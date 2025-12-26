Unioncamere: Imprese: il terzo trimestre 2025 chiude con 17mila attività in più Forte spinta da Società di capitali e settori ad alta specializzazione. Artigianato in ripresa.
Imprese: il terzo trimestre 2025 chiude con 17mila attività in più
Forte spinta da Società di capitali e settori ad alta specializzazione.
Artigianato in ripresa.
Roma, 20 ottobre 2025 – Il sistema imprenditoriale italiano mostra un rafforzamento della sua vitalità nel trimestre estivo 2025. Tra luglio e settembre, il Registro delle imprese delle Camere di Commercio – in base all’analisi trimestrale Movimprese condotta da Unioncamere e InfoCamere – ha registrato un saldo positivo di 16.920 attività economiche, risultato della differenza fra 61.257 nuove iscrizioni e 44.337 cessazioni di attività esistenti. Tutti i dati sono disponibili all’indirizzo https://www.infocamere.it/movimprese.
Al saldo corrisponde un tasso di crescita nazionale dello 0,29%, in aumento rispetto allo 0,26% registrato nello stesso periodo del 2024. La dinamica complessiva continua a riflettere una crescita trainata soprattutto dalle imprese costituite in tipologie societarie (che determinano l’86% della crescita) e da quelle operanti nei settori dei servizi (che, prese insieme, valgono l’80% dell’incremento del trimestre), mentre persistono le difficoltà tra le imprese costituite in forma individuale e tra quelle dei comparti storicamente più rilevanti come le attività manifatturiere, il commercio e l’agricoltura.
Il motore della crescita rimane rappresentato dalle Società di capitali, che in questo trimestre hanno generato la quasi totalità dell’incremento dello stock. Con 14.548 unità in più e un tasso di crescita dello 0,75% (in lieve miglioramento rispetto allo 0,72% del 2024), questa forma giuridica si conferma la scelta privilegiata dai neo-imprenditori. Segnali di ripresa si notano anche tra le imprese individuali, che, pur continuando ad attrarre il maggior numero di nuove iscrizioni (il 57% di tutte le nuove imprese), hanno contribuito al saldo con sole 3.507 unità in più pari ad un tasso di crescita di +0,12% nel trimestre. Le Società di persone continuano invece la loro fase di declino, registrando un saldo negativo di -1.370 unità, con un tasso di crescita di -0,17%.
Analizzando la dinamica settoriale, dall’analisi del trimestre estivo emergono differenze marcate. L’incremento maggiore in termini percentuali si osserva nelle Attività finanziarie e assicurative, che guidano la classifica con un robusto tasso di crescita dell’1,56%, seguite dalla Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (+1,43%) e dall’Istruzione (+1,06%). In forte espansione si collocano anche le attività legate a Noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese (+0,81%) e il comparto del Trasporto e magazzinaggio (+0,70%). Si conferma invece la sostanziale stagnazione per i settori tradizionali come il Commercio e le Attività manifatturiere, entrambi con una variazione percentuale prossima allo zero (-0,03%). Il settore delle Costruzioni, invece, è quello che garantisce il contributo più elevato in termini assoluti, chiudendo il trimestre con un saldo di 3.317 imprese in più. Seguono le attività di alloggio e ristorazione (2.797 imprese in più) e quelle professionali, scientifiche e tecniche (+2.489).
Una nota positiva giunge dal comparto artigiano che inverte la tendenza negativa degli anni precedenti e si mostra in ripresa. Il saldo del III trimestre 2025 si attesta a 1.888 unità in più, con un tasso di crescita dello 0,15%. Questo valore rappresenta un netto balzo in avanti rispetto al +0,09% registrato nello stesso periodo del 2024. La ripresa artigiana è trainata principalmente dal settore delle Costruzioni (+1.224 unità, +0,25%) mentre persistono le difficoltà delle attività manifatturiere (-707 imprese).
A livello territoriale la crescita appare diffusa, con tutte le macro-aree in attivo. Il Centro è l’area più dinamica per tasso di crescita (+0,35%) corrispondente al secondo miglior saldo in valore assoluto (+4.221 imprese). La circoscrizione Sud e Isole ha registrato il saldo assoluto più consistente con 6.202 imprese in più nel trimestre e un tasso di crescita dello 0,31%, grazie, in particolare, alla performance della Sicilia (+0,45%). Il Lazio si distingue come la regione con il tasso di crescita più elevato (+0,49%), mentre la Lombardia si conferma leader in termini assoluti, con un saldo di 3.330 imprese in più. Tra le province, spiccano per tasso di crescita Ragusa (+0,67%), Roma (+0,57%) e Milano (+0,55%).
MOVIMPRESE – LE PRINCIPALI EVIDENZE DEL III TRIMESTRE 2025
Iscrizioni e cessazioni – TOTALE IMPRESE
Anni 2015 – 2025
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese
* Tutti i dati sulle cessazioni nel presente comunicato sono calcolati al netto delle cancellazioni d’ufficio.
Iscrizioni e cessazioni – IMPRESE ARTIGIANE
Anni 2015 – 2025
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese
Tab. 1 – Nati-mortalità per regioni e aree geografiche
Valori assoluti e tassi di crescita % rispetto al 30 giugno 2025
|REGIONI E AREE GEOGRAFICHE
|Iscrizioni
|Cessazioni
|Saldo trimestrale
|Imprese registrate al 30.09.2025
|Tasso di crescita III trim 2025
|Tasso di crescita III trim 2024
|PIEMONTE
|4.192
|3.618
|574
|418.667
|0,14
|0,14
|VALLE D’AOSTA
|102
|95
|7
|11.975
|0,06
|0,30
|LOMBARDIA
|10.843
|7.513
|3.330
|946.093
|0,35
|0,35
|TRENTINO – A. A.
|1.044
|711
|333
|113.806
|0,29
|0,28
|VENETO
|4.585
|3.566
|1.019
|459.270
|0,22
|0,19
|FRIULI – V. G.
|993
|809
|184
|97.331
|0,19
|0,15
|LIGURIA
|1.503
|1.315
|188
|158.482
|0,12
|0,08
|EMILIA ROMAGNA
|4.526
|3.664
|862
|432.563
|0,20
|0,19
|TOSCANA
|4.125
|3.296
|829
|393.642
|0,21
|0,19
|UMBRIA
|836
|711
|125
|90.440
|0,14
|0,25
|MARCHE
|1.454
|1.107
|347
|145.447
|0,24
|0,18
|LAZIO
|6.737
|3.817
|2.920
|593.069
|0,49
|0,47
|ABRUZZO
|1.275
|933
|342
|144.035
|0,24
|0,26
|MOLISE
|287
|252
|35
|33.040
|0,11
|0,17
|CAMPANIA
|5.972
|4.249
|1.723
|593.648
|0,29
|0,31
|PUGLIA
|3.936
|2.813
|1.123
|374.326
|0,30
|0,24
|BASILICATA
|509
|375
|134
|57.565
|0,23
|0,20
|CALABRIA
|1.688
|1.309
|379
|181.290
|0,21
|0,19
|SICILIA
|5.211
|3.101
|2.110
|466.959
|0,45
|0,21
|SARDEGNA
|1.439
|1.083
|356
|166.459
|0,21
|0,14
|NORD-OVEST
|16.640
|12.541
|4.099
|1.535.217
|0,27
|0,27
|NORD-EST
|11.148
|8.750
|2.398
|1.102.970
|0,22
|0,20
|CENTRO
|13.152
|8.931
|4.221
|1.222.598
|0,35
|0,33
|SUD E ISOLE
|20.317
|14.115
|6.202
|2.017.322
|0,31
|0,24
|ITALIA
|61.257
|44.337
|16.920
|5.878.107
|0,29
|0,26
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese
Tab. 1B – Nati-mortalità imprese artigiane per regioni e aree geografiche
Valori assoluti e tassi di crescita % rispetto al 30 giugno 2025
|REGIONI E AREE GEOGRAFICHE
|Iscrizioni
|Cessazioni
|Saldo trimestrale
|Imprese registrate al 30.09.2025
|Tasso di crescita III trim 2025
|Tasso di crescita III trim 2024
|PIEMONTE
|1401
|1.456
|-55
|113.426
|-0,05
|0,07
|VALLE D’AOSTA
|46
|44
|2
|3.518
|0,06
|0,36
|LOMBARDIA
|3010
|2.724
|286
|230.824
|0,12
|0,18
|TRENTINO – A. A.
|362
|245
|117
|27.755
|0,42
|0,35
|VENETO
|1514
|1.368
|146
|119.130
|0,12
|0,01
|FRIULI – V. G.
|365
|297
|68
|27.942
|0,24
|0,23
|LIGURIA
|558
|507
|51
|43.186
|0,12
|0,21
|EMILIA ROMAGNA
|1700
|1.483
|217
|119.020
|0,18
|0,13
|TOSCANA
|1232
|1.302
|-70
|98.375
|-0,07
|-0,02
|UMBRIA
|204
|218
|-14
|19.365
|-0,07
|0,17
|MARCHE
|551
|484
|67
|38.369
|0,17
|0,01
|LAZIO
|1772
|1.260
|512
|89.708
|0,57
|-0,06
|ABRUZZO
|304
|251
|53
|26.954
|0,20
|-0,10
|MOLISE
|76
|59
|17
|6.014
|0,28
|0,07
|CAMPANIA
|889
|721
|168
|70.012
|0,24
|0,06
|PUGLIA
|789
|726
|63
|65.863
|0,10
|-0,02
|BASILICATA
|103
|93
|10
|9.522
|0,10
|0,10
|CALABRIA
|330
|334
|-4
|31.421
|-0,01
|0,12
|SICILIA
|878
|699
|179
|70.802
|0,25
|0,29
|SARDEGNA
|404
|329
|75
|33.987
|0,22
|0,02
|NORD-OVEST
|5.015
|4.731
|284
|390.954
|0,07
|0,15
|NORD-EST
|3.941
|3.393
|548
|293.847
|0,19
|0,11
|CENTRO
|3.759
|3.264
|495
|245.817
|0,20
|-0,02
|SUD E ISOLE
|3.773
|3.212
|561
|314.575
|0,18
|0,08
|ITALIA
|16.488
|14.600
|1.888
|1.245.193
|0,15
|0,09
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese
Tab. 2 – Nati-mortalità delle imprese per classi di natura giuridica
Valori assoluti e tassi di crescita % rispetto al 30 giugno 2025
|FORME GIURIDICHE
|Iscrizioni
|Cessazioni
|Saldo trimestrale
|Imprese registrate al 30.09.2024
|Tasso di crescita III trim 2025
|Tasso di crescita III trim 2024
|Società di capitali
|22.333
|7.785
|14.548
|1.960.122
|0,75
|0,72
|Società di persone
|2.743
|4.113
|-1.370
|813.433
|-0,17
|-0,14
|Ditte individuali
|35.150
|31.643
|3.507
|2.934.841
|0,12
|0,08
|Altre forme
|1.031
|796
|235
|169.711
|0,13
|0,14
|TOTALE
|61.257
|44.337
|16.920
|5.878.107
|0,29
|0,26
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese
Tab. 2B – Nati-mortalità delle imprese artigiane per classi di natura giuridica
Valori assoluti e tassi di crescita % rispetto al 30 giugno 2025
|FORME GIURIDICHE
|Iscrizioni
|Cessazioni
|Saldo trimestrale
|Imprese registrate al 30.09.2025
|Tasso di crescita III trim 2025
|Tasso di crescita III trim 2024
|Società di capitali
|1.790
|1.266
|524
|113.620
|0,46
|0,46
|Società di persone
|628
|1.376
|-748
|162.522
|-0,46
|-0,44
|Ditte individuali
|14.049
|11.911
|2.138
|966.093
|0,22
|0,14
|Altre forme
|21
|47
|-26
|2.958
|-0,84
|-0,46
|TOTALE
|16.488
|14.600
|1.888
|1.245.193
|0,15
|0,09
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese
Tab. 3 – Nati-mortalità delle imprese per i principali settori di attività
Valori assoluti al 30.09.2025 e variazioni % dello stock di imprese rispetto al 30.06.2025 (per entità della var. % nel periodo)
TOTALE IMPRESE
|SETTORI DI ATTIVITA’
|Imprese registrate al 30.09.2025
|Saldo trimestrale
|Variazione %
III trim 2025
|Variazione%
III trim 2024
|Attività finanziarie e assicurative
|146.356
|2.246
|1,56
|0,94
|Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
|14.945
|211
|1,43
|1,06
|Istruzione
|37.140
|391
|1,06
|1,02
|Attività professionali, scientifiche e tecniche
|261.608
|2.489
|0,96
|1,09
|Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
|221.580
|1.804
|0,81
|0,79
|Sanita’ e assistenza sociale
|48.566
|347
|0,71
|0,90
|Attivita’ immobiliari
|312.998
|2.209
|0,71
|0,55
|Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
|83.033
|584
|0,71
|0,92
|Trasporto e magazzinaggio
|156.955
|1.107
|0,70
|0,45
|Servizi di informazione e comunicazione
|142.644
|898
|0,63
|0,62
|Attività dei servizi alloggio e ristorazione
|460.147
|2.797
|0,61
|0,65
|Altre attività di servizi
|256.299
|1.430
|0,56
|0,52
|Costruzioni
|826.845
|3.317
|0,40
|0,46
|Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti
|11.118
|20
|0,18
|0,10
|Commercio
|1.350.830
|-385
|-0,03
|0,01
|Attività manifatturiere
|491.152
|-162
|-0,03
|-0,02
|Agricoltura, silvicoltura pesca
|680.938
|-228
|-0,03
|-0,04
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese
Tab. 3B – Nati-mortalità delle imprese artigiane per i principali settori di attività
Valori assoluti al 30.09.2025 e variazioni % dello stock di imprese rispetto al 30.06.2025 (per entità della var. % nel periodo)
TOTALE IMPRESE ARTIGIANE
|SETTORI DI ATTIVITA’
|Imprese registrate al 30.09.2025
|Saldo trimestrale
|Variazione %
III trim 2025
|Variazione%
III trim 2024
|Servizi di informazione e comunicazione
|15.409
|150
|0,98%
|0,78%
|Trasporto e magazzinaggio
|73.231
|512
|0,70%
|0,00%
|Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
|59.733
|393
|0,66%
|0,60%
|Altre attività di servizi
|190.341
|661
|0,35%
|0,30%
|Costruzioni
|481.777
|1224
|0,25%
|0,26%
|Agricoltura, silvicoltura pesca
|10.321
|14
|0,14%
|0,42%
|Attività professionali, scientifiche e tecniche
|23.728
|-1
|0,00%
|0,16%
|Istruzione
|2.172
|-2
|-0,09%
|0,55%
|Commercio
|77.347
|-90
|-0,12%
|-0,21%
|Attività dei servizi alloggio e ristorazione
|42.221
|-77
|-0,18%
|-0,12%
|Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti
|2.104
|-4
|-0,19%
|-0,14%
|Attività manifatturiere
|257.538
|-707
|-0,27%
|-0,31%
|Attivita’ immobiliari
|304
|-1
|-0,33%
|-3,87%
|Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
|6.398
|-23
|-0,36%
|0,31%
|Attività finanziarie e assicurative
|89
|-1
|-1,11%
|-3,16%
|Sanita’ e assistenza sociale
|687
|-8
|-1,15%
|-1,90%
|Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
|85
|-1
|-1,16%
|1,16%
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese
TOTALE IMPRESE – III trimestre 2025
Iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita trimestrali per province
Graduatoria per entità del tasso di crescita trimestrale dello stock rispetto al 30 giugno 2025
|PROVINCE
|Iscrizioni
|Cessazioni
|Saldo trimestrale
|Tasso di crescita % trimestrale
|PROVINCE
|Iscrizioni
|Cessazioni
|Saldo trimestrale
|Tasso di crescita % trimestrale
|RAGUSA
|427
|191
|236
|0,67%
|FOGGIA
|639
|496
|143
|0,20%
|ROMA
|5.256
|2.751
|2.505
|0,57%
|BENEVENTO
|276
|208
|68
|0,20%
|SIRACUSA
|478
|275
|203
|0,55%
|PESCARA
|365
|291
|74
|0,20%
|MILANO
|4.922
|2.784
|2.138
|0,55%
|RIMINI
|395
|315
|80
|0,20%
|PALERMO
|1.141
|602
|539
|0,52%
|TRIESTE
|199
|168
|31
|0,20%
|AGRIGENTO
|444
|247
|197
|0,49%
|SONDRIO
|114
|87
|27
|0,20%
|CALTANISSETTA
|270
|155
|115
|0,46%
|FERRARA
|358
|297
|61
|0,19%
|BARI
|1.618
|981
|637
|0,46%
|VARESE
|737
|610
|127
|0,19%
|PRATO
|569
|416
|153
|0,46%
|ENNA
|135
|106
|29
|0,19%
|TRAPANI
|537
|334
|203
|0,42%
|TARANTO
|481
|382
|99
|0,19%
|CATANIA
|1.173
|779
|394
|0,39%
|CATANZARO
|283
|220
|63
|0,19%
|BRINDISI
|413
|270
|143
|0,37%
|LODI
|166
|136
|30
|0,19%
|BRESCIA
|1.323
|898
|425
|0,36%
|AVELLINO
|359
|280
|79
|0,19%
|NAPOLI
|3.237
|2.176
|1.061
|0,35%
|IMPERIA
|290
|243
|47
|0,19%
|PISA
|441
|297
|144
|0,35%
|SALERNO
|1.083
|861
|222
|0,19%
|MATERA
|197
|125
|72
|0,34%
|NUORO
|241
|185
|56
|0,18%
|PORDENONE
|263
|177
|86
|0,34%
|REGGIO CALABRIA
|469
|379
|90
|0,17%
|BOLZANO
|572
|371
|201
|0,32%
|CHIETI
|355
|282
|73
|0,17%
|TERAMO
|293
|180
|113
|0,32%
|MONZA E BRIANZA
|776
|653
|123
|0,17%
|SASSARI
|489
|319
|170
|0,31%
|POTENZA
|312
|250
|62
|0,17%
|MESSINA
|606
|412
|194
|0,31%
|PAVIA
|469
|395
|74
|0,17%
|MACERATA
|345
|242
|103
|0,31%
|MASSA CARRARA
|211
|177
|34
|0,16%
|VIBO VALENTIA
|150
|107
|43
|0,30%
|ISERNIA
|76
|62
|14
|0,16%
|MANTOVA
|396
|289
|107
|0,30%
|AREZZO
|349
|294
|55
|0,16%
|CASERTA
|1.017
|724
|293
|0,30%
|VERBANIA
|118
|99
|19
|0,16%
|VERONA
|997
|725
|272
|0,30%
|UDINE
|420
|348
|72
|0,15%
|BOLOGNA
|1.026
|759
|267
|0,29%
|TORINO
|2.262
|1.930
|332
|0,15%
|FROSINONE
|449
|313
|136
|0,29%
|GENOVA
|757
|632
|125
|0,15%
|LATINA
|561
|399
|162
|0,28%
|PISTOIA
|313
|268
|45
|0,15%
|L’AQUILA
|262
|180
|82
|0,28%
|PERUGIA
|648
|549
|99
|0,14%
|PARMA
|487
|371
|116
|0,27%
|LA SPEZIA
|190
|161
|29
|0,14%
|LECCO
|246
|180
|66
|0,27%
|LECCE
|785
|684
|101
|0,13%
|NOVARA
|355
|277
|78
|0,27%
|CUNEO
|639
|554
|85
|0,13%
|TRENTO
|472
|340
|132
|0,26%
|LUCCA
|395
|345
|50
|0,12%
|PESARO E URBINO
|349
|262
|87
|0,26%
|ASTI
|201
|174
|27
|0,12%
|CREMONA
|314
|244
|70
|0,25%
|TERNI
|188
|162
|26
|0,12%
|ASCOLI PICENO
|205
|151
|54
|0,25%
|RAVENNA
|360
|317
|43
|0,12%
|VENEZIA
|801
|612
|189
|0,25%
|CROTONE
|155
|134
|21
|0,12%
|COSENZA
|631
|469
|162
|0,25%
|BERGAMO
|935
|834
|101
|0,11%
|RIETI
|150
|115
|35
|0,24%
|COMO
|445
|403
|42
|0,09%
|PIACENZA
|276
|207
|69
|0,24%
|CAMPOBASSO
|211
|190
|21
|0,09%
|ANCONA
|397
|306
|91
|0,24%
|FERMO
|158
|146
|12
|0,06%
|PADOVA
|951
|736
|215
|0,23%
|AOSTA
|102
|95
|7
|0,06%
|CAGLIARI
|632
|479
|153
|0,23%
|ALESSANDRIA
|349
|328
|21
|0,05%
|VICENZA
|717
|538
|179
|0,23%
|VERCELLI
|141
|134
|7
|0,05%
|VITERBO
|321
|239
|82
|0,23%
|BIELLA
|127
|122
|5
|0,03%
|BELLUNO
|126
|95
|31
|0,22%
|LIVORNO
|301
|298
|3
|0,01%
|REGGIO EMILIA
|534
|417
|117
|0,22%
|SAVONA
|266
|279
|-13
|-0,05%
|FIRENZE
|1.021
|795
|226
|0,22%
|GORIZIA
|111
|116
|-5
|-0,05%
|TREVISO
|796
|613
|183
|0,22%
|FORLI’ – CESENA
|368
|402
|-34
|-0,09%
|SIENA
|268
|209
|59
|0,22%
|ORISTANO
|77
|100
|-23
|-0,17%
|GROSSETO
|257
|197
|60
|0,21%
|ROVIGO
|197
|247
|-50
|-0,21%
|MODENA
|722
|579
|143
|0,21%
|ITALIA
|61.257
|44.337
|16.920
|0,29%
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese
TOTALE IMPRESE ARTIGIANE – III trimestre 2025
Iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita trimestrali per province
Graduatoria per entità del tasso di crescita trimestrale dello stock rispetto al 30 giugno 2025
|PROVINCE
|Iscrizioni
|Cessazioni
|Saldo trimestrale
|Tasso di crescita % trimestrale
|PROVINCE
|Iscrizioni
|Cessazioni
|Saldo trimestrale
|Tasso di crescita % trimestrale
|VITERBO
|148
|87
|61
|0,87%
|PESCARA
|74
|66
|8
|0,13%
|AGRIGENTO
|69
|31
|38
|0,68%
|NOVARA
|121
|110
|11
|0,13%
|ROMA
|1.356
|952
|404
|0,65%
|GROSSETO
|79
|72
|7
|0,12%
|RAGUSA
|70
|35
|35
|0,60%
|VARESE
|260
|239
|21
|0,11%
|PALERMO
|205
|118
|87
|0,59%
|POTENZA
|66
|59
|7
|0,11%
|CALTANISSETTA
|42
|24
|18
|0,57%
|BARI
|286
|258
|28
|0,11%
|BOLZANO
|196
|110
|86
|0,57%
|PORDENONE
|86
|79
|7
|0,09%
|BRINDISI
|99
|62
|37
|0,52%
|MATERA
|37
|34
|3
|0,09%
|ORISTANO
|29
|17
|12
|0,52%
|MANTOVA
|148
|139
|9
|0,09%
|IMPERIA
|134
|97
|37
|0,51%
|SASSARI
|131
|120
|11
|0,09%
|UDINE
|163
|104
|59
|0,44%
|TRIESTE
|73
|69
|4
|0,09%
|NUORO
|91
|62
|29
|0,43%
|RAVENNA
|145
|137
|8
|0,08%
|BENEVENTO
|62
|44
|18
|0,42%
|ASCOLI PICENO
|64
|60
|4
|0,08%
|MESSINA
|129
|84
|45
|0,42%
|PADOVA
|271
|252
|19
|0,08%
|ANCONA
|167
|128
|39
|0,40%
|FERRARA
|133
|127
|6
|0,07%
|LODI
|75
|56
|19
|0,39%
|COMO
|183
|174
|9
|0,06%
|ENNA
|33
|22
|11
|0,38%
|AOSTA
|46
|44
|2
|0,06%
|BOLOGNA
|398
|307
|91
|0,37%
|CATANZARO
|60
|57
|3
|0,05%
|CAMPOBASSO
|61
|47
|14
|0,33%
|CREMONA
|107
|104
|3
|0,04%
|PESARO E URBINO
|128
|99
|29
|0,32%
|PISTOIA
|98
|96
|2
|0,02%
|LATINA
|118
|91
|27
|0,31%
|COSENZA
|105
|103
|2
|0,02%
|RIMINI
|133
|104
|29
|0,30%
|FOGGIA
|105
|104
|1
|0,01%
|NAPOLI
|387
|301
|86
|0,28%
|ASTI
|74
|74
|0
|0,00%
|VENEZIA
|293
|244
|49
|0,26%
|FIRENZE
|312
|317
|-5
|-0,02%
|TRENTO
|166
|135
|31
|0,25%
|FORLI’ – CESENA
|136
|139
|-3
|-0,03%
|SIENA
|66
|51
|15
|0,25%
|BRESCIA
|367
|377
|-10
|-0,03%
|REGGIO EMILIA
|232
|191
|41
|0,24%
|VIBO VALENTIA
|29
|30
|-1
|-0,04%
|RIETI
|52
|44
|8
|0,24%
|BIELLA
|47
|49
|-2
|-0,04%
|CHIETI
|82
|64
|18
|0,24%
|ALESSANDRIA
|119
|124
|-5
|-0,05%
|TERAMO
|77
|60
|17
|0,24%
|PERUGIA
|154
|164
|-10
|-0,07%
|MILANO
|969
|806
|163
|0,24%
|LIVORNO
|94
|99
|-5
|-0,07%
|PARMA
|151
|125
|26
|0,23%
|BERGAMO
|313
|335
|-22
|-0,08%
|TREVISO
|278
|227
|51
|0,23%
|GORIZIA
|43
|45
|-2
|-0,08%
|LECCO
|99
|80
|19
|0,23%
|LECCE
|200
|214
|-14
|-0,08%
|PAVIA
|183
|153
|30
|0,23%
|AREZZO
|123
|131
|-8
|-0,08%
|MONZA E BRIANZA
|276
|227
|49
|0,23%
|TERNI
|50
|54
|-4
|-0,09%
|CASERTA
|138
|117
|21
|0,19%
|VERCELLI
|53
|57
|-4
|-0,09%
|ROVIGO
|91
|81
|10
|0,18%
|SONDRIO
|30
|34
|-4
|-0,10%
|CAGLIARI
|153
|130
|23
|0,18%
|VERBANIA
|45
|49
|-4
|-0,10%
|CROTONE
|30
|25
|5
|0,18%
|LA SPEZIA
|63
|69
|-6
|-0,12%
|VERONA
|329
|287
|42
|0,18%
|TORINO
|692
|767
|-75
|-0,13%
|MACERATA
|139
|123
|16
|0,18%
|REGGIO CALABRIA
|106
|119
|-13
|-0,13%
|SALERNO
|215
|183
|32
|0,18%
|PIACENZA
|93
|104
|-11
|-0,14%
|AVELLINO
|87
|76
|11
|0,18%
|VICENZA
|213
|245
|-32
|-0,14%
|ISERNIA
|15
|12
|3
|0,18%
|MASSA CARRARA
|52
|60
|-8
|-0,17%
|SIRACUSA
|49
|40
|9
|0,17%
|SAVONA
|95
|110
|-15
|-0,18%
|L’AQUILA
|71
|61
|10
|0,16%
|TRAPANI
|51
|64
|-13
|-0,20%
|BELLUNO
|39
|32
|7
|0,16%
|PRATO
|187
|207
|-20
|-0,21%
|GENOVA
|266
|231
|35
|0,16%
|LUCCA
|121
|145
|-24
|-0,23%
|MODENA
|279
|249
|30
|0,16%
|PISA
|100
|124
|-24
|-0,25%
|TARANTO
|99
|88
|11
|0,15%
|CATANIA
|230
|281
|-51
|-0,33%
|FROSINONE
|98
|86
|12
|0,14%
|FERMO
|53
|74
|-21
|-0,39%
|CUNEO
|250
|226
|24
|0,14%
|ITALIA
|16.488
|14.600
|1.888
|0,15%