Tennis Giovanile: Fitp Sicilia: Antonio Alvano si qualifica per i campionati italiani

Campionati siciliani under 12 – qualificazioni ai campionati italiani

Conclusi, dopo quelli under 11, anche i campionati siciliani riservati alla categoria under 12. Ecco i verdetti emessi questa mattina al Match Ball Siracusa, giudice arbitro, Salvatore Ingarao.

Nel singolare under 12 maschile, titolo a Giovanni Fazio del Nuovo Ct Augusta che sconfigge Antonio Alvano della Pol. Snoopy Enna con lo score di 6-1 6-4.

Entrambi si qualificano per gli italiani di categoria previsti a fine agosto a Milano insieme a Federico Valenti del Tweener Sg che supera 6-1 7-5 Gabriel Consolo del Ct Vela Messina.

Nel tabellone under 12 femminile, scudetto a Marta Mammoliti del Ct Vela Messina vittoriosa per 7-5 6-1 nei confronti di Giorgia Peria del Ct Palermo. Qualificata ai campionati italiani, insieme alle due finaliste, anche Alice Lupoi del Monte Kà Tira che ha sconfitto nella finale per il 3° posto Francesca Baldacchino del Match Ball Siracusa con lo score di 7-5 6-3.

Presenti alla premiazione anche il consigliere regionale Salvatore Cavallaro e il delegato provinciale, Nuccio Rubino.

Complimenti a tutti i premiati da parte del presidente Giorgio Giordano e da parte del consiglio regionale.

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