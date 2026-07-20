VOLLEY, IL POLACCO FIJALKA ALLA BUILDUP VOLO PALERMO

Colpo grosso del club del presidente Locanto, ingaggiato il forte schiacciatore

“A Santa Teresa di Riva siamo arrivati quarti, qui voglio fare ancora meglio”

PALERMO – 20 luglio 2026 – Colpo grosso della Buildup Volo International, la società palermitana che disputerà il prossimo campionato di Serie B maschile di volley. Il presidente Giorgio Locanto, infatti, ha raggiunto l’accordo con lo schiacciatore polacco Daniel Fijalka, che nella prossima stagione vestirà la casacca biancoverde al posto del veterano Alessio Fiore, 44 anni, artefice della salvezza e ora lasciato libero. Si tratta di un ingaggio importante, che mette a disposizione del nuovo allenatore Giuseppe Murri un atleta potente, capace di incidere sia in battuta che sottorete.

Daniel Fijalka, 25 anni (è nato a Lubin il 16 febbraio 2001), nell’ultimo campionato è stato grande protagonista con la Jonica di Santa Teresa di Riva, quarta classificata e sorpresa della stagione di B. Le sue schiacciate hanno trascinato i messinesi e messo in evidenza un giocatore capace di fare la differenza con i suoi quasi due metri di altezza (1,98). Daniel, in precedenza, è stato un giramondo, giocando in A nella sua Polonia, ma anche in Francia, Islanda, Kosovo e Repubblica Ceca.

“Vivere in Italia – dichiara Daniel Fijalka – è sempre stato uno dei miei sogni e la Sicilia è un posto meraviglioso, con un clima fantastico e persone speciali. Sono davvero felice di rimanere in Sicilia per un altro anno”. E perché proprio Palermo? “È una città incredibile, con una costa bellissima e la società è molto ambiziosa. Qui si fa sul serio e si vuole costruire un progetto solido ed è uno dei motivi principali per cui ho deciso di farne parte”.

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Dalla Jonica alla Buildup Volo, con l’obiettivo di essere ancora protagonista: “Posso già constatare che l’allenatore Murri è una persona molto determinata che prende molto sul serio questo campionato – aggiunge lo schiacciatore polacco – Credo che lavorando insieme possiamo raggiungere ottimi risultati e fare grandi progressi durante la stagione. Un altro fattore importante per me è far parte di una squadra con brave persone. Da quello che ho sentito dai miei amici e da molti giocatori, la società è composta da gente fantastica. E questo è un aspetto che apprezzo molto”.

La voglia di fare bene è tanta, così come quella di puntare in alto: “Spero – conclude Daniel Fijalka – di fare una stagione di successo e di dare il massimo per la squadra. Odio perdere, quindi il mio obiettivo, come sempre, è vincere ogni partita. La scorsa stagione a Santa Teresa di Riva abbiamo chiuso al quarto posto, quest’anno voglio ottenere risultati ancora migliori”.

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