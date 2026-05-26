AMORE, documentario sulla Settimana Santa Ennese prodotto da Davide Vigore,

inizia il tour internazionale da Berlino e Parigi.

Inizia il tour internazionale del documentario “Amore” prodotto da Davide Vigore per

Visco Film, scritto da Nunzio Gringeri e diretto da Riccardo Cannella.

Protagonisti i giovani ennesi Paolo Vita e Clara Primavera, insieme a Fabio Greca e

Annamaria Sabato.

Il documentario è un racconto poetico e corale ambientato nella Sicilia più profonda,

durante i Riti della Settimana Santa di Enna.

Al centro della storia ci sono due adolescenti, Clara e Paolo, che si muovono tra

tradizione e crescita personale, in un mondo sospeso tra sacro e quotidiano.

Il documentario ha visto la partecipazione delle Confraternite di Enna e del Coro

Passio Hennensis, diretto dalla professoressa Giovanna Fussone.

Protagonisti anche un gruppo di studenti del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto

Napoleone Colajanni di Enna, curvatura teatro e cinema, che hanno partecipato alle

riprese.

Il primo appuntamento è per domenica 31 maggio, allo storico cinema Babylon di

Berlino. Il 25 giugno, invece, sarà la volta di Parigi, al cinema L’Epée de Bois.

“Amore” è stato ritenuto film di interesse culturale dal Mic e SIAE sostenendo la

distribuzione internazionale nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. L’opera è

prodotta da Onirica in collaborazione con Visco Film con il sostegno di Regione

Siciliana e Presidenza del

Consiglio dei Ministri.

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