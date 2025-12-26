Unioncamere: Imprese: il terzo trimestre 2025 chiude con 17mila attività in più Forte spinta da Società di capitali e settori ad alta specializzazione. Artigianato in ripresa.

Imprese: il terzo trimestre 2025 chiude con 17mila attività in più

Forte spinta da Società di capitali e settori ad alta specializzazione.

Artigianato in ripresa.

Roma, 20 ottobre 2025 – Il sistema imprenditoriale italiano mostra un rafforzamento della sua vitalità nel trimestre estivo 2025. Tra luglio e settembre, il Registro delle imprese delle Camere di Commercio – in base all’analisi trimestrale Movimprese condotta da Unioncamere e InfoCamere – ha registrato un saldo positivo di 16.920 attività economiche, risultato della differenza fra 61.257 nuove iscrizioni e 44.337 cessazioni di attività esistenti. Tutti i dati sono disponibili all’indirizzo https://www.infocamere.it/movimprese .

Al saldo corrisponde un tasso di crescita nazionale dello 0,29%, in aumento rispetto allo 0,26% registrato nello stesso periodo del 2024. La dinamica complessiva continua a riflettere una crescita trainata soprattutto dalle imprese costituite in tipologie societarie (che determinano l’86% della crescita) e da quelle operanti nei settori dei servizi (che, prese insieme, valgono l’80% dell’incremento del trimestre), mentre persistono le difficoltà tra le imprese costituite in forma individuale e tra quelle dei comparti storicamente più rilevanti come le attività manifatturiere, il commercio e l’agricoltura.

Il motore della crescita rimane rappresentato dalle Società di capitali, che in questo trimestre hanno generato la quasi totalità dell’incremento dello stock. Con 14.548 unità in più e un tasso di crescita dello 0,75% (in lieve miglioramento rispetto allo 0,72% del 2024), questa forma giuridica si conferma la scelta privilegiata dai neo-imprenditori. Segnali di ripresa si notano anche tra le imprese individuali, che, pur continuando ad attrarre il maggior numero di nuove iscrizioni (il 57% di tutte le nuove imprese), hanno contribuito al saldo con sole 3.507 unità in più pari ad un tasso di crescita di +0,12% nel trimestre. Le Società di persone continuano invece la loro fase di declino, registrando un saldo negativo di -1.370 unità, con un tasso di crescita di -0,17%.

Analizzando la dinamica settoriale, dall’analisi del trimestre estivo emergono differenze marcate. L’incremento maggiore in termini percentuali si osserva nelle Attività finanziarie e assicurative, che guidano la classifica con un robusto tasso di crescita dell’1,56%, seguite dalla Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (+1,43%) e dall’Istruzione (+1,06%). In forte espansione si collocano anche le attività legate a Noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese (+0,81%) e il comparto del Trasporto e magazzinaggio (+0,70%). Si conferma invece la sostanziale stagnazione per i settori tradizionali come il Commercio e le Attività manifatturiere, entrambi con una variazione percentuale prossima allo zero (-0,03%). Il settore delle Costruzioni, invece, è quello che garantisce il contributo più elevato in termini assoluti, chiudendo il trimestre con un saldo di 3.317 imprese in più. Seguono le attività di alloggio e ristorazione (2.797 imprese in più) e quelle professionali, scientifiche e tecniche (+2.489).

Una nota positiva giunge dal comparto artigiano che inverte la tendenza negativa degli anni precedenti e si mostra in ripresa. Il saldo del III trimestre 2025 si attesta a 1.888 unità in più, con un tasso di crescita dello 0,15%. Questo valore rappresenta un netto balzo in avanti rispetto al +0,09% registrato nello stesso periodo del 2024. La ripresa artigiana è trainata principalmente dal settore delle Costruzioni (+1.224 unità, +0,25%) mentre persistono le difficoltà delle attività manifatturiere (-707 imprese).

A livello territoriale la crescita appare diffusa, con tutte le macro-aree in attivo. Il Centro è l’area più dinamica per tasso di crescita (+0,35%) corrispondente al secondo miglior saldo in valore assoluto (+4.221 imprese). La circoscrizione Sud e Isole ha registrato il saldo assoluto più consistente con 6.202 imprese in più nel trimestre e un tasso di crescita dello 0,31%, grazie, in particolare, alla performance della Sicilia (+0,45%). Il Lazio si distingue come la regione con il tasso di crescita più elevato (+0,49%), mentre la Lombardia si conferma leader in termini assoluti, con un saldo di 3.330 imprese in più. Tra le province, spiccano per tasso di crescita Ragusa (+0,67%), Roma (+0,57%) e Milano (+0,55%).

MOVIMPRESE – LE PRINCIPALI EVIDENZE DEL III TRIMESTRE 2025

Iscrizioni e cessazioni – TOTALE IMPRESE

Anni 2015 – 2025

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

* Tutti i dati sulle cessazioni nel presente comunicato sono calcolati al netto delle cancellazioni d’ufficio.

Iscrizioni e cessazioni – IMPRESE ARTIGIANE

Anni 2015 – 2025

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tab. 1 – Nati-mortalità per regioni e aree geografiche

Valori assoluti e tassi di crescita % rispetto al 30 giugno 2025

REGIONI E AREE GEOGRAFICHE Iscrizioni Cessazioni Saldo trimestrale Imprese registrate al 30.09.2025 Tasso di crescita III trim 2025 Tasso di crescita III trim 2024 PIEMONTE 4.192 3.618 574 418.667 0,14 0,14 VALLE D’AOSTA 102 95 7 11.975 0,06 0,30 LOMBARDIA 10.843 7.513 3.330 946.093 0,35 0,35 TRENTINO – A. A. 1.044 711 333 113.806 0,29 0,28 VENETO 4.585 3.566 1.019 459.270 0,22 0,19 FRIULI – V. G. 993 809 184 97.331 0,19 0,15 LIGURIA 1.503 1.315 188 158.482 0,12 0,08 EMILIA ROMAGNA 4.526 3.664 862 432.563 0,20 0,19 TOSCANA 4.125 3.296 829 393.642 0,21 0,19 UMBRIA 836 711 125 90.440 0,14 0,25 MARCHE 1.454 1.107 347 145.447 0,24 0,18 LAZIO 6.737 3.817 2.920 593.069 0,49 0,47 ABRUZZO 1.275 933 342 144.035 0,24 0,26 MOLISE 287 252 35 33.040 0,11 0,17 CAMPANIA 5.972 4.249 1.723 593.648 0,29 0,31 PUGLIA 3.936 2.813 1.123 374.326 0,30 0,24 BASILICATA 509 375 134 57.565 0,23 0,20 CALABRIA 1.688 1.309 379 181.290 0,21 0,19 SICILIA 5.211 3.101 2.110 466.959 0,45 0,21 SARDEGNA 1.439 1.083 356 166.459 0,21 0,14 NORD-OVEST 16.640 12.541 4.099 1.535.217 0,27 0,27 NORD-EST 11.148 8.750 2.398 1.102.970 0,22 0,20 CENTRO 13.152 8.931 4.221 1.222.598 0,35 0,33 SUD E ISOLE 20.317 14.115 6.202 2.017.322 0,31 0,24 ITALIA 61.257 44.337 16.920 5.878.107 0,29 0,26

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tab. 1B – Nati-mortalità imprese artigiane per regioni e aree geografiche

Valori assoluti e tassi di crescita % rispetto al 30 giugno 2025

REGIONI E AREE GEOGRAFICHE Iscrizioni Cessazioni Saldo trimestrale Imprese registrate al 30.09.2025 Tasso di crescita III trim 2025 Tasso di crescita III trim 2024 PIEMONTE 1401 1.456 -55 113.426 -0,05 0,07 VALLE D’AOSTA 46 44 2 3.518 0,06 0,36 LOMBARDIA 3010 2.724 286 230.824 0,12 0,18 TRENTINO – A. A. 362 245 117 27.755 0,42 0,35 VENETO 1514 1.368 146 119.130 0,12 0,01 FRIULI – V. G. 365 297 68 27.942 0,24 0,23 LIGURIA 558 507 51 43.186 0,12 0,21 EMILIA ROMAGNA 1700 1.483 217 119.020 0,18 0,13 TOSCANA 1232 1.302 -70 98.375 -0,07 -0,02 UMBRIA 204 218 -14 19.365 -0,07 0,17 MARCHE 551 484 67 38.369 0,17 0,01 LAZIO 1772 1.260 512 89.708 0,57 -0,06 ABRUZZO 304 251 53 26.954 0,20 -0,10 MOLISE 76 59 17 6.014 0,28 0,07 CAMPANIA 889 721 168 70.012 0,24 0,06 PUGLIA 789 726 63 65.863 0,10 -0,02 BASILICATA 103 93 10 9.522 0,10 0,10 CALABRIA 330 334 -4 31.421 -0,01 0,12 SICILIA 878 699 179 70.802 0,25 0,29 SARDEGNA 404 329 75 33.987 0,22 0,02 NORD-OVEST 5.015 4.731 284 390.954 0,07 0,15 NORD-EST 3.941 3.393 548 293.847 0,19 0,11 CENTRO 3.759 3.264 495 245.817 0,20 -0,02 SUD E ISOLE 3.773 3.212 561 314.575 0,18 0,08 ITALIA 16.488 14.600 1.888 1.245.193 0,15 0,09

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tab. 2 – Nati-mortalità delle imprese per classi di natura giuridica

Valori assoluti e tassi di crescita % rispetto al 30 giugno 2025

FORME GIURIDICHE Iscrizioni Cessazioni Saldo trimestrale Imprese registrate al 30.09.2024 Tasso di crescita III trim 2025 Tasso di crescita III trim 2024 Società di capitali 22.333 7.785 14.548 1.960.122 0,75 0,72 Società di persone 2.743 4.113 -1.370 813.433 -0,17 -0,14 Ditte individuali 35.150 31.643 3.507 2.934.841 0,12 0,08 Altre forme 1.031 796 235 169.711 0,13 0,14 TOTALE 61.257 44.337 16.920 5.878.107 0,29 0,26

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tab. 2B – Nati-mortalità delle imprese artigiane per classi di natura giuridica

Valori assoluti e tassi di crescita % rispetto al 30 giugno 2025

FORME GIURIDICHE Iscrizioni Cessazioni Saldo trimestrale Imprese registrate al 30.09.2025 Tasso di crescita III trim 2025 Tasso di crescita III trim 2024 Società di capitali 1.790 1.266 524 113.620 0,46 0,46 Società di persone 628 1.376 -748 162.522 -0,46 -0,44 Ditte individuali 14.049 11.911 2.138 966.093 0,22 0,14 Altre forme 21 47 -26 2.958 -0,84 -0,46 TOTALE 16.488 14.600 1.888 1.245.193 0,15 0,09

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tab. 3 – Nati-mortalità delle imprese per i principali settori di attività

Valori assoluti al 30.09.2025 e variazioni % dello stock di imprese rispetto al 30.06.2025 (per entità della var. % nel periodo)

TOTALE IMPRESE

SETTORI DI ATTIVITA’ Imprese registrate al 30.09.2025 Saldo trimestrale Variazione % III trim 2025 Variazione% III trim 2024 Attività finanziarie e assicurative 146.356 2.246 1,56 0,94 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 14.945 211 1,43 1,06 Istruzione 37.140 391 1,06 1,02 Attività professionali, scientifiche e tecniche 261.608 2.489 0,96 1,09 Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 221.580 1.804 0,81 0,79 Sanita’ e assistenza sociale 48.566 347 0,71 0,90 Attivita’ immobiliari 312.998 2.209 0,71 0,55 Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 83.033 584 0,71 0,92 Trasporto e magazzinaggio 156.955 1.107 0,70 0,45 Servizi di informazione e comunicazione 142.644 898 0,63 0,62 Attività dei servizi alloggio e ristorazione 460.147 2.797 0,61 0,65 Altre attività di servizi 256.299 1.430 0,56 0,52 Costruzioni 826.845 3.317 0,40 0,46 Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti 11.118 20 0,18 0,10 Commercio 1.350.830 -385 -0,03 0,01 Attività manifatturiere 491.152 -162 -0,03 -0,02 Agricoltura, silvicoltura pesca 680.938 -228 -0,03 -0,04

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tab. 3B – Nati-mortalità delle imprese artigiane per i principali settori di attività

Valori assoluti al 30.09.2025 e variazioni % dello stock di imprese rispetto al 30.06.2025 (per entità della var. % nel periodo)

TOTALE IMPRESE ARTIGIANE

SETTORI DI ATTIVITA’ Imprese registrate al 30.09.2025 Saldo trimestrale Variazione % III trim 2025 Variazione% III trim 2024 Servizi di informazione e comunicazione 15.409 150 0,98% 0,78% Trasporto e magazzinaggio 73.231 512 0,70% 0,00% Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 59.733 393 0,66% 0,60% Altre attività di servizi 190.341 661 0,35% 0,30% Costruzioni 481.777 1224 0,25% 0,26% Agricoltura, silvicoltura pesca 10.321 14 0,14% 0,42% Attività professionali, scientifiche e tecniche 23.728 -1 0,00% 0,16% Istruzione 2.172 -2 -0,09% 0,55% Commercio 77.347 -90 -0,12% -0,21% Attività dei servizi alloggio e ristorazione 42.221 -77 -0,18% -0,12% Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti 2.104 -4 -0,19% -0,14% Attività manifatturiere 257.538 -707 -0,27% -0,31% Attivita’ immobiliari 304 -1 -0,33% -3,87% Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 6.398 -23 -0,36% 0,31% Attività finanziarie e assicurative 89 -1 -1,11% -3,16% Sanita’ e assistenza sociale 687 -8 -1,15% -1,90% Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 85 -1 -1,16% 1,16%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

TOTALE IMPRESE – III trimestre 2025

Iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita trimestrali per province

Graduatoria per entità del tasso di crescita trimestrale dello stock rispetto al 30 giugno 2025

PROVINCE Iscrizioni Cessazioni Saldo trimestrale Tasso di crescita % trimestrale PROVINCE Iscrizioni Cessazioni Saldo trimestrale Tasso di crescita % trimestrale RAGUSA 427 191 236 0,67% FOGGIA 639 496 143 0,20% ROMA 5.256 2.751 2.505 0,57% BENEVENTO 276 208 68 0,20% SIRACUSA 478 275 203 0,55% PESCARA 365 291 74 0,20% MILANO 4.922 2.784 2.138 0,55% RIMINI 395 315 80 0,20% PALERMO 1.141 602 539 0,52% TRIESTE 199 168 31 0,20% AGRIGENTO 444 247 197 0,49% SONDRIO 114 87 27 0,20% CALTANISSETTA 270 155 115 0,46% FERRARA 358 297 61 0,19% BARI 1.618 981 637 0,46% VARESE 737 610 127 0,19% PRATO 569 416 153 0,46% ENNA 135 106 29 0,19% TRAPANI 537 334 203 0,42% TARANTO 481 382 99 0,19% CATANIA 1.173 779 394 0,39% CATANZARO 283 220 63 0,19% BRINDISI 413 270 143 0,37% LODI 166 136 30 0,19% BRESCIA 1.323 898 425 0,36% AVELLINO 359 280 79 0,19% NAPOLI 3.237 2.176 1.061 0,35% IMPERIA 290 243 47 0,19% PISA 441 297 144 0,35% SALERNO 1.083 861 222 0,19% MATERA 197 125 72 0,34% NUORO 241 185 56 0,18% PORDENONE 263 177 86 0,34% REGGIO CALABRIA 469 379 90 0,17% BOLZANO 572 371 201 0,32% CHIETI 355 282 73 0,17% TERAMO 293 180 113 0,32% MONZA E BRIANZA 776 653 123 0,17% SASSARI 489 319 170 0,31% POTENZA 312 250 62 0,17% MESSINA 606 412 194 0,31% PAVIA 469 395 74 0,17% MACERATA 345 242 103 0,31% MASSA CARRARA 211 177 34 0,16% VIBO VALENTIA 150 107 43 0,30% ISERNIA 76 62 14 0,16% MANTOVA 396 289 107 0,30% AREZZO 349 294 55 0,16% CASERTA 1.017 724 293 0,30% VERBANIA 118 99 19 0,16% VERONA 997 725 272 0,30% UDINE 420 348 72 0,15% BOLOGNA 1.026 759 267 0,29% TORINO 2.262 1.930 332 0,15% FROSINONE 449 313 136 0,29% GENOVA 757 632 125 0,15% LATINA 561 399 162 0,28% PISTOIA 313 268 45 0,15% L’AQUILA 262 180 82 0,28% PERUGIA 648 549 99 0,14% PARMA 487 371 116 0,27% LA SPEZIA 190 161 29 0,14% LECCO 246 180 66 0,27% LECCE 785 684 101 0,13% NOVARA 355 277 78 0,27% CUNEO 639 554 85 0,13% TRENTO 472 340 132 0,26% LUCCA 395 345 50 0,12% PESARO E URBINO 349 262 87 0,26% ASTI 201 174 27 0,12% CREMONA 314 244 70 0,25% TERNI 188 162 26 0,12% ASCOLI PICENO 205 151 54 0,25% RAVENNA 360 317 43 0,12% VENEZIA 801 612 189 0,25% CROTONE 155 134 21 0,12% COSENZA 631 469 162 0,25% BERGAMO 935 834 101 0,11% RIETI 150 115 35 0,24% COMO 445 403 42 0,09% PIACENZA 276 207 69 0,24% CAMPOBASSO 211 190 21 0,09% ANCONA 397 306 91 0,24% FERMO 158 146 12 0,06% PADOVA 951 736 215 0,23% AOSTA 102 95 7 0,06% CAGLIARI 632 479 153 0,23% ALESSANDRIA 349 328 21 0,05% VICENZA 717 538 179 0,23% VERCELLI 141 134 7 0,05% VITERBO 321 239 82 0,23% BIELLA 127 122 5 0,03% BELLUNO 126 95 31 0,22% LIVORNO 301 298 3 0,01% REGGIO EMILIA 534 417 117 0,22% SAVONA 266 279 -13 -0,05% FIRENZE 1.021 795 226 0,22% GORIZIA 111 116 -5 -0,05% TREVISO 796 613 183 0,22% FORLI’ – CESENA 368 402 -34 -0,09% SIENA 268 209 59 0,22% ORISTANO 77 100 -23 -0,17% GROSSETO 257 197 60 0,21% ROVIGO 197 247 -50 -0,21% MODENA 722 579 143 0,21% ITALIA 61.257 44.337 16.920 0,29%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

TOTALE IMPRESE ARTIGIANE – III trimestre 2025

Iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita trimestrali per province

Graduatoria per entità del tasso di crescita trimestrale dello stock rispetto al 30 giugno 2025

PROVINCE Iscrizioni Cessazioni Saldo trimestrale Tasso di crescita % trimestrale PROVINCE Iscrizioni Cessazioni Saldo trimestrale Tasso di crescita % trimestrale VITERBO 148 87 61 0,87% PESCARA 74 66 8 0,13% AGRIGENTO 69 31 38 0,68% NOVARA 121 110 11 0,13% ROMA 1.356 952 404 0,65% GROSSETO 79 72 7 0,12% RAGUSA 70 35 35 0,60% VARESE 260 239 21 0,11% PALERMO 205 118 87 0,59% POTENZA 66 59 7 0,11% CALTANISSETTA 42 24 18 0,57% BARI 286 258 28 0,11% BOLZANO 196 110 86 0,57% PORDENONE 86 79 7 0,09% BRINDISI 99 62 37 0,52% MATERA 37 34 3 0,09% ORISTANO 29 17 12 0,52% MANTOVA 148 139 9 0,09% IMPERIA 134 97 37 0,51% SASSARI 131 120 11 0,09% UDINE 163 104 59 0,44% TRIESTE 73 69 4 0,09% NUORO 91 62 29 0,43% RAVENNA 145 137 8 0,08% BENEVENTO 62 44 18 0,42% ASCOLI PICENO 64 60 4 0,08% MESSINA 129 84 45 0,42% PADOVA 271 252 19 0,08% ANCONA 167 128 39 0,40% FERRARA 133 127 6 0,07% LODI 75 56 19 0,39% COMO 183 174 9 0,06% ENNA 33 22 11 0,38% AOSTA 46 44 2 0,06% BOLOGNA 398 307 91 0,37% CATANZARO 60 57 3 0,05% CAMPOBASSO 61 47 14 0,33% CREMONA 107 104 3 0,04% PESARO E URBINO 128 99 29 0,32% PISTOIA 98 96 2 0,02% LATINA 118 91 27 0,31% COSENZA 105 103 2 0,02% RIMINI 133 104 29 0,30% FOGGIA 105 104 1 0,01% NAPOLI 387 301 86 0,28% ASTI 74 74 0 0,00% VENEZIA 293 244 49 0,26% FIRENZE 312 317 -5 -0,02% TRENTO 166 135 31 0,25% FORLI’ – CESENA 136 139 -3 -0,03% SIENA 66 51 15 0,25% BRESCIA 367 377 -10 -0,03% REGGIO EMILIA 232 191 41 0,24% VIBO VALENTIA 29 30 -1 -0,04% RIETI 52 44 8 0,24% BIELLA 47 49 -2 -0,04% CHIETI 82 64 18 0,24% ALESSANDRIA 119 124 -5 -0,05% TERAMO 77 60 17 0,24% PERUGIA 154 164 -10 -0,07% MILANO 969 806 163 0,24% LIVORNO 94 99 -5 -0,07% PARMA 151 125 26 0,23% BERGAMO 313 335 -22 -0,08% TREVISO 278 227 51 0,23% GORIZIA 43 45 -2 -0,08% LECCO 99 80 19 0,23% LECCE 200 214 -14 -0,08% PAVIA 183 153 30 0,23% AREZZO 123 131 -8 -0,08% MONZA E BRIANZA 276 227 49 0,23% TERNI 50 54 -4 -0,09% CASERTA 138 117 21 0,19% VERCELLI 53 57 -4 -0,09% ROVIGO 91 81 10 0,18% SONDRIO 30 34 -4 -0,10% CAGLIARI 153 130 23 0,18% VERBANIA 45 49 -4 -0,10% CROTONE 30 25 5 0,18% LA SPEZIA 63 69 -6 -0,12% VERONA 329 287 42 0,18% TORINO 692 767 -75 -0,13% MACERATA 139 123 16 0,18% REGGIO CALABRIA 106 119 -13 -0,13% SALERNO 215 183 32 0,18% PIACENZA 93 104 -11 -0,14% AVELLINO 87 76 11 0,18% VICENZA 213 245 -32 -0,14% ISERNIA 15 12 3 0,18% MASSA CARRARA 52 60 -8 -0,17% SIRACUSA 49 40 9 0,17% SAVONA 95 110 -15 -0,18% L’AQUILA 71 61 10 0,16% TRAPANI 51 64 -13 -0,20% BELLUNO 39 32 7 0,16% PRATO 187 207 -20 -0,21% GENOVA 266 231 35 0,16% LUCCA 121 145 -24 -0,23% MODENA 279 249 30 0,16% PISA 100 124 -24 -0,25% TARANTO 99 88 11 0,15% CATANIA 230 281 -51 -0,33% FROSINONE 98 86 12 0,14% FERMO 53 74 -21 -0,39% CUNEO 250 226 24 0,14% ITALIA 16.488 14.600 1.888 0,15%

