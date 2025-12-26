Valore aggiunto: Mezzogiorno una volta e mezzo più veloce del Settentrione

Ma al Sud il pro-capite è quasi la metà del Nord-Ovest

Viterbo la “gazzella” d’Italia (+4,85%)

Milano prima per ricchezza prodotta a testa (65.721 euro)

Meglio l’agricoltura (+10,25%), peggio la manifattura (-4,10%)

Roma 27 ottobre 2025 – Il valore aggiunto del Sud lo scorso anno ha corso ad una velocità una volta e mezza superiore a quella del Nord, +2,89% contro l’1,77% del Settentrione e il 2,14 % della media italiana rispetto al 2023. È quanto emerge dall’analisi realizzata dal Centro Studi Tagliacarne e Unioncamere sul valore aggiunto provinciale a valori correnti del 2024 che tiene conto dell’ultima revisione di contabilità nazionale effettuata dall’Istat e diffusa nello scorso mese di settembre.

In particolare, nel complesso del Paese aumenti a due cifre si registrano nell’agricoltura (+10,25%), che comunque genera appena il 2,23% della ricchezza prodotta, mentre sul fronte opposto cali più consistenti si rilevano nella manifattura (-4,10%) che realizza il 19,04% del valore aggiunto. A livello regionale a muoversi con un passo più spedito sono, in particolare, la Sardegna (+3,74%), la Puglia (+3,13%) e la Calabria (+3,12%). Ma, su base provinciale, è Viterbo a prendere maggiormente la rincorsa (+4,85%), seguita da Imperia (+4,29%) e Foggia (+4,22%).

Tuttavia, se guardiamo alla ricchezza prodotta pro-capite è il Nord con 40.158 euro a smarcarsi nettamente dal resto d’Italia e, in particolare, dal Meridione (22.353 euro). A trainare è, soprattutto, Milano che con un valore aggiunto di 65.721 euro a testa conferma la sua leadership sfiorando il raddoppio della media nazionale di 33.348 euro. Un traguardo quest’ultimo raggiunto attualmente in Europa solo da 19 “province” dell’Unione europea (delle quali ben 11 tedesche) sulle 1.165 nelle quali è suddiviso il territorio dell’Ue.

“I dati del valore aggiunto dipingono un quadro in chiaroscuro. Il Sud conferma segni positivi di dinamicità ribaltando lo stereotipo di un’area strutturalmente in ritardo rispetto al resto del Paese. Ma il gap con il Nord resta ampio e la ricchezza prodotta per abitante nel Mezzogiorno rimane decisamente inferiore. Lo ha detto il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, che ha aggiunto “preoccupa, inoltre, la flessione della manifattura, segno di una difficoltà che i dazi e le tensioni sull’export potrebbero accentuare con un impatto rilevante sul Pil. Anche per questo è quanto mai urgente una vera politica industriale capace di valorizzare le specificità territoriali e di rimuovere gli ostacoli alla competitività, a partire dal costo dell’energia ancora notevolmente più alto rispetto ai concorrenti europei”.

La rimonta della “terra”

Il 2024 segna il boom dell’agricoltura che registra un aumento della ricchezza prodotta del 10,25% (anche per effetto delle spinte inflattive che hanno colpito questo comparto più di altri) e tocca quota 40 miliardi di euro, il valore più alto da quando sono disponibili le serie storiche. Aumenti record si registrano in Abruzzo (+31,17%) che conquista con L’Aquila, Pescara, Chieti e Teramo le prime quattro posizioni della relativa classifica provinciale. Mentre in controtendenza appare la Sicilia, unica regione italiana a registrare un segno meno ( -5,54%), collocando tutte le sue province in fondo alla graduatoria chiusa da Palermo (-6,89%).

…mentre arretra l’industria

Segnali di sofferenza, invece, emergono dalla manifattura. Nel 2024, l’intero comparto industriale -estrattivo, manifatturiero e utilities- registra una flessione del 4,1% rispetto al 2023, interrompendo un percorso virtuoso di continua crescita iniziato dal 2015 (al netto della battuta di arresto del 2020 dovuto allo scoppio della pandemia).

A fare eccezione sono solo otto province che chiudono lo scorso anno con un segno più, guidate da Reggio di Calabria (+3,08%), Viterbo (+1,64%) e Rieti (+1,60%). Un dato che desta preoccupazione, visto che proprio l’industria in senso stretto è stata negli anni un importante motore di sviluppo. Tra il 2000 e il 2024, infatti, nelle 16 province in cui è aumentata l’incidenza di questo comparto sull’economia locale si registra anche un incremento medio anno maggiore del valore aggiunto (+2,5%), con punte a Bolzano del +3,3%. Mentre nelle 91 province che, nello stesso arco temporale, hanno visto diminuire il peso dello stesso comparto l’aumento appare più contenuto (+2,2% annuo).

Frena la corsa del Nord, Emilia-Romagna ultima

Tra il 2023 e il 2024, il valore aggiunto del Nord si muove a passo rallentato. A fare più fatica sono l’Emilia-Romagna +0,95%, Veneto +1,20% e Friuli-Venezia Giulia +1,35%. Le difficoltà di allungare il passo del Settentrione si riscontrano anche a livello provinciale. Ad eccezione di Imperia, seconda in classifica per crescita con un incremento del 4,29%, bisogna scorrere sino alla 15esima posizione, occupata da Verbano-Cusio-Ossola (+3,24%), per trovare un’altra realtà del Nord. Mentre sono tutte settentrionali le ultime cinque province che chiudono la graduatoria confermando sostanzialmente il valore prodotto nel 2023 si tratta di Modena (-0,03%), Vicenza (+0,40%), Reggio nell’Emilia (+0,50%), Bergamo (+0,60%) e Parma (+0,61%). Tutte realtà, queste ultime, caratterizzate da una forte presenza del settore industriale e che pagano quindi, più di altre, le recenti difficoltà del settore.

Pro-capite, al Meridione quasi la metà del Nord-Ovest. Sud Sardegna fanalino di coda

Ma la ricchezza prodotta pro-capite resta salda al Settentrione 40.158 euro, che sale a 41.095 euro al Nord Ovest, a fronte dei 22.353 euro al Sud. È il Trentino-Alto Adige/Südtirol a primeggiare con 48.869 euro a testa, seguito nel “medagliere” dalla Lombardia 45.019 e dalle Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 43.463. Milano svetta nella classifica provinciale (65.721 euro), inseguita da Bolzano / Bozen (55.065) e Bologna (45.125). Replicando lo stesso podio dell’anno 2000, ad eccezione di Bologna che ha scalzato Roma. Mentre sul fronte opposto sono tutte meridionali le ultime 28 province che occupano la graduatoria, con Sud Sardegna fanalino di coda (18.140 euro), preceduta da Cosenza (18.166 euro) e Agrigento (18.220 euro).

Graduatoria delle regioni italiane in base alla variazione percentuale del valore aggiunto ai prezzi base e correnti fra 2023 e 2024. Totale economia. Valori assoluti in milioni di euro

POS REGIONE VALORE AGGIUNTO VAR.% POS REGIONE VALORE AGGIUNTO VAR.% 1 Sardegna 38.842,2 3,74 14 Molise 7.132,4 1,49 2 Puglia 85.615,6 3,13 15 Friuli-Venezia Giulia 41.309,4 1,35 3 Calabria 36.389,7 3,12 16 Basilicata 13.509,9 1,30 4 Lazio 223.472,8 3,09 17 Veneto 180.282,7 1,20 5 Sicilia 102.004,4 2,91 18 Marche 45.116,2 1,01 6 Campania 121.503,9 2,89 19 Umbria 23.896,7 0,99 7 Liguria 53.149,1 2,76 20 Emilia-Romagna 175.943,4 0,95 8 Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 5.337,0 2,50 1 Mezzogiorno 441.378,8 2,89 9 Trentino-Alto Adige/Südtirol 52.993,5 2,17 2 Centro 419.492,0 2,34 10 Lombardia 451.260,3 2,10 3 Nord-Ovest 653.803,6 2,14 11 Piemonte 144.057,2 2,03 4 Nord-Est 450.529,0 1,23 12 Abruzzo 36.380,7 2,01 13 Toscana 127.006,3 1,75 Italia 1.965.954,4 2,14

Fonte: Elaborazione su dati Unioncamere-Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne

Graduatoria delle regioni italiane in base alla variazione percentuale del valore aggiunto ai prezzi base e correnti fra 2023 e 2024. Industria in senso stretto. Valori assoluti in milioni di euro

POS REGIONE VALORE AGGIUNTO VAR.% POS REGIONE VALORE AGGIUNTO VAR.% 1 Calabria 2.637,2 0,92 14 Toscana 25.572,6 -5,38 2 Lazio 30.424,0 0,71 15 Piemonte 33.902,7 -5,43 3 Sardegna 3.060,1 -0,17 16 Basilicata 2.982,6 -5,65 4 Trentino-Alto Adige/Südtirol 9.018,9 -0,46 17 Puglia 10.366,1 -5,69 5 Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 852,0 -1,55 18 Abruzzo 6.782,1 -6,41 6 Sicilia 11.098,8 -2,16 19 Campania 14.650,6 -6,78 7 Veneto 47.960,3 -3,43 20 Umbria 4.307,2 -8,08 8 Liguria 7.511,6 -4,12 1 Centro 71.471,8 -2,94 9 Emilia-Romagna 48.091,5 -4,53 2 Nord-Est 114.947,7 -3,76 10 Friuli-Venezia Giulia 9.877,0 -4,54 3 Nord-Ovest 135.176,3 -4,74 11 Lombardia 92.910,0 -4,57 4 Mezzogiorno 52.524,3 -4,74 12 Marche 11.168,0 -4,64 13 Molise 946,8 -5,35 Italia 374.389,2 -4,10

Fonte: Elaborazione su dati Unioncamere-Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne

Graduatoria delle regioni italiane in base alla variazione percentuale del valore aggiunto ai prezzi base e correnti fra 2023 e 2024. Agricoltura. Valori assoluti in milioni di euro

POS REGIONE VALORE AGGIUNTO VAR.% POS REGIONE VALORE AGGIUNTO VAR.% 1 Abruzzo 1.330,6 31,17 14 Calabria 2.155,8 7,93 2 Puglia 3.519,2 22,08 15 Toscana 2.707,0 7,20 3 Lazio 2.617,8 20,36 16 Molise 450,5 7,13 4 Emilia-Romagna 4.117,3 19,74 17 Lombardia 5.131,7 7,06 5 Friuli-Venezia Giulia 659,6 14,55 18 Basilicata 820,3 4,03 6 Liguria 592,2 14,02 19 Trentino-Alto Adige/Südtirol 2.359,1 2,27 7 Umbria 689,7 13,64 20 Sicilia 4.390,3 -5,54 8 Marche 713,2 12,76 1 Centro 6.727,7 13,27 9 Campania 3.458,4 12,16 2 Nord-Est 11.285,7 11,97 10 Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 80,6 12,10 3 Mezzogiorno 17.883,2 8,96 11 Sardegna 1.758,1 11,41 4 Nord-Ovest 8.035,9 8,36 12 Veneto 4.149,7 10,42 13 Piemonte 2.231,4 9,85 Italia 43.932,5 10,25

Fonte: Elaborazione su dati Unioncamere-Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne

Graduatoria delle regioni italiane in base alla variazione percentuale del valore aggiunto ai prezzi base e correnti fra 2023 e 2024. Costruzioni. Valori assoluti in milioni di euro

POS REGIONE VALORE AGGIUNTO VAR.% POS REGIONE VALORE AGGIUNTO VAR.% 1 Sicilia 6.906,7 6,11 14 Calabria 2.235,4 -3,26 2 Campania 8.986,2 5,71 15 Emilia-Romagna 8.912,2 -3,61 3 Toscana 7.315,9 4,64 16 Abruzzo 2.836,8 -4,27 4 Sardegna 2.932,3 4,60 17 Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 367,4 -4,70 5 Veneto 11.078,9 3,07 18 Lombardia 22.974,8 -4,72 6 Piemonte 8.557,8 2,70 19 Umbria 1.531,6 -6,00 7 Puglia 6.374,2 2,08 20 Molise 457,2 -11,31 8 Liguria 3.485,1 1,75 1 Mezzogiorno 31.779,6 2,89 9 Trentino-Alto Adige/Südtirol 3.650,7 1,37 2 Nord-Est 26.021,8 0,19 10 Basilicata 1.050,8 0,97 3 Centro 23.627,8 0,19 11 Friuli-Venezia Giulia 2.380,0 0,18 4 Nord-Ovest 35.385,1 -2,41 12 Lazio 11.787,0 -0,93 13 Marche 2.993,3 -2,32 Italia 116.814,3 0,10

Fonte: Elaborazione su dati Unioncamere-Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne

Graduatoria delle regioni italiane in base alla variazione percentuale del valore aggiunto ai prezzi base e correnti fra 2023 e 2024. Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli, trasporti e magazzinaggio, servizi di alloggio e di ristorazione, servizi di informazione e comunicazione. Valori assoluti in milioni di euro

POS REGIONE VALORE AGGIUNTO VAR.% POS REGIONE VALORE AGGIUNTO VAR.% 1 Abruzzo 7.428,6 4,36 14 Lazio 55.875,7 2,90 2 Sicilia 23.449,6 4,23 15 Toscana 30.760,6 2,78 3 Campania 33.745,5 4,09 16 Marche 9.633,6 2,60 4 Piemonte 31.470,6 4,07 17 Friuli-Venezia Giulia 8.217,7 1,87 5 Basilicata 2.670,3 3,96 18 Emilia-Romagna 38.225,2 1,77 6 Lombardia 116.630,5 3,87 19 Trentino-Alto Adige/Südtirol 13.630,3 1,47 7 Puglia 21.030,0 3,82 20 Veneto 43.311,4 1,17 8 Sardegna 9.496,1 3,74 1 Mezzogiorno 108.294,2 3,99 9 Molise 1.354,1 3,57 2 Nord-Ovest 162.757,0 3,87 10 Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 1.208,7 3,56 3 Centro 101.922,4 2,86 11 Liguria 13.447,2 3,47 4 Nord-Est 103.384,6 1,49 12 Calabria 9.120,0 3,47 13 Umbria 5.652,5 3,30 Italia 476.358,2 3,15

Fonte: Elaborazione su dati Unioncamere-Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne

Graduatoria delle regioni italiane in base alla variazione percentuale del valore aggiunto ai prezzi base e correnti fra 2023 e 2024. Attività finanziarie e assicurative, attività immobiliari, attività professionali, scientifiche e tecniche, amministrazione e servizi di supporto. Valori assoluti in milioni di euro

POS REGIONE VALORE AGGIUNTO VAR.% POS REGIONE VALORE AGGIUNTO VAR.% 1 Piemonte 43.934,5 6,63 14 Emilia-Romagna 49.220,3 4,25 2 Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 1.491,9 6,53 15 Trentino-Alto Adige/Südtirol 13.600,1 4,15 3 Liguria 17.046,9 6,33 16 Umbria 6.499,3 4,06 4 Lombardia 156.101,9 6,28 17 Veneto 47.242,4 4,05 5 Abruzzo 9.814,5 4,78 18 Lazio 69.608,4 4,04 6 Puglia 22.085,9 4,68 19 Toscana 37.193,3 3,96 7 Campania 31.012,5 4,58 20 Marche 11.841,8 3,86 8 Molise 1.957,1 4,48 1 Nord-Ovest 218.575,2 6,36 9 Sicilia 26.952,6 4,48 2 Mezzogiorno 114.233,3 4,54 10 Friuli-Venezia Giulia 11.520,2 4,45 3 Nord-Est 121.583,0 4,18 11 Sardegna 10.487,9 4,38 4 Centro 125.142,8 4,00 12 Basilicata 2.838,4 4,28 13 Calabria 9.084,4 4,28 Italia 579.534,3 5,02

Fonte: Elaborazione su dati Unioncamere-Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne

Graduatoria delle regioni italiane in base alla variazione percentuale del valore aggiunto ai prezzi base e correnti fra 2023 e 2024. Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria, istruzione, sanità e assistenza sociale, attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, riparazione di beni per la casa e altri servizi. Valori assoluti in milioni di euro

POS REGIONE VALORE AGGIUNTO VAR.% POS REGIONE VALORE AGGIUNTO VAR.% 1 Toscana 37.193,3 3,94 14 Calabria 11.156,9 2,92 2 Umbria 6.499,3 3,84 15 Abruzzo 8.188,1 2,92 3 Lazio 69.608,4 3,66 16 Sardegna 11.107,7 2,92 4 Marche 11.841,8 3,54 17 Piemonte 23.960,2 1,80 5 Friuli-Venezia Giulia 11.520,2 3,45 18 Lombardia 57.511,4 1,74 6 Emilia-Romagna 49.220,3 3,45 19 Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 1.336,4 1,50 7 Campania 31.012,5 3,27 20 Liguria 11.066,1 1,40 8 Puglia 22.085,9 3,22 1 Centro 90.599,5 3,73 9 Trentino-Alto Adige/Südtirol 13.600,1 3,14 2 Nord-Est 73.306,2 3,26 10 Sicilia 26.952,6 3,12 3 Mezzogiorno 116.664,2 3,12 11 Veneto 47.242,4 3,05 4 Nord-Ovest 93.874,1 1,71 12 Basilicata 2.838,4 3,02 13 Molise 1.957,1 2,92 Italia 374.925,9 2,94

Fonte: Elaborazione su dati Unioncamere-Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne

Graduatoria delle regioni italiane in base al valore aggiunto pro-capite dell’anno 2024 e variazioni di posizione rispetto all’anno 2023. Valori pro-capite in euro

POS REGIONE VALORE PROCAPITE NUMERO INDICE ITALIA=100 VAR POS POS REGIONE VALORE PROCAPITE NUMERO INDICE ITALIA=100 VAR POS 1 Trentino-Alto Adige/Südtirol 48.869,03 146,5 0 14 Basilicata 25.415,33 76,2 0 2 Lombardia 45.019,03 135,0 0 15 Sardegna 24.805,10 74,4 1 3 Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 43.462,50 130,3 0 16 Molise 24.714,22 74,1 -1 4 Emilia-Romagna 39.459,74 118,3 0 17 Puglia 22.052,16 66,1 0 5 Lazio 39.119,91 117,3 0 18 Campania 21.757,48 65,2 0 6 Veneto 37.156,11 111,4 0 19 Sicilia 21.302,55 63,9 0 7 Liguria 35.209,18 105,6 0 20 Calabria 19.827,04 59,5 0 8 Toscana 34.694,71 104,0 1 1 Nord-Ovest 41.094,53 123,2 0 9 Friuli-Venezia Giulia 34.587,19 103,7 -1 2 Nord-Est 38.873,57 116,6 0 10 Piemonte 33.866,63 101,6 0 3 Centro 35.830,43 107,4 0 11 Marche 30.442,80 91,3 0 4 Mezzogiorno 22.353,21 67,0 0 12 Abruzzo 28.668,78 86,0 0 13 Umbria 28.030,96 84,1 0 Italia 33.347,99 100,0

Fonte: Elaborazione su dati Unioncamere-Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne

Graduatoria delle province italiane in base alla variazione percentuale del valore aggiunto ai prezzi base e correnti fra 2023 e 2024. Totale economia. Valori assoluti in milioni di euro

POS PROVINCIA VALORE AGGIUNTO VAR.% POS PROVINCIA VALORE AGGIUNTO VAR.% 1 Viterbo 7.469,1 4,85 55 Rimini 11.256,7 2,03 2 Imperia 5.747,9 4,29 56 Trieste 8.755,7 2,02 3 Foggia 12.245,7 4,22 57 Ferrara 9.650,9 1,99 4 Oristano 3.063,2 4,01 58 Varese 29.660,6 1,96 5 Nuoro 4.405,3 3,98 59 Venezia 29.383,2 1,88 6 Sud Sardegna 5.996,1 3,93 60 Massa-Carrara 5.429,3 1,86 7 Sassari 11.872,9 3,93 61 Cuneo 21.259,6 1,75 8 Rieti 3.635,7 3,68 62 Firenze 42.025,4 1,75 9 Latina 14.303,9 3,46 63 Verona 35.380,3 1,72 10 Crotone 3.263,3 3,42 64 Ascoli Piceno 5.767,0 1,72 11 Reggio di Calabria 10.456,7 3,36 65 Pisa 14.485,6 1,71 12 Cagliari 13.504,7 3,36 66 Sondrio 5.808,4 1,69 13 Palermo 26.264,9 3,32 67 Ravenna 13.536,6 1,67 14 Caltanissetta 4.730,4 3,27 68 Monza e della Brianza 30.604,0 1,64 15 Verbano-Cusio-Ossola 4.238,2 3,24 69 Piacenza 10.481,1 1,63 16 Catania 22.865,7 3,14 70 Cremona 13.008,3 1,63 17 Barletta-Andria-Trani 6.909,4 3,13 71 Teramo 8.416,4 1,61 18 Salerno 23.499,5 3,12 72 Lucca 12.284,5 1,57 19 Brindisi 7.603,6 3,09 73 Biella 5.095,2 1,53 20 Vibo Valentia 2.793,0 3,06 74 Campobasso 5.262,5 1,50 21 Messina 12.575,8 3,05 75 Alessandria 12.812,1 1,50 22 Grosseto 6.021,3 3,05 76 Isernia 1.869,9 1,45 23 Catanzaro 7.709,2 3,02 77 Rovigo 6.510,5 1,43 24 Roma 186.560,6 3,01 78 Novara 12.280,0 1,43 25 Trapani 7.788,6 3,01 79 Forlì-Cesena 14.177,7 1,41 26 Lecce 15.555,4 2,99 80 Siracusa 11.041,8 1,33 27 Caserta 17.781,8 2,98 81 Pavia 15.247,8 1,24 28 Bari 31.327,9 2,97 82 Padova 35.752,5 1,23 29 Milano 213.366,2 2,95 83 Pordenone 10.368,6 1,22 30 Avellino 8.379,2 2,93 84 Chieti 11.008,4 1,19 31 Cosenza 12.167,5 2,92 85 Udine 17.938,3 1,17 32 Pescara 8.623,8 2,89 86 Brescia 49.917,1 1,15 33 Ragusa 6.472,1 2,84 87 Terni 5.507,0 1,14 34 Agrigento 7.457,1 2,84 88 Vercelli 5.183,4 1,14 35 Napoli 66.605,9 2,80 89 Belluno 7.266,5 1,09 36 Frosinone 11.503,5 2,68 90 Ancona 14.933,3 1,05 37 Benevento 5.237,5 2,68 91 Gorizia 4.246,8 1,03 38 Savona 8.766,4 2,65 92 Lecco 11.784,9 0,98 39 Taranto 11.973,7 2,64 93 Prato 8.690,0 0,96 40 Genova 30.925,1 2,62 94 Bologna 45.991,9 0,96 41 L’Aquila 8.332,1 2,60 95 Perugia 18.389,7 0,94 42 Asti 5.866,9 2,51 96 Macerata 9.140,3 0,86 43 Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste 5.337,0 2,50 97 Mantova 14.348,3 0,82 44 Matera 4.357,7 2,47 98 Pesaro e Urbino 10.785,7 0,81 45 Como 19.276,9 2,42 99 Treviso 32.728,9 0,81 46 Livorno 9.945,8 2,36 100 Potenza 9.152,2 0,76 47 Enna 2.808,1 2,36 101 Fermo 4.490,0 0,74 48 La Spezia 7.709,7 2,33 102 Arezzo 11.086,6 0,63 49 Pistoia 8.165,4 2,33 103 Parma 18.759,6 0,61 50 Torino 77.321,8 2,28 104 Bergamo 41.377,2 0,60 51 Trento 23.343,0 2,22 105 Reggio nell’Emilia 21.537,4 0,50 52 Siena 8.872,1 2,17 106 Vicenza 33.260,8 0,40 53 Bolzano / Bozen 29.650,5 2,13 107 Modena 30.551,6 -0,03 54 Lodi 6.860,7 2,10 Italia 1.965.954 2,14

Fonte: Elaborazione su dati Unioncamere-Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne

Graduatoria delle province italiane in base alla variazione percentuale del valore aggiunto ai prezzi base e correnti fra 2023 e 2024. Industria in senso stretto. Valori assoluti in milioni di euro

POS PROVINCIA VALORE AGGIUNTO VAR.% POS PROVINCIA VALORE AGGIUNTO VAR.% 1 Reggio di Calabria 502,7 3,08 55 Reggio nell’Emilia 7.470,3 -4,49 2 Viterbo 687,1 1,64 56 Teramo 1.850,5 -4,52 3 Rieti 359,3 1,60 57 Bologna 11.596,4 -4,53 4 Crotone 484,6 1,59 58 Lecco 4.010,8 -4,55 5 Cosenza 878,5 1,03 59 La Spezia 1.133,7 -4,57 6 Roma 24.485,8 0,97 60 Udine 4.321,6 -4,59 7 Cagliari 1.302,6 0,86 61 Barletta-Andria-Trani 905,3 -4,66 8 Latina 2.648,7 0,81 62 Campobasso 759,5 -4,70 9 Ragusa 632,4 -0,03 63 Lodi 1.572,5 -4,72 10 Sud Sardegna 507,2 -0,27 64 Modena 11.188,8 -4,73 11 Bolzano / Bozen 4.867,2 -0,41 65 Ferrara 2.013,5 -4,79 12 Trapani 575,0 -0,45 66 Pavia 3.401,2 -4,84 13 Sassari 695,0 -0,48 67 Bergamo 12.229,8 -4,85 14 Trento 4.151,7 -0,51 68 Macerata 2.208,3 -4,89 15 Catanzaro 558,2 -0,91 69 Pistoia 1.402,2 -4,89 16 Vibo Valentia 213,2 -1,09 70 Parma 5.447,3 -4,97 17 Palermo 1.617,4 -1,50 71 Pisa 3.081,7 -5,00 18 Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste 852,0 -1,55 72 Monza e della Brianza 7.034,6 -5,04 19 Enna 202,1 -1,96 73 Asti 1.269,0 -5,07 20 Nuoro 310,3 -2,05 74 Rovigo 1.416,4 -5,31 21 Oristano 245,1 -2,09 75 Torino 16.649,8 -5,37 22 Siracusa 3.978,4 -2,12 76 Cremona 3.808,6 -5,38 23 Catania 2.259,4 -2,43 77 Gorizia 1.103,9 -5,39 24 Frosinone 2.243,1 -2,63 78 Cuneo 5.689,1 -5,40 25 Venezia 4.907,4 -2,77 79 Novara 3.549,6 -5,43 26 Verona 7.261,8 -2,78 80 Fermo 1.285,0 -5,44 27 Savona 1.572,5 -2,82 81 Taranto 1.791,9 -5,44 28 Agrigento 504,6 -2,91 82 Benevento 662,7 -5,48 29 Verbano-Cusio-Ossola 796,4 -2,99 83 Siena 1.549,6 -5,49 30 Caltanissetta 393,2 -3,26 84 Arezzo 3.356,5 -5,50 31 Padova 9.356,0 -3,28 85 Lucca 2.943,7 -5,54 32 Rimini 1.694,7 -3,51 86 Bari 3.826,9 -5,65 33 Belluno 2.032,8 -3,55 87 Avellino 1.354,0 -5,69 34 Vicenza 12.948,4 -3,67 88 Vercelli 1.578,5 -5,75 35 Grosseto 474,1 -3,73 89 Foggia 1.284,9 -5,78 36 Varese 7.344,8 -3,74 90 Prato 2.426,3 -5,82 37 Treviso 10.037,5 -3,76 91 Firenze 7.988,6 -5,85 38 Livorno 1.341,8 -3,84 92 Alessandria 3.100,6 -5,98 39 Ancona 3.589,7 -3,96 93 Mantova 4.091,2 -6,00 40 Forlì-Cesena 3.296,0 -4,13 94 Potenza 2.324,9 -6,03 41 Brescia 15.329,3 -4,13 95 Ascoli Piceno 1.053,8 -6,17 42 Piacenza 2.412,2 -4,16 96 Lecce 1.697,1 -6,18 43 Massa-Carrara 1.008,1 -4,17 97 Pescara 1.120,6 -6,21 44 Ravenna 2.972,3 -4,19 98 Biella 1.269,8 -6,27 45 Pordenone 3.225,5 -4,24 99 Brindisi 860,0 -6,32 46 Imperia 353,3 -4,25 100 Napoli 7.682,9 -6,65 47 Matera 657,7 -4,28 101 L’Aquila 1.226,0 -6,76 48 Sondrio 1.094,6 -4,30 102 Salerno 2.930,7 -7,40 49 Como 4.380,3 -4,36 103 Caserta 2.020,3 -7,52 50 Trieste 1.226,1 -4,37 104 Perugia 3.514,7 -7,53 51 Pesaro e Urbino 3.031,1 -4,38 105 Chieti 2.584,9 -7,65 52 Messina 936,3 -4,41 106 Isernia 187,3 -7,88 53 Genova 4.452,1 -4,44 107 Terni 792,5 -10,45 54 Milano 28.612,2 -4,46 Italia 374.389 -4,10

Fonte: Elaborazione su dati Unioncamere-Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne

Graduatoria delle province italiane in base alla variazione percentuale del valore aggiunto ai prezzi base e correnti fra 2023 e 2024. Agricoltura, silvicoltura e pesca. Valori assoluti in milioni di euro

POS PROVINCIA VALORE AGGIUNTO VAR.% POS PROVINCIA VALORE AGGIUNTO VAR.% 1 L’Aquila 384,4 34,44 55 Sud Sardegna 541,5 11,19 2 Pescara 191,0 32,43 56 Nuoro 349,9 11,02 3 Chieti 503,6 29,66 57 Avellino 314,7 10,88 4 Teramo 251,7 28,46 58 Livorno 97,0 10,87 5 Trieste 22,9 26,42 59 Oristano 333,2 10,83 6 Reggio nell’Emilia 551,9 24,22 60 Vercelli 140,4 10,56 7 Modena 498,3 24,00 61 Fermo 88,9 10,52 8 Brindisi 376,6 23,49 62 Imperia 333,4 10,50 9 Verbano-Cusio-Ossola 29,8 22,80 63 Grosseto 443,3 9,53 10 Foggia 1.264,5 22,62 64 Cremona 810,0 9,46 11 Viterbo 595,3 22,51 65 Reggio di Calabria 689,9 9,39 12 Barletta-Andria-Trani 343,6 21,98 66 Catanzaro 363,9 9,14 13 Lecce 369,7 21,75 67 Udine 289,2 9,01 14 Bari 688,0 21,71 68 Novara 127,3 8,96 15 Rimini 126,4 21,68 69 Lodi 296,6 8,95 16 Genova 71,0 21,07 70 Como 188,9 8,90 17 Frosinone 267,6 20,58 71 Campobasso 344,8 8,57 18 Taranto 476,7 20,47 72 Verona 1.306,3 7,98 19 Latina 814,9 20,37 73 Cuneo 918,8 7,87 20 Bologna 427,6 20,18 74 Prato 43,2 7,77 21 Roma 757,5 19,81 75 Crotone 328,5 7,75 22 Piacenza 337,6 19,57 76 Siena 398,2 7,51 23 Pordenone 284,0 19,41 77 Treviso 1.062,1 7,08 24 Ferrara 445,6 19,29 78 Pisa 205,0 7,08 25 Savona 151,2 18,96 79 Massa-Carrara 39,4 6,97 26 Terni 221,4 18,75 80 Pistoia 731,5 6,95 27 Forlì-Cesena 590,5 17,87 81 Bergamo 632,1 6,89 28 Padova 548,2 17,40 82 Vibo Valentia 222,5 6,83 29 Ravenna 640,0 16,90 83 Mantova 863,4 6,65 30 Parma 499,4 16,56 84 Arezzo 327,7 5,93 31 Gorizia 63,5 16,42 85 Cosenza 551,0 5,93 32 Belluno 101,7 15,86 86 Alessandria 217,9 5,71 33 Rieti 182,5 15,56 87 Pavia 322,5 5,68 34 Macerata 140,6 14,97 88 Brescia 1.221,4 5,60 35 La Spezia 36,6 14,62 89 Lucca 129,7 5,15 36 Asti 243,7 14,41 90 Firenze 292,1 5,15 37 Vicenza 416,6 13,81 91 Potenza 406,2 4,07 38 Napoli 744,5 13,61 92 Matera 414,1 3,99 39 Rovigo 249,5 13,58 93 Biella 50,5 3,96 40 Torino 503,0 13,34 94 Bolzano / Bozen 1.408,4 3,82 41 Monza e della Brianza 76,9 12,98 95 Sondrio 121,2 3,25 42 Pesaro e Urbino 113,0 12,84 96 Milano 308,3 3,02 43 Caserta 837,5 12,68 97 Isernia 105,7 2,71 44 Ancona 208,3 12,52 98 Trento 950,7 0,05 45 Sassari 445,3 12,40 99 Ragusa 572,9 -3,28 46 Ascoli Piceno 162,4 12,38 100 Siracusa 600,9 -4,11 47 Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste 80,6 12,10 101 Agrigento 616,6 -5,54 48 Varese 169,5 11,84 102 Messina 359,9 -5,66 49 Venezia 465,3 11,82 103 Catania 736,5 -6,12 50 Cagliari 88,1 11,59 104 Trapani 449,6 -6,12 51 Lecco 120,9 11,57 105 Caltanissetta 288,8 -6,63 52 Salerno 1.216,7 11,52 106 Enna 178,2 -6,88 53 Perugia 468,3 11,38 107 Palermo 586,8 -6,89 54 Benevento 344,9 11,30 Italia 43.933 10,25

Fonte: Elaborazione su dati Unioncamere-Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne

Graduatoria delle province italiane in base alla variazione percentuale del valore aggiunto ai prezzi base e correnti fra 2023 e 2024. Costruzioni. Valori assoluti in milioni di euro

POS PROVINCIA VALORE AGGIUNTO VAR.% POS PROVINCIA VALORE AGGIUNTO VAR.% 1 Messina 935,3 7,18 55 Cuneo 1.455,6 1,64 2 Catania 1.608,2 6,79 56 La Spezia 445,3 1,26 3 Avellino 708,8 6,24 57 Trieste 491,5 0,78 4 Oristano 210,7 6,18 58 Cremona 610,6 0,67 5 Siracusa 607,2 6,08 59 Lecco 694,7 0,61 6 Pisa 911,0 5,95 60 Bolzano / Bozen 2.048,1 0,46 7 Caserta 1.595,5 5,92 61 Pordenone 545,6 0,20 8 Trapani 533,9 5,84 62 Udine 1.045,1 0,20 9 Napoli 4.514,1 5,83 63 Ascoli Piceno 484,6 -0,01 10 Palermo 1.570,4 5,81 64 Potenza 712,5 -0,05 11 Agrigento 530,4 5,77 65 Roma 8.887,9 -0,83 12 Caltanissetta 404,4 5,64 66 Gorizia 297,9 -0,91 13 Arezzo 697,3 5,62 67 Frosinone 1.002,8 -0,99 14 Firenze 1.984,2 5,59 68 Latina 1.054,5 -1,17 15 Ragusa 513,3 5,38 69 Fermo 244,5 -1,20 16 Salerno 1.696,6 5,38 70 Rieti 289,9 -1,29 17 Verbano-Cusio-Ossola 300,8 5,28 71 Viterbo 551,9 -1,70 18 Cagliari 864,7 5,23 72 Rimini 700,3 -1,98 19 Verona 2.179,8 4,88 73 Forlì-Cesena 849,2 -2,04 20 Nuoro 336,0 4,87 74 Macerata 769,6 -2,30 21 Prato 449,5 4,84 75 Catanzaro 463,1 -2,38 22 Belluno 435,2 4,64 76 Pesaro e Urbino 643,5 -2,43 23 Sassari 1.053,6 4,57 77 Crotone 225,1 -2,46 24 Lucca 851,7 4,44 78 L’Aquila 769,6 -2,49 25 Benevento 471,1 4,20 79 Bologna 2.122,9 -3,05 26 Novara 780,0 3,91 80 Pescara 547,3 -3,11 27 Grosseto 392,5 3,84 81 Como 1.169,0 -3,13 28 Siena 508,1 3,73 82 Lodi 497,0 -3,14 29 Massa-Carrara 385,5 3,19 83 Varese 1.422,9 -3,16 30 Matera 338,3 3,18 84 Reggio di Calabria 544,9 -3,17 31 Barletta-Andria-Trani 491,8 3,13 85 Sondrio 429,6 -3,32 32 Padova 2.177,5 3,02 86 Piacenza 557,0 -3,38 33 Rovigo 466,1 3,02 87 Parma 992,6 -3,39 34 Alessandria 943,1 2,99 88 Cosenza 831,8 -3,50 35 Enna 203,7 2,80 89 Ancona 851,1 -3,83 36 Torino 4.025,4 2,70 90 Reggio nell’Emilia 1.016,2 -3,87 37 Pistoia 540,4 2,67 91 Ferrara 498,7 -4,10 38 Livorno 595,8 2,64 92 Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste 367,4 -4,70 39 Sud Sardegna 467,3 2,63 93 Brescia 3.332,2 -4,94 40 Vercelli 326,4 2,62 94 Ravenna 645,7 -5,02 41 Imperia 407,4 2,59 95 Perugia 1.149,9 -5,03 42 Trento 1.602,6 2,57 96 Monza e della Brianza 1.665,3 -5,07 43 Venezia 1.865,5 2,54 97 Milano 8.259,9 -5,09 44 Asti 452,0 2,53 98 Modena 1.529,4 -5,22 45 Vicenza 1.744,4 2,46 99 Mantova 720,9 -5,29 46 Lecce 1.320,3 2,27 100 Chieti 774,3 -5,51 47 Foggia 828,1 2,17 101 Teramo 745,6 -5,57 48 Taranto 641,5 2,01 102 Vibo Valentia 170,5 -5,70 49 Treviso 2.210,4 2,01 103 Bergamo 3.195,9 -6,43 50 Brindisi 555,9 2,00 104 Pavia 976,8 -6,43 51 Bari 2.536,7 1,79 105 Terni 381,7 -8,79 52 Genova 1.935,9 1,71 106 Campobasso 319,9 -11,02 53 Biella 274,5 1,67 107 Isernia 137,3 -11,98 54 Savona 696,4 1,67 Italia 116.814,3 0,10

Fonte: Elaborazione su dati Unioncamere-Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne

Graduatoria delle province italiane in base alla variazione percentuale del valore aggiunto ai prezzi base e correnti fra 2023 e 2024. Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli, trasporti e magazzinaggio, servizi di alloggio e di ristorazione, servizi di informazione e comunicazione. Valori assoluti in milioni di euro

POS PROVINCIA VALORE AGGIUNTO VAR.% POS PROVINCIA VALORE AGGIUNTO VAR.% 1 Verbano-Cusio-Ossola 1.023,7 5,27 55 Sondrio 1.399,4 3,47 2 Cremona 2.566,2 5,15 56 Reggio di Calabria 3.186,5 3,47 3 Pescara 2.077,8 5,14 57 Terni 1.289,6 3,43 4 Como 3.997,6 5,12 58 Genova 8.214,0 3,40 5 Novara 2.512,8 4,84 59 Rieti 734,2 3,39 6 Lodi 1.475,5 4,78 60 Lecco 2.066,5 3,33 7 Messina 3.035,9 4,70 61 Lucca 2.871,3 3,32 8 Siracusa 1.497,6 4,69 62 Massa-Carrara 1.341,9 3,30 9 Salerno 6.480,7 4,54 63 Oristano 586,3 3,28 10 Vercelli 917,0 4,47 64 Perugia 4.362,9 3,26 11 Crotone 660,9 4,41 65 Catanzaro 1.807,8 3,22 12 Chieti 2.139,8 4,32 66 Vibo Valentia 613,0 3,16 13 Avellino 1.736,9 4,30 67 Mantova 2.618,3 3,15 14 Teramo 1.654,8 4,24 68 Nuoro 956,1 3,10 15 Palermo 6.911,1 4,21 69 Savona 1.980,8 3,02 16 Catania 5.843,9 4,20 70 Pesaro e Urbino 2.186,6 3,02 17 Caltanissetta 893,0 4,14 71 Firenze 11.394,8 2,93 18 Brindisi 1.791,3 4,13 72 Pistoia 1.620,3 2,91 19 Asti 1.141,2 4,13 73 Gorizia 784,6 2,89 20 Sud Sardegna 1.341,3 4,08 74 Frosinone 2.267,3 2,87 21 Potenza 1.666,3 4,04 75 Roma 48.265,8 2,83 22 La Spezia 1.812,8 4,03 76 Siena 1.760,3 2,81 23 Cuneo 3.940,5 4,00 77 Pavia 2.990,0 2,79 24 Napoli 20.295,6 3,99 78 Arezzo 2.184,5 2,74 25 Agrigento 1.527,9 3,98 79 Fermo 893,1 2,73 26 Biella 967,3 3,96 80 Prato 1.905,4 2,64 27 Ragusa 1.524,0 3,96 81 Ancona 3.408,2 2,60 28 Brescia 9.570,8 3,95 82 Livorno 2.955,3 2,33 29 Foggia 2.848,5 3,93 83 Macerata 1.937,5 2,32 30 Torino 18.108,1 3,92 84 Grosseto 1.488,0 2,27 31 Isernia 305,6 3,91 85 Pisa 3.238,8 2,26 32 Alessandria 2.860,1 3,91 86 Ascoli Piceno 1.208,2 2,20 33 Varese 7.534,0 3,88 87 Parma 3.959,0 2,15 34 Bari 8.709,1 3,87 88 Ferrara 1.806,7 2,08 35 Sassari 3.031,8 3,87 89 Rimini 3.294,9 2,00 36 Benevento 1.046,1 3,86 90 Ravenna 3.168,1 1,91 37 Milano 66.270,7 3,86 91 Modena 5.508,4 1,89 38 Matera 1.004,0 3,83 92 Belluno 1.888,2 1,82 39 Trapani 1.730,1 3,83 93 Trieste 2.168,3 1,79 40 Bergamo 8.170,5 3,79 94 Pordenone 1.657,5 1,79 41 Caserta 4.186,1 3,79 95 Forlì-Cesena 3.210,7 1,75 42 Barletta-Andria-Trani 1.629,4 3,78 96 Udine 3.607,3 1,74 43 Imperia 1.439,6 3,77 97 Rovigo 1.477,6 1,65 44 Cagliari 3.580,6 3,74 98 Piacenza 2.704,7 1,57 45 Viterbo 1.531,6 3,65 99 Reggio nell’Emilia 3.695,3 1,55 46 Lecce 3.687,5 3,62 100 Bologna 10.877,5 1,55 47 Enna 486,1 3,61 101 Trento 5.163,9 1,53 48 Latina 3.076,8 3,57 102 Bolzano / Bozen 8.466,4 1,43 49 Taranto 2.364,0 3,57 103 Verona 10.243,9 1,39 50 Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste 1.208,7 3,56 104 Vicenza 6.051,1 1,21 51 Monza e della Brianza 7.971,1 3,56 105 Padova 8.552,1 1,15 52 L’Aquila 1.556,2 3,52 106 Venezia 9.011,6 1,02 53 Cosenza 2.851,9 3,48 107 Treviso 6.086,8 0,71 54 Campobasso 1.048,5 3,47 Italia 476.358,2 3,15

Fonte: Elaborazione su dati Unioncamere-Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne

Graduatoria delle province italiane in base alla variazione percentuale del valore aggiunto ai prezzi base e correnti fra 2023 e 2024. Attività finanziarie e assicurative, attività immobiliari, attività professionali, scientifiche e tecniche, amministrazione e servizi di supporto. Valori assoluti in milioni di euro

POS PROVINCIA VALORE AGGIUNTO VAR.% POS PROVINCIA VALORE AGGIUNTO VAR.% 1 Imperia 1.965,2 7,28 55 Napoli 17.693,2 4,41 2 Como 6.587,1 7,01 56 Palermo 7.311,9 4,41 3 Vercelli 1.318,0 6,89 57 Prato 2.603,1 4,36 4 Torino 24.783,2 6,81 58 Sassari 3.489,4 4,36 5 Monza e della Brianza 9.813,0 6,78 59 Lucca 3.390,7 4,35 6 Cuneo 6.249,6 6,67 60 Trieste 2.786,2 4,35 7 Biella 1.681,6 6,64 61 Udine 5.023,3 4,34 8 Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste 1.491,9 6,53 62 Vicenza 8.003,2 4,33 9 Brescia 14.182,4 6,52 63 Caserta 4.363,2 4,32 10 Mantova 4.134,3 6,46 64 Siracusa 2.008,5 4,31 11 Asti 1.762,2 6,46 65 Messina 3.446,7 4,30 12 Lecco 3.390,8 6,43 66 Bologna 13.240,8 4,29 13 Pavia 4.787,0 6,43 67 Reggio nell’Emilia 6.191,6 4,29 14 Lodi 2.012,0 6,42 68 Treviso 9.128,5 4,29 15 Genova 10.275,4 6,34 69 Ravenna 3.719,7 4,29 16 Verbano-Cusio-Ossola 1.227,2 6,33 70 Venezia 7.941,9 4,28 17 Novara 3.385,6 6,31 71 Siena 2.859,4 4,25 18 Varese 8.682,5 6,28 72 Catanzaro 1.952,9 4,22 19 Savona 2.674,0 6,26 73 Perugia 4.991,1 4,19 20 Caltanissetta 1.319,0 6,22 74 Potenza 1.882,7 4,19 21 Milano 85.453,7 6,20 75 Crotone 692,6 4,19 22 Cremona 3.328,8 5,85 76 Rieti 987,2 4,19 23 Bergamo 12.012,8 5,80 77 Campobasso 1.392,0 4,18 24 Alessandria 3.527,1 5,71 78 Trento 6.759,6 4,17 25 Avellino 2.083,6 5,64 79 Cagliari 3.680,6 4,16 26 La Spezia 2.132,2 5,52 80 Enna 730,8 4,15 27 L’Aquila 2.126,5 5,43 81 Bolzano / Bozen 6.840,5 4,13 28 Piacenza 2.721,4 5,40 82 Rovigo 1.692,3 4,05 29 Sondrio 1.717,5 5,38 83 Livorno 2.777,4 3,99 30 Vibo Valentia 691,6 5,36 84 Roma 59.354,1 3,96 31 Isernia 565,1 5,24 85 Firenze 12.883,6 3,95 32 Viterbo 2.185,6 5,22 86 Brindisi 1.871,1 3,94 33 Nuoro 1.035,0 5,21 87 Padova 9.696,6 3,93 34 Frosinone 3.292,0 5,15 88 Modena 7.961,6 3,90 35 Salerno 5.612,1 5,15 89 Pisa 4.215,5 3,87 36 Pordenone 2.662,2 5,02 90 Parma 5.173,8 3,84 37 Lecce 4.494,1 5,01 91 Macerata 2.430,6 3,83 38 Bari 8.182,9 5,00 92 Forlì-Cesena 3.897,1 3,80 39 Pescara 2.554,0 4,85 93 Oristano 766,0 3,79 40 Fermo 1.180,1 4,84 94 Reggio di Calabria 2.341,1 3,79 41 Ascoli Piceno 1.701,9 4,79 95 Gorizia 1.048,5 3,79 42 Agrigento 1.955,2 4,73 96 Barletta-Andria-Trani 1.882,0 3,74 43 Sud Sardegna 1.516,8 4,71 97 Latina 3.789,5 3,73 44 Ferrara 2.921,7 4,68 98 Ragusa 1.627,2 3,65 45 Rimini 3.392,7 4,63 99 Terni 1.508,2 3,63 46 Trapani 2.105,0 4,63 100 Pesaro e Urbino 2.870,0 3,61 47 Foggia 2.832,2 4,61 101 Benevento 1.260,4 3,59 48 Chieti 2.830,2 4,50 102 Belluno 1.607,2 3,58 49 Catania 6.448,4 4,49 103 Verona 9.172,8 3,57 50 Pistoia 2.408,3 4,48 104 Ancona 3.659,2 3,34 51 Teramo 2.303,9 4,46 105 Massa-Carrara 1.495,1 3,33 52 Matera 955,7 4,45 106 Grosseto 1.748,7 3,30 53 Cosenza 3.406,2 4,45 107 Arezzo 2.811,6 3,30 54 Taranto 2.823,5 4,44 Italia 579.534,3 5,02

Fonte: Elaborazione su dati Unioncamere-Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne

Graduatoria delle province italiane in base alla variazione percentuale del valore aggiunto ai prezzi base e correnti fra 2023 e 2024. Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria, istruzione, sanità e assistenza sociale, attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, riparazione di beni per la casa e altri servizi. Valori assoluti in milioni di euro

POS PROVINCIA VALORE AGGIUNTO VAR.% POS PROVINCIA VALORE AGGIUNTO VAR.% 1 Terni 1.313,8 4,88 55 Crotone 871,7 3,13 2 Gorizia 948,4 4,36 56 Rimini 2.047,7 3,13 3 Frosinone 2.430,6 4,31 57 Barletta-Andria-Trani 1.657,2 3,10 4 Lucca 2.097,5 4,29 58 Forlì-Cesena 2.334,1 3,10 5 Prato 1.262,7 4,18 59 Enna 1.007,2 3,09 6 Pisa 2.833,7 4,17 60 Taranto 3.876,0 3,08 7 Ascoli Piceno 1.156,1 4,04 61 Catanzaro 2.563,3 3,06 8 Livorno 2.178,5 4,02 62 Avellino 2.181,2 3,06 9 Firenze 7.482,2 3,99 63 Trento 4.714,5 3,05 10 Siena 1.796,5 3,92 64 Treviso 4.203,6 3,04 11 Viterbo 1.917,6 3,89 65 Verona 5.215,7 3,00 12 Grosseto 1.474,7 3,83 66 Chieti 2.175,6 2,98 13 Ferrara 1.964,7 3,74 67 Fermo 798,3 2,98 14 Arezzo 1.709,1 3,72 68 Palermo 8.267,4 2,97 15 Rieti 1.082,7 3,71 69 Foggia 3.187,4 2,95 16 Ragusa 1.602,3 3,68 70 Potenza 2.159,7 2,95 17 Roma 44.809,5 3,65 71 Brindisi 2.148,6 2,94 18 Agrigento 2.322,4 3,64 72 Reggio di Calabria 3.191,6 2,94 19 Bologna 7.726,7 3,64 73 Teramo 1.609,9 2,76 20 Oristano 921,9 3,58 74 Benevento 1.452,2 2,72 21 Macerata 1.653,8 3,58 75 Padova 5.422,0 2,71 22 Ravenna 2.390,8 3,56 76 Campobasso 1.397,9 2,70 23 Caltanissetta 1.431,8 3,55 77 Cosenza 3.648,1 2,67 24 Ancona 3.216,7 3,53 78 L’Aquila 2.269,4 2,65 25 Modena 3.865,1 3,53 79 Belluno 1.201,5 2,61 26 Bari 7.384,2 3,51 80 Sud Sardegna 1.622,0 2,58 27 Caserta 4.779,3 3,51 81 Messina 3.861,8 2,56 28 Perugia 3.902,6 3,50 82 Cagliari 3.988,0 2,56 29 Pesaro e Urbino 1.941,4 3,47 83 Alessandria 2.163,4 2,35 30 Isernia 568,8 3,46 84 Lodi 1.007,0 2,24 31 Parma 2.687,6 3,39 85 Cremona 1.884,2 2,23 32 Udine 3.651,9 3,35 86 Sondrio 1.046,2 2,18 33 Venezia 5.191,5 3,34 87 Varese 4.507,0 2,02 34 Pistoia 1.462,6 3,34 88 Imperia 1.248,9 2,00 35 Trieste 2.060,8 3,33 89 Cuneo 3.006,0 1,99 36 Massa-Carrara 1.159,3 3,33 90 Bergamo 5.136,1 1,86 37 Piacenza 1.748,1 3,32 91 Torino 13.252,3 1,85 38 Pordenone 1.993,7 3,31 92 Asti 998,8 1,79 39 Napoli 15.675,5 3,27 93 La Spezia 2.149,1 1,78 40 Vicenza 4.097,1 3,27 94 Milano 24.461,4 1,75 41 Salerno 5.562,6 3,26 95 Mantova 1.920,1 1,74 42 Pescara 2.133,2 3,26 96 Como 2.954,0 1,74 43 Nuoro 1.418,1 3,26 97 Brescia 6.280,9 1,67 44 Rovigo 1.208,6 3,24 98 Biella 851,4 1,65 45 Lecce 3.986,7 3,22 99 Verbano-Cusio-Ossola 860,3 1,52 46 Vibo Valentia 882,2 3,22 100 Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste 1.336,4 1,50 47 Bolzano / Bozen 6.019,9 3,22 101 Pavia 2.770,2 1,46 48 Catania 5.969,3 3,21 102 Savona 1.691,5 1,26 49 Sassari 3.157,8 3,20 103 Monza e della Brianza 4.043,0 1,23 50 Matera 987,8 3,17 104 Genova 5.976,6 1,18 51 Siracusa 2.349,2 3,14 105 Lecco 1.501,2 1,15 52 Trapani 2.395,0 3,14 106 Novara 1.924,8 1,08 53 Latina 2.919,5 3,14 107 Vercelli 903,2 0,99 54 Reggio nell’Emilia 2.612,1 3,14 Italia 374.925,9 2,94

Fonte: Elaborazione su dati Unioncamere-Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne

Graduatoria delle province italiane in base al valore aggiunto pro-capite dell’anno 2024 e variazioni di posizione rispetto all’anno 2023. Valori procapite in euro

POS PROVINCIA VALORE PROCAPITE NUMERO INDICE ITALIA=100 VAR POS POS PROVINCIA VALORE PROCAPITE NUMERO INDICE ITALIA=100 VAR POS 1 Milano 65.721,09 197,1 0 55 L’Aquila 29.056,33 87,1 3 2 Bolzano / Bozen 55.065,37 165,1 0 56 Massa-Carrara 29.054,00 87,1 0 3 Bologna 45.125,43 135,3 0 57 Perugia 28.874,80 86,6 -2 4 Roma 44.160,04 132,4 1 58 Siracusa 28.809,05 86,4 -1 5 Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste 43.462,50 130,3 1 59 Ascoli Piceno 28.741,59 86,2 1 6 Modena 43.164,31 129,4 -2 60 Rovigo 28.649,22 85,9 -1 7 Trento 42.757,58 128,2 0 61 Ferrara 28.399,16 85,2 1 8 Firenze 42.487,55 127,4 0 62 Asti 28.305,02 84,9 2 9 Parma 41.222,37 123,6 0 63 Pavia 28.217,94 84,6 -2 10 Reggio nell’Emilia 40.637,06 121,9 0 64 Pistoia 28.160,30 84,4 1 11 Brescia 39.505,54 118,5 0 65 Teramo 28.098,17 84,3 -2 12 Vicenza 38.952,99 116,8 0 66 Grosseto 27.932,82 83,8 0 13 Trieste 38.364,96 115,0 1 67 Pescara 27.637,25 82,9 0 14 Padova 38.354,64 115,0 -1 68 Verbano-Cusio-Ossola 27.613,70 82,8 0 15 Verona 38.127,86 114,3 0 69 Imperia 27.504,96 82,5 1 16 Genova 37.799,29 113,3 2 70 Fermo 26.850,33 80,5 -1 17 Treviso 37.256,46 111,7 0 71 Potenza 26.758,96 80,2 0 18 Bergamo 37.185,19 111,5 -2 72 Bari 25.679,95 77,0 1 19 Cremona 36.800,79 110,4 1 73 Terni 25.538,66 76,6 -1 20 Belluno 36.760,00 110,2 -1 74 Latina 25.237,44 75,7 1 21 Piacenza 36.638,59 109,9 0 75 Sassari 25.123,98 75,3 1 22 Cuneo 36.550,30 109,6 0 76 Campobasso 25.107,70 75,3 -2 23 Forlì-Cesena 36.055,29 108,1 0 77 Frosinone 24.814,75 74,4 0 24 La Spezia 35.852,68 107,5 0 78 Viterbo 24.285,18 72,8 2 25 Lecco 35.333,08 106,0 0 79 Rieti 24.245,31 72,7 -1 26 Mantova 35.240,11 105,7 0 80 Isernia 23.670,23 71,0 -1 27 Venezia 35.203,37 105,6 0 81 Matera 22.990,74 68,9 0 28 Torino 35.045,03 105,1 2 82 Catanzaro 22.675,56 68,0 0 29 Ravenna 34.945,34 104,8 -1 83 Napoli 22.466,39 67,4 0 30 Monza e della Brianza 34.845,73 104,5 -1 84 Nuoro 22.445,88 67,3 1 31 Udine 34.710,73 104,1 0 85 Salerno 22.245,03 66,7 -1 32 Pisa 34.644,89 103,9 0 86 Palermo 21.935,97 65,8 0 33 Siena 34.135,47 102,4 0 87 Taranto 21.700,46 65,1 0 34 Novara 33.738,13 101,2 0 88 Catania 21.366,06 64,1 0 35 Varese 33.663,81 100,9 1 89 Avellino 21.166,76 63,5 0 36 Prato 33.358,15 100,0 -1 90 Messina 21.064,68 63,2 0 37 Pordenone 33.353,96 100,0 1 91 Foggia 20.696,06 62,1 0 38 Arezzo 33.243,82 99,7 -1 92 Oristano 20.628,76 61,9 1 39 Rimini 33.083,62 99,2 0 93 Reggio di Calabria 20.361,93 61,1 2 40 Savona 32.787,60 98,3 2 94 Lecce 20.320,41 60,9 0 41 Sondrio 32.456,15 97,3 0 95 Ragusa 20.218,67 60,6 -3 42 Ancona 32.348,53 97,0 -2 96 Brindisi 20.208,11 60,6 0 43 Cagliari 32.306,24 96,9 2 97 Crotone 20.182,17 60,5 1 44 Como 32.227,94 96,6 0 98 Benevento 20.102,93 60,3 -1 45 Lucca 32.220,88 96,6 -2 99 Caserta 19.605,49 58,8 0 46 Alessandria 31.502,14 94,5 0 100 Caltanissetta 19.227,87 57,7 0 47 Vercelli 31.264,38 93,8 0 101 Trapani 18.896,42 56,7 0 48 Pesaro e Urbino 30.830,36 92,5 0 102 Vibo Valentia 18.577,91 55,7 0 49 Gorizia 30.668,43 92,0 0 103 Enna 18.356,86 55,0 0 50 Livorno 30.520,61 91,5 1 104 Barletta-Andria-Trani 18.315,30 54,9 0 51 Biella 30.253,06 90,7 1 105 Agrigento 18.219,85 54,6 1 52 Macerata 30.200,77 90,6 -2 106 Cosenza 18.165,73 54,5 -1 53 Lodi 29.834,31 89,5 0 107 Sud Sardegna 18.139,94 54,4 0 54 Chieti 29.698,43 89,1 0 Italia 33.347,99 100,0

Fonte: Elaborazione su dati Unioncamere-Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne

