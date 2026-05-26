Elezioni Comunali in Sicilia, Cisal: “Auguri di buon lavoro a sindaci e amministratori eletti”

Palermo, 26 maggio 2026 – “Auguriamo buon lavoro ai sindaci e ai consiglieri comunali già eletti in molti comuni della Sicilia. Gli enti locali della nostra Regione vivono grandi difficoltà legate ai bilanci, all’erogazione dei servizi e a un personale sempre più all’osso. Servono aiuti concreti per le amministrazioni, a cui offriamo sin d’ora disponibilità al dialogo e al confronto per individuare insieme soluzioni concertate”. Lo dice Giuseppe Badagliacca di Cisal Sicilia.

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