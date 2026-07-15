Effetto Sinner sulla Sicilia: diciottesima regione più tennistica d’Italia, ma nessuna nel Mezzogiorno schiera più giocatori

Lo studio di Casinos.com incrocia tre anni di ricerche Google e i dati della pratica agonistica: la Sicilia chiude diciottesima con 39,4 punti su 100, eppure i suoi 7.651 agonisti attivi sono il settimo bacino d’Italia e il primo dell’intero Sud, isole comprese

Il secondo trionfo consecutivo di Jannik Sinner a Wimbledon, conquistato in rimonta su Alexander Zverev (6-7, 7-6, 6-3, 6-4), consegna anche alla Sicilia il suo ritratto in chiaroscuro. Secondo l’Indice dell’Effetto Sinner (IES), lo studio di Casinos.com che misura la passione per il tennis delle regioni italiane, la Sicilia è diciottesima con 39,4 punti su 100. Ma dentro quel piazzamento c’è un numero che racconta un’altra isola: i 7.651 giocatori agonisti attivi, il settimo bacino d’Italia e il primo di tutto il Mezzogiorno, davanti a Campania, Puglia e Sardegna.

Il gigante, insomma, esiste già: nessuna regione del Sud porta in campo più tennisti. È la scala a penalizzarlo: spalmati su quasi cinque milioni di abitanti, quei settemilaseicentocinquantuno diventano 160 ogni 100.000, cioè una persona in campo ogni 627, contro una media nazionale di una ogni 400. E il fronte digitale per ora insegue: diciottesimo posto nelle ricerche Google su Jannik Sinner e su “tennis in tv”, diciassettesimo su Jasmine Paolini.

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Nel resto della classifica, il Trentino-Alto Adige domina con 94,2 punti davanti alla sorpresa Umbria (77,9) e alla Liguria (77,5), mentre il fanalino di coda è la Campania a quota 33,3.

“La Sicilia è il gigante che si è già svegliato in campo ma segue meno le notizie sportive: primo bacino di agonisti del Mezzogiorno, settimo d’Italia, e un interesse digitale che invece resta in fondo alla classifica”, commenta Daniele Alfieri, analista di Casinos.com. “Lo dico anche da siciliano: i settemilaseicento in campo sono l’avanguardia. Il giorno che l’isola comincerà a informarsi sul tennis come già lo gioca, la classifica cambierà faccia”.

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