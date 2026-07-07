Passaggio della campana Rotary Club Enna

Sanny Grillo è la nuova Presidente del Rotary Club Enna per l’anno sociale 2026/27 che succede a Rino

Realmuto. Il Presidente uscente nel suo intervento di commiato ha ricordato le principali attività del Club: il

settantesimo anniversario del Rotary Enna; il progetto del Governatore Sergio Malizia sulla valorizzazione

delle eccellenze del territorio; l’ottava edizione del Premio nazionale di letteratura umoristica dedicato a

Umberto Domina. Ha relazionato anche su tutte le attività legate alle iniziative distrettuali: disabilità e

inclusione lavorativa delle persone diversamente abili e tematiche emergenti come l’intelligenza artificiale.

Il passaggio del Collare e della Campana è avvenuto alla presenza dei past Governor Attilio Bruno e Alfio Di

Costa e dei Soci. Non ha mancato di ricordare i Soci scomparsi quest’anno: l’avvocato Eugenio Amaradio e il

dott. Bruno Maddalena, nonché il Socio Fondatore del Rotary Club Enna e past Governor del Distretto 2110

Sicilia e Malta, Alessandro Scelfo, alla cui memoria è stata consegnata una targa alla figlia Costanza.

La nuova Presidente del Rotary Club Enna ha presentato le linee programmatiche dell’anno Rotariano

dedicato al tema della fragilità come occasione di cura e di servizio. Ambiente, giovani e inclusione saranno

i principali ambiti di intervento nel segno del principio guida “portare il Rotary dentro la città e la città

dentro il Rotary”.

Durante la cerimonia è stata presentata la nuova socia Cecilia Scintu e il nuovo Direttivo: Salvatore Barbera,

vice presidente, Elisa Di Salvo e Andrea Caporali, segretari, Michele Riccobene, tesoriere, Giuseppe Anfuso,

prefetto, Andrea Scoto e Giovanni Chiaramonte, consiglieri, il past President Rino Realmuto e Livia

Perricone la presidente eletta per l’anno 2027/28.

Al Passaggio della Campana sono intervenuti il prefetto di Enna dottor Ignazio Portelli, il vice Sindaco della

Città, onorevole Stefania Marino, e i rappresentanti dei Club Service di Enna.

Advertisement

Advertisement

Visite: 100