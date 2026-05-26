Il fine settimana agonistico ha incoronato i portacolori della scuderia RO racing che hanno messo nel carniere risultati importanti in manifestazioni d’alto profilo. Al Rally dell’Adriatico Paolo Andreucci e Rudy Briani si sono piazzati al quarto posto e alla Coppa Città di Partanna Antonino Di Matteo e Francesco Bigione hanno colto la piazza d’onore e il terzo posto.

E’ estremamente positivo il bilancio del fine settimana della scuderia Ro racing, protagonista assoluta nelle principali competizioni automobilistiche nazionali. Dai polverosi sterrati marchigiani del Campionato Italiano Rally Terra alle pendenze della velocità in salita, passando per i tecnici birilli dello slalom, i portacolori del sodalizio siciliano hanno monopolizzato le classifiche, portando a casa vittorie di gruppo, di classe e piazzamenti d’élite nell’assoluta.

Nel terzo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra, il 32° Rally dell’Adriatico, il pluricampione italiano Paolo Andreucci, in coppia con Rudy Briani, ha dato l’ennesima prova della propria classe ed è riuscito a conquistare, a bordo della Skoda Fabia RS, gommata MRF Tyres, il quarto posto assoluto e ha fatto un passo avanti in ottica campionato.

La trentaduesima Coppa Città di Partanna, valevole per il Trofeo d’Italia Slalom Sud, si è trasformata in un autentico trionfo per i colori della scuderia, grazie ai piazzamenti eccellenti delle monoposto guidate da Antonino Di Matteo, secondo con la sua Gloria C8 Suzuki e da Francesco Bigione, terzo con la sua Gloria B5 Suzuki. Tra le vetture a ruote coperte non sono state da meno le prestazioni di Maurizio Marino, nono in classifica generale, primo di Gruppo N e della classe N1600, su una Peugeot 106 e di Giuseppe Di Miceli al successo, con la sua MG ZR 105, in Gruppo A e in classe A1400.

Alla Val d’Anapo Sortino, giunta alla quarantunesima edizione e valida per il Campionato Italiano Velocità della Montagna, Francesco Benenati ha letteralmente dominato la scena al volante della Honda Civic Type R, conquistando una netta vittoria sia nel Gruppo N sia nella combattuta classe 2000. Ottima anche la prestazione di Antonio Torre, che ha condotto la sua Seat Leon Cup al 2° posto di classe ed ha confermato l’ottimo feeling con la vettura.

Infine, in Basilicata, alla 13ª Coppa Città di Laurenzana, inserita nello Challenge Interregionale Slalom, il fortissimo Saverio Miglionico ha spremuto al massimo i cavalli della sua Osella Pa 21 e ha chiuso a un passo dal podio della generale Nella stessa manifestazione Laviero Pacilio ha chiuso all’8° posto di classe su Peugeot 106 RS 1.600.

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