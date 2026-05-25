Elezioni amministrative in Sicilia, Anci Sicilia: “Congratulazioni ai sindaci eletti

Saremo al loro fianco nel difficile compito di guidare le comunità”

Palermo – “A nome di Anci Sicilia, rivolgiamo le più sincere congratulazioni ai sindaci eletti nei Comuni siciliani. A tutti loro auguriamo buon lavoro, nella consapevolezza che li attende un compito impegnativo e di grande responsabilità in una fase complessa per gli enti locali e le comunità amministrate”. Lo dicono il presidente e il segretario generale di Anci Sicilia, Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano.

“Amministrare oggi un Comune – aggiungono – significa confrontarsi quotidianamente con difficoltà finanziarie, carenza di personale, crescenti responsabilità amministrative e con la necessità di dare risposte concrete ai cittadini su servizi essenziali, manutenzioni, welfare, scuola, transizione digitale ed energetica. Tutto questo in un contesto nel quale i Comuni rappresentano il presidio istituzionale più vicino alle persone e ai territori”.

“Anci Sicilia sarà al fianco dei nuovi sindaci e delle amministrazioni comunali – proseguono – attraverso attività di supporto, formazione, assistenza tecnico-istituzionale e rappresentanza delle istanze dei territori con i governi regionale e nazionale. I Comuni siciliani hanno bisogno di strumenti adeguati, risorse e norme capaci di rafforzarne l’azione amministrativa”.

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