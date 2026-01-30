Storie correlate

Ciclone Harry, Schifani con Salvini a Furci Siculo: «Sereni sul reperimento dei fondi, lavoriamo per velocizzare le procedure per l’erogazione»

Riccardo Gennaio 30, 2026 0

Fiumi, un progetto per mettere in sicurezza il Dittaino. Schifani: «Risorse disponibili per otto progetti»

Riccardo Gennaio 30, 2026 0

Servizio Idrico: interruzione erogazione idrica dal 3 febbraio in diversi comuni

Riccardo Gennaio 30, 2026 0

Ultime notizie

San Giuseppe Jato accoglie una delegazione di magistrati cileni

Riccardo Gennaio 30, 2026 0

SICILIA: MORTE SERAFINO PETTA. GIAMBONA “PERSO UN TESTIMONE DI UNA FERITA DELLA NOSTRA STORIA”

Riccardo Gennaio 30, 2026 0

Un solo cuore, una sola missione: il mondo si unisce nel segno di Don Bosco

Riccardo Gennaio 30, 2026 0
meteo 40

Previsioni Meteo Enna: Ennesima perturbazione con piogge e neve in montagna

Riccardo Gennaio 30, 2026 0