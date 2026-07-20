Giornata Internazionale degli Scacchi: l’AUCLIS ricorda la Sicilia culla del pensiero strategico e della “Difesa Siciliana”

Oggi, 20 luglio, si celebra la Giornata Internazionale degli Scacchi, istituita dalla FIDE nel 1966 per commemorare la nascita dell’organizzazione mondiale. In questa ricorrenza, l’AUCLIS (Associazioni Unite per la Cultura e la Lingua Siciliana) vuole rilanciare un messaggio di orgoglio identitario, ricordando come la Sicilia abbia giocato un ruolo fondamentale, e spesso sottovalutato, nella storia di questo nobile gioco, fungendo da crocevia di culture e come culla di strategie che hanno cambiato il mondo.

Una storia millenaria di incontri e strategie

La Sicilia è stata, fin dal Medioevo, il luogo dove diverse civiltà si sono incontrate e dove gli scacchi sono diventati un linguaggio universale. Già nel 1143, nella magnifica Cappella Palatina di Palermo, un affresco raffigura una partita a scacchi giocata da due arabi (vedere immagine), testimonianza precoce di come questa tradizione fosse radicata nella nostra terra sotto la dinastia normanna e di come lo scacchiere fosse il luogo d’incontro tra Oriente e Occidente.

I grandi maestri siciliani del passato

La storia degli scacchi siciliani è costellata di geni che hanno lasciato un’impronta indelebile. Nel XVI secolo, Siracusa diede i natali a Paolo Boi, noto come “Il Siracusano”, considerato uno dei più forti giocatori della sua epoca e capace di sconfiggere i migliori maestri italiani e spagnoli dell’epoca, diffondendo il prestigio della scuola siciliana in tutta Europa. Nello stesso periodo, il palermitano Pietro Carrera (1573-1647), sacerdote e studioso, scrisse il trattato “Il Gioco degli Scacchi” (1617), un’opera fondamentale che analizzava le aperture e le strategie, contribuendo in modo determinante alla codifica moderna del gioco. Il suo lavoro dimostrò come il pensiero strategico siciliano fosse in grado di elaborare teorie complesse ben prima della standardizzazione delle regole moderne.

La “Difesa Siciliana”: un’eredità tattica mondiale

Il contributo più celebre della Sicilia agli scacchi moderni è senza dubbio la “Difesa Siciliana” (1. e4 c5). Nata da studi e partite che videro protagonisti maestri italiani e spagnoli, ma profondamente radicata nell’immaginario strategico dell’isola, questa apertura è oggi la più popolare e complessa risposta alla prima mossa bianca al mondo. La Difesa Siciliana incarna lo spirito della nostra terra: non subire passivamente l’attacco, ma rispondere con forza, contrattacco e una visione dinamica del gioco, trasformando la difesa in un’arma di vittoria. È una strategia che parla il linguaggio della resilienza e dell’astuzia, valori intrinseci della cultura siciliana.

Advertisement

Il presente e il futuro: da Fabio Finocchiaro a Fabiano Caruana

Oggi, questa tradizione di eccellenza continua. Basti pensare a maestri contemporanei come Fabio Finocchiaro, che porta il nome della Sicilia nei tornei internazionali e nel panorama scacchistico nazionale, dimostrando che il talento dell’isola è vivo e proiettato nel futuro. Un simbolo di questa continuità è anche Fabiano Caruana, campione mondiale di scacchi (ex primo per classifica FIDE), nato negli Stati Uniti ma di radici siciliane profonde: suo padre è originario di Raffadali, in provincia di Agrigento. Caruana, pur cresciuto in America, porta nel suo nome e nella sua storia la genetica della strategia siciliana, confermando come il “sangue” degli scacchi siciliani abbia saputo espandersi oltre i confini nazionali, mantenendo vivo il legame con le proprie origini.

Gli scacchi come patrimonio culturale

Per l’AUCLIS, gli scacchi non sono solo un gioco, ma un patrimonio culturale che va tutelato e promosso. In questa Giornata Internazionale, l’AUCLIS invita le scuole, i circoli scacchistici e le famiglie siciliane a promuovere tornei scolastici che includano momenti di riflessione sulla storia degli scacchi in Sicilia e a celebrare la “Difesa Siciliana” come simbolo dell’astuzia e della forza strategica del popolo siciliano. Come ha detto Pietro Carrera secoli fa, gli scacchi sono “l’esercizio dello spirito”. In Sicilia, questo esercizio ha radici antiche e un futuro brillante. È nostro dovere tramandarlo, non solo come tecnica di gioco, ma come parte integrante della nostra identità culturale. Viva la Sicilia e il suo genio strategico!

Advertisement

Visite: 110