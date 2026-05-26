AUTO STORICHE E GOLF: IL 6 E 7 GIUGNO TORNA LA “VOLPE ARGENTATA INVITATIONAL” PER CELEBRARE PIERO TARUFFI, IL CAMPIONE DELL’AUTOMOBILISMO ROMANO

Automobile Club Roma collabora all’organizzazione dell’evento che celebra i 120 anni dalla nascita di Taruffi con una esibizione all’Autodromo di Vallelunga “Piero Taruffi”

Anche quest’anno, l’Automobile Club Roma partecipa all’organizzazione dell’ottava edizione del Volpe Argentata Invitational, la manifestazione di auto d’epoca ideata dalla giornalista e pilotessa Prisca Taruffi in memoria del padre Piero, grande campione romano dell’automobilismo e motociclismo sportivo, soprannominato “Volpe Argentata” per i precoci capelli grigi e l’astuzia al volante.

Quest’anno la ricorrenza assume un valore ancora più speciale. Nel 2026 si celebra infatti il centoventennale della nascita del grande pilota, della fondazione della Casa automobilistica Lancia – marchio con cui Taruffi ha firmato alcune delle sue imprese più iconiche – e della inaugurazione della Targa Florio.

I presupposti sono i migliori per un weekend che promette passione e spettacolo, tra l’esposizione di straordinarie auto e moto d’epoca e un torneo di golf a coppie. La cornice sarà ancora una volta quella dell’incantevole Parco di Roma Golf Club, che domenica 7 giugno ospiterà l’attesa esposizione, la competizione golfistica e la cerimonia di premiazione, preceduta dal suggestivo Concerto della Polizia di Stato.

Tra le auto partecipanti sarà presente la Lancia D24, una delle vetture simbolo dell’automobilismo italiano, grazie alla disponibilità del Museo Nazionale dell’Automobile di Torino (MAUTO): un’icona capace di dominare la scena internazionale e contribuire in modo decisivo ai successi sportivi della Casa Lancia. Proprio con la D24, Piero Taruffi ha firmato alcune pagine entrate di diritto nella storia del motorsport tricolore, tra cui le vittorie nel 1954 alla Targa Florio e al Giro di Sicilia.

“Celebrare Piero Taruffi significa rendere omaggio non soltanto a uno straordinario campione dell’automobilismo e del motociclismo sportivo, ma anche a una figura che ha incarnato l’ingegno e la capacità innovativa del motorismo italiano – ha dichiarato Giuseppina Fusco, Presidente dell’Automobile Club Roma. La “Volpe Argentata Invitational” rappresenta ormai un appuntamento di grande valore culturale e sportivo, capace di unire la passione per i veicoli storici alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio di auto d’epoca. In un anno particolarmente simbolico, nel quale ricorrono i 120 anni dalla nascita di Taruffi, della fondazione della Lancia e della Targa Florio, l’Automobile Club Roma è orgoglioso di collaborare a un evento che contribuisce a tramandare alle nuove generazioni una parte importante della storia sportiva, che abbiamo voluto includere tra gli eventi promossi dal CONI in occasione della “Giornata Nazionale dello Sport 2026” che si celebrerà il prossimo 7 giugno”.

“In qualità di figlia – ha aggiunto Prisca Taruffi, giornalista e pilota, campionessa rally italiana e vice campionessa europea – mi sento in dovere di mantenere viva la memoria di mio padre, un pilota al di fuori dagli schemi tradizionali. Ho iniziato ad organizzare questo evento nel nord Italia ma poi su invito di Pietro Gasbarra presidente del Parco di Roma Golf Club che ci ospita ormai da 4 anni, ho scoperto che a Roma, una delle città più belle del mondo, esiste una cultura motoristica di grande spessore. Tanti i collezionisti affezionati alla Volpe Argentata desiderosi di far ammirare le loro creature. Quest’anno in ricordo del debutto Lancia, oltre alla mitica D24, saranno presenti preziosi esemplari del gruppo torinese tra cui Lancia B24, B20, Appia Sport Zagato, Appia Vignale oltre ad uno splendido esemplare di B52”.

PROGRAMMA

Sabato 6 giugno: presso l’Autodromo di Vallelunga “Piero Taruffi”, a partire dalle ore 14.30, i veicoli storici avranno l’opportunità di partecipare a prove pratiche ed esercizi tecnici sotto la supervisione dello staff del Centro di Guida Sicura. Un momento dinamico, formativo ma anche altamente spettacolare, dedicato alla valorizzazione delle qualità tecniche e della storia dei veicoli partecipanti.

Domenica 7 giugno: presso il Golf Club “Parco di Roma” si terrà l’esposizione dei veicoli nell’ambito del torneo di Golf Amateur Challenge. A seguire la cerimonia di premiazione, in palio figurano anche corsi di guida sicura offerti dall’Autodromo di Vallelunga. Per l’occasione, CardioSalus offrirà screening cardiologici su appuntamento nella mattinata di domenica, aggiungendo all’evento un’importante occasione di prevenzione e sensibilizzazione sanitaria.

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