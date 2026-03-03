Valguarnera: l’amministrazione comunale sostiene i festeggiamenti di San Giuseppe

Anche quest’anno l’Amministrazione si prepara a supportare la Parrocchia e l’Associazione Patriarca e Folklore nell’organizzazione della meravigliosa Festa di San Giuseppe.

Per l’undicesimo anno consecutivo, all’interno del Palazzo Municipale verrà allestita la tradizionale tavolata. Quest’anno sarà rivisitata e parte delle somme solitamente impegnate saranno destinate alla popolazione di Niscemi.

La tavolata sarà dedicata a tre Santi, ma resterà come sempre aperta a tutti e ai tanti turisti, perché le nostre tradizioni vanno custodite, mantenute vive e fatte conoscere.

Il tutto viene realizzato senza gravare sul bilancio comunale, anche grazie alla destinazione di una parte dell’indennità degli amministratori e grazie a tutta la cittadinanza che non ha mai lasciato sola l’amministrazione nella realizzazione della tavolata.

Abbiamo inoltre messo a disposizione dell’Associazione un tecnico incaricato della predisposizione del piano safety e garantiremo eventi di intrattenimento per arricchire le serate del 14 e del 15 marzo.

Sabato 14 si esibirà la band musicale “Kantunera Live”, con componenti di Valguarnera, presso la Villa “Falcone e Borsellino”.

Domenica 15, dalle ore 10:00 alle ore 16:00, la giornata sarà animata dalla musica di DJ Filippo.

Abbiamo inoltre presentato un progetto partecipando al bando “La Sicilia che piace”: qualora venisse approvato, supporteremo ulteriormente la Parrocchia e avvieremo nuove iniziative.

Quest’anno, venerdì 13 alle ore 17:30, abbiamo organizzato la conferenza dal titolo “Fede e tradizione”. Interverranno Padre Salamone e Giuseppe Acascina, presso la Società Rurale.

Un appuntamento che unisce fede, tradizione e comunità e che ogni anno rappresenta un momento di grande partecipazione e identità per il nostro territorio.

