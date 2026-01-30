Storie correlate

SICILIA: MORTE SERAFINO PETTA. GIAMBONA “PERSO UN TESTIMONE DI UNA FERITA DELLA NOSTRA STORIA”

Riccardo Gennaio 30, 2026 0
carità

Enna parrocchia San Cataldo: il 5 febbraio giornata della carità

Riccardo Gennaio 28, 2026 0
alloggio

Un gesto di solidarietà per Niscemi: il B&B Antico Albergo Italia di Pietraperzia apre le sue porte a chi ha bisogno

Riccardo Gennaio 28, 2026 0

Ultime notizie

San Giuseppe Jato accoglie una delegazione di magistrati cileni

Riccardo Gennaio 30, 2026 0

SICILIA: MORTE SERAFINO PETTA. GIAMBONA “PERSO UN TESTIMONE DI UNA FERITA DELLA NOSTRA STORIA”

Riccardo Gennaio 30, 2026 0

Un solo cuore, una sola missione: il mondo si unisce nel segno di Don Bosco

Riccardo Gennaio 30, 2026 0
meteo 40

Previsioni Meteo Enna: Ennesima perturbazione con piogge e neve in montagna

Riccardo Gennaio 30, 2026 0