie

PIAZZA ARMERINA NEWS: PIAZZA ARMERINA- IL GRANDE BASKET GIOVANILE APPRODA IN CITTÀ.

Riccardo Gennaio 23, 2026 0

Fiumi, interventi urgenti dell’Autorità di bacino nel Siracusano e nel Messinese dopo il ciclone Harry

Riccardo Gennaio 23, 2026 0

Il 26° Rally dei Nebrodi allarga gli orizzonti

Riccardo Gennaio 23, 2026 0

SAMOTHRACE, LUNEDÌ A CATANIA FOCUS SU ENERGY AND SMART MOBILITY

Riccardo Gennaio 23, 2026 0