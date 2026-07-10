Weekend di finali e spareggi promozione al Circolo Tennis Calascibetta

Si è chiuso domenica 5 Luglio il torneo regionale di 4^ Categoria, maschile e femminile, “Città di Calascibetta”, che ha visto sfidarsi, nelle due settimane previste per il torneo, presso i campi in terra rossa del Circolo Tennis Calascibetta, circa 40 tennisti provenienti da diversi circoli della Sicilia. Con l’attenta direzione del torneo, affidata a Salvatore Bellomo e la collaborazione dei membri del direttivo del circolo e di diversi soci, si è assistito, già dai primi turni, ad incontri di buon livello tecnico e agonistico, all’insegna della massima correttezza e sportività, sino ad arrivare alla disputa delle finali: Sabato 4 Luglio, nel tabellone femminile si sono sfidate per il titolo due tesserate del CT Calascibetta, Michela Sicurezza e Laura Mancuso, entrambe arrivate in fondo al torneo con grande merito, a giocarsi una finale che ha visto prevalere la Sicurezza per 6/2 6/1. Nel tabellone maschile, la finale, è stata disputata Domenica 5 Luglio da due tennisti di circoli limitrofi, titolo in palio tra Giuseppe Di Vincenzo del TC Piazza Armerina e Andrea Branciforte della Snoopy Enna , con quest’ultimo che ha prevalso al termine di un’ accesa e tecnicamente molto valida finale, in due tiratissimi set col punteggio di 7/5 7/5. Ai vincitori e ai finalisti gli ambiti premi ed i complimenti degli organizzatori del torneo e del numeroso pubblico presente.

Altro appuntamento clou di questa prima settimana di luglio è stato l’avvio della seconda fase provinciale del campionato di serie D3 maschile; al termine dei tre gironi di prima fase, le squadre prime classificate, che hanno ottenuto il pass per la disputa dei playoff, sono state: Il C.T. CALASCIBETTA, il T.C. NICOSIA e l’ A.T.T.TROINA.

Le tre qualificate hanno iniziato, da mercoledì, a disputare un girone all’italiana, che assegnerà i due posti a disposizione della provincia di Enna nel tabellone regionale, che sarà sorteggiato dal Comitato Regionale il 3 settembre e determinerà i circoli che verranno promossi, il prossimo anno, nel campionato di serie D2.

Questo il calendario degli incontri:

1 giornata- 8 Luglio 2026 inizio ore 18.00- C.T. CALASCIBETTA vs. T.C. NICOSIA-

2 giornata- 12 Luglio 2026 inizio ore 10.00- T.C.NICOSIA vs. A.T.T.TROINA-

3 giornata- 19 Luglio 2026 inizio ore 10.00-A.T.T .TROINA-C.T. CALASCIBETTA

Nella prima giornata di questo girone finale, il CT CALASCIBETTA, capitanato da Marco Lo Giudice, ha conquistato un’importantissima vittoria ai danni del TC NICOSIA. Al termine dei tre singolari la situazione era di 2-1 per gli xibetani, grazie ai netti successivi dello stesso Lo Giudice contro Marco Servillo per 6/1 6/1 e di Carmelo Ciuro su Mauro Servillo per 6/2 6/1. Il punto per la compagine Nicosiana veniva invece conquistato, nel terzo singolare, da Giuseppe Granata che aveva la meglio su Giuseppe Lucchese per 6/4 6/1.

A decidere l’esito dell’intero incontro è stato quindi il doppio che ha visto la coppia xibetana Lo Giudice Ciuro imporsi su Marco Servillo e Daniele Gaglione col punteggio di 6/0 4/6 10/5. Questi tre punti potrebbero risultare decisivi per il CT Calascibetta, già sin da domenica 12, allorché si sfideranno a Nicosia, il circolo di casa ed il Troina. Una non vittoria della squadra di capitan Servillo, regalerebbe la qualificazione matematica al Circolo Tennis Calascibetta, indipendentemente dal risultato dell’ultima partita da giocare a Troina, giorno 19 Luglio. Solo ottenendo un successo il Nicosia invece, avrebbe ancora chance di promozione, rimettendo tutto in discussione e facendo risultare fondamentale i risultati dell’ultima giornata per poter conoscere i nome dei due Circoli della nostra provincia che approderanno al tabellone regionale, a giocarsi contro le migliori compagini delle altre provincie siciliane il pass per l’approdo al campionato di serie D2.

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