VOLLEY, MURRI NUOVO ALLENATORE DELLA VOLO PALERMO

Il tecnico pugliese prende il posto di Ferro, una scelta che è una svolta

“Prima volta lontano da casa, ho tanto entusiasmo e voglia di… divertirmi”

PALERMO – 24 giugno 2026 – Alla Polisportiva Volo International (ex Rossopomodoro), la società palermitana che disputerà il prossimo campionato di Serie B maschile di volley, è iniziato il dopo Nicola Ferro. Dopo 12 anni si sono separate le strade con il vecchio allenatore e il presidente Giorgio Locanto ha iniziato il nuovo corso ingaggiando il tecnico pugliese Giuseppe Murri. Una scelta che rappresenta una svolta e l’avvio di un nuovo percorso mirato a creare un roster che punti sull’esperienza ma soprattutto sulla valorizzazione dei giovani.

Murri, 50 anni, ha guidato nell’ultima stagione il Fasano in Serie C maschile, ma possiede un lungo bagaglio di conoscenze, prima da giocatore (ruolo palleggiatore) e poi in panchina. “Sono nel mondo della pallavolo da 26 anni – dice Murri – e non mi manca neppure l’esperienza della B, tra Martina Franca, Locorotondo e Fasano, la mia città d’origine. Palermo sarà la mia prima esperienza lontano dalla Puglia, ho tanto entusiasmo e ce la metterò tutta per fare bene”.

Murri, che nella vita lavorativa si occupa di consulenza energetica, conosce molto bene la squadra e possiede idee chiare su come allestire la prossima rosa: “Ho passato tanto tempo a vedere i video e mi sono fatto un’idea precisa sulla consistenza del gruppo e dove lavorare. Mi reputo un formatore, non solo un allenatore, quindi cercherò di abbinare il risultato sportivo alla crescita personale dei ragazzi. Ci vorrà pazienza e la collaborazione di tutti, nella fase attuale non è il caso di parlare di obiettivi ma di ricerca di identità di gioco e di formazione caratteriale, il resto si vedrà. Divertirsi sarà la parola d’ordine, sicuramente non metterò pressione. Conosco Palermo, è una città bellissima ed è una piazza genuina, non vedo l’ora di cominciare”.

E dal punto di vista tecnico? “Sarà fondamentale la scelta dello straniero, per il resto è ancora presto per fare altre analisi. Posso dire che il parco centrali mi pare competitivo e che sicuramente non trascurerò le seconde linee. La squadra dovrà essere compatta e tutti dovranno essere convinti di rappresentare una parte importante del gruppo. Saranno preziosi i primi allenamenti, sarà in questa fase che non bisognerà sbagliare. Il mercato? Col presidente mi sento 5-6 volte al giorno, le idee sono chiare. In uno dei prossimi week-end sarò a Palermo per organizzare la logistica, poi mi trasferirò definitivamente dopo Ferragosto per l’inizio del raduno”.

Sistemato il primo anello, il presidente Locanto sta lavorando a tempo pieno su un doppio fronte: la ricerca del main sponsor e le operazioni di mercato: “Siamo a buon punto e sono fiducioso – dice – Con l’arrivo di Murri inizieremo un nuovo corso che avrà come obiettivo primario la crescita dei nostri giovani. Il nuovo coach ha esperienza ed è un grande motivatore, sono certo che saprà tirare il meglio da ciascun elemento. Allestiremo una squadra competitiva che ci faccia dimenticare le sofferenze dell’ultimo campionato, nel quale abbiamo raggiunto la salvezza in extremis. Presto potremo comunicare tante altre belle novità”.

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