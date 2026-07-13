Rotary Club Nicosia: Pietro Pappalardo nuovo Presidente

Nuovo anno rotariano per il Rotary Club di Nicosia di Sicilia: al via la presidenza di Pietro Pappalardo nel segno di “Strada, Comunità e Servizio”

L’11 luglio 2026, nella cornice della Cittadella dell’Oasi Maria SS di Troina, si è svolta la tradizionale cerimonia del “Passaggio della Campana”. La Dott.ssa Anna Laganga Senzio ha passato il testimone al nuovo presidente Dott. Pietro Pappalardo per l’Anno Rotariano 2026/2027.

Un momento centrale che ha già concretizzato, la presidente uscente, un grande obiettivo comune: la nascita ufficiale del nuovo Club Interact di Nicosia di Sicilia, un ponte fondamentale verso le giovani generazioni.

Nel suo discorso di insediamento, il presidente Pappalardo ha tracciato una rotta chiara e concreta, ispirata ai valori dello scoutismo e in piena sintonia con le linee guida internazionali del Presidente Olayinka Babalola: creare un impatto duraturo.

📌 I punti chiave del nuovo anno sociale:

La Strada: Vivere il territorio (Nicosia e l’area nord di Enna) rifiutando l’indifferenza, incontrando i bisogni reali delle persone.

La Comunità e l’Inclusione: Valorizzare le fragilità per trasformarle in risorse di condivisione, con l’obiettivo profondo di non lasciare indietro nessuno.

Il progetto “RADICI”: Un’iniziativa concreta finanziata dalla Rotary Foundation che coinvolgerà gli studenti delle scuole secondarie in un concorso letterario. I giovani raccoglieranno e racconteranno le storie degli “eroi del quotidiano” del nostro territorio, contrastando l’emigrazione e riscoprendo la memoria storica locale per costruire un futuro migliore.

“Nessun sentiero è troppo impervio se lo si percorre insieme!” Con queste parole il presidente Pappalardo ha dato il via al nuovo corso, ringraziando la past president e tutto il direttivo uscente per le solide basi gettate.

Buon lavoro al nuovo Presidente e a tutto il Rotary Club Nicosia di Sicilia!

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