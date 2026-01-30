La Segreteria Regionale del SIM Carabinieri Sicilia, congiuntamente alle Segreterie Provinciali, rivolge le più sincere congratulazioni a Igor Tullio, eletto consigliere nazionale del sindacato, il primo in Italia per numero di iscritti nell’Arma.

L’elezione si è tenuta nell’ambito dei lavori del Direttivo nazionale della sigla, svoltisi a Roma.

Negli ultimi anni, Igor Tullio – nato a Palermo, dove vive e lavora – si è distinto per l’impegno costante nella tutela delle condizioni operative e professionali del personale che quotidianamente opera sul territorio.

“Siamo certi – afferma il SIM Sicilia – che farà un ottimo lavoro, grazie alla sua esperienza e alle qualità umane e professionali che lo contraddistinguono”.

“Un grande privilegio – afferma Igor Tullio – dal quale nasce un impegno altrettanto importante in termini di responsabilità e dedizione, nella piena consapevolezza del valore del ruolo assegnatomi”.

“Continuerò a dedicare la massima attenzione, con rinnovata determinazione – prosegue – alle istanze dei colleghi e al dialogo con l’Amministrazione e le istituzioni”.

“Voglio ringraziare – conclude il consigliere nazionale del SIM – chi mi ha sostenuto e chi, anche ricoprendo incarichi di comando all’interno dell’Arma, in un momento così delicato per le Forze dell’Ordine in generale, ha dimostrato e dimostra disponibilità all’ascolto, permettendo ai colleghi di trovare supporto e coesione”.

