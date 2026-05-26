Incontri con l’archeologa Serena Raffiotta

La Pro Loco di Enna si occupa da sempre di cultura ed eventi culturali, nell’ottica di far conoscere Enna agli ennesi abbiamo ideato “Enna: conoscerla per amarla” un contenitore di progetti dedicati a chi desidera approfondire la conoscenza della nostra città, sono diversi appuntamenti, alcuni già si sono svolti lo scorso anno, durante i quali i soci potranno vivere esperienze immersive nella cultura, nell’archeologia e nella storia di Enna. Il prossimo “Enna la città delle Dee” sarà il primo appuntamento di un progetto più ampio “Enna antica, la città nascosta”, che darà la possibilità di scoprire i volti più nascosti di Enna; si svolgerà Giovedì 28 alle 17,30 presso il circolo Pro Loco Enna in via Marchese Mario Grimaldi, 8.

Durante l’incontro la dottoressa Serena Raffiotta, laureata e specializzata in archeologia classica racconterà alcune testimonianze presenti in città, con particolare attenzione alle evidenze del culto di Demetra/Cerere, inquadrate nel contesto della Sicilia greca e romana. Si farà inoltre accenno a recenti ritrovamenti di importanti evidenze archeologiche non solo del periodo classico ma anche della fase più tarda, tra Arabi e Medioevo. L’intero progetto sarà curato dall’ archeologa Raffiotta, che da 12 anni è anche guida turistica e che mira a sensibilizzare non solo i turisti, ma soprattutto le comunità locali verso il rispetto del patrimonio archeologico, come eredità da custodire e tramandare. Vi aspettiamo giovedì pomeriggio per condividere un momento di amore per la nostra città. L’ingresso è gratuito, per informazioni e prenotazioni chiamare il 3401482641.

Advertisement

Advertisement

Visite: 162