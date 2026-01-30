SICILIA: MORTE SERAFINO PETTA. GIAMBONA “PERSO UN TESTIMONE DI UNA FERITA DELLA NOSTRA STORIA”

PALERMO (30 gennaio 2026) – “Con la morte di Serafino Petta, uno degli ultimi sopravvissuti alla strage di Portella della Ginestra, la Sicilia perde una testimonianza fondamentale della propria memoria storica. La sua vita e il suo racconto hanno contribuito a tenere viva la memoria di una strage che colpì lavoratori e famiglie innocenti”. Lo dichiara Mario Giambona, deputato regionale e vice capogruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana.

