Passaggio della campana Rotary Club Enna
Passaggio della campana Rotary Club Enna
Sanny Grillo è la nuova Presidente del Rotary Club Enna per l’anno sociale 2026/27 che succede a Rino
Realmuto. Il Presidente uscente nel suo intervento di commiato ha ricordato le principali attività del Club: il
settantesimo anniversario del Rotary Enna; il progetto del Governatore Sergio Malizia sulla valorizzazione
delle eccellenze del territorio; l’ottava edizione del Premio nazionale di letteratura umoristica dedicato a
Umberto Domina. Ha relazionato anche su tutte le attività legate alle iniziative distrettuali: disabilità e
inclusione lavorativa delle persone diversamente abili e tematiche emergenti come l’intelligenza artificiale.
Il passaggio del Collare e della Campana è avvenuto alla presenza dei past Governor Attilio Bruno e Alfio Di
Costa e dei Soci. Non ha mancato di ricordare i Soci scomparsi quest’anno: l’avvocato Eugenio Amaradio e il
dott. Bruno Maddalena, nonché il Socio Fondatore del Rotary Club Enna e past Governor del Distretto 2110
Sicilia e Malta, Alessandro Scelfo, alla cui memoria è stata consegnata una targa alla figlia Costanza.
La nuova Presidente del Rotary Club Enna ha presentato le linee programmatiche dell’anno Rotariano
dedicato al tema della fragilità come occasione di cura e di servizio. Ambiente, giovani e inclusione saranno
i principali ambiti di intervento nel segno del principio guida “portare il Rotary dentro la città e la città
dentro il Rotary”.
Durante la cerimonia è stata presentata la nuova socia Cecilia Scintu e il nuovo Direttivo: Salvatore Barbera,
vice presidente, Elisa Di Salvo e Andrea Caporali, segretari, Michele Riccobene, tesoriere, Giuseppe Anfuso,
prefetto, Andrea Scoto e Giovanni Chiaramonte, consiglieri, il past President Rino Realmuto e Livia
Perricone la presidente eletta per l’anno 2027/28.
Al Passaggio della Campana sono intervenuti il prefetto di Enna dottor Ignazio Portelli, il vice Sindaco della
Città, onorevole Stefania Marino, e i rappresentanti dei Club Service di Enna.