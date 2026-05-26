AMORE, documentario sulla Settimana Santa Ennese prodotto da Davide Vigore, inizia il tour internazionale da Berlino e Parigi.
AMORE, documentario sulla Settimana Santa Ennese prodotto da Davide Vigore,
inizia il tour internazionale da Berlino e Parigi.
Inizia il tour internazionale del documentario “Amore” prodotto da Davide Vigore per
Visco Film, scritto da Nunzio Gringeri e diretto da Riccardo Cannella.
Protagonisti i giovani ennesi Paolo Vita e Clara Primavera, insieme a Fabio Greca e
Annamaria Sabato.
Il documentario è un racconto poetico e corale ambientato nella Sicilia più profonda,
durante i Riti della Settimana Santa di Enna.
Al centro della storia ci sono due adolescenti, Clara e Paolo, che si muovono tra
tradizione e crescita personale, in un mondo sospeso tra sacro e quotidiano.
Il documentario ha visto la partecipazione delle Confraternite di Enna e del Coro
Passio Hennensis, diretto dalla professoressa Giovanna Fussone.
Protagonisti anche un gruppo di studenti del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto
Napoleone Colajanni di Enna, curvatura teatro e cinema, che hanno partecipato alle
riprese.
Il primo appuntamento è per domenica 31 maggio, allo storico cinema Babylon di
Berlino. Il 25 giugno, invece, sarà la volta di Parigi, al cinema L’Epée de Bois.
“Amore” è stato ritenuto film di interesse culturale dal Mic e SIAE sostenendo la
distribuzione internazionale nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. L’opera è
prodotta da Onirica in collaborazione con Visco Film con il sostegno di Regione
Siciliana e Presidenza del
Consiglio dei Ministri.