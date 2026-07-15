VOLLEY, PEPPE LA ROSA NUOVO “DIESSE” DELLA VOLO PALERMO

L’ex schiacciatore, dopo avere guidato Termini, sarà il direttore sportivo

“Ho esperienza e il ruolo mi affascina, farò da tramite fra società e giocatori”

PALERMO – 15 luglio 2026 – Continua l’opera di ricostruzione della Polisportiva Volo International, la società palermitana che disputerà il prossimo campionato di Serie B maschile di volley. Dopo l’accordo commerciale con l’azienda Buildup e l’ingaggio dell’allenatore pugliese Giuseppe Murri, la società del presidente Giorgio Locanto ha affidato a Giuseppe La Rosa il ruolo di direttore sportivo. “Sarà la mia prima volta con questo incarico – dice l’ex schiacciatore – ma la figura del “diesse” mi ha sempre affascinato. Farò da tramite tra la società e i giocatori, sperando di contribuire a creare un gruppo solido”.

Palermitano, 40 anni, La Rosa ha giocato diverse stagioni con la casacca della Volo e ha attraversato tutta l’Italia centro-meridionale, dalla Sicilia all’Umbria, nei vari campionati di B-1 e B-2. L’anno scorso ha svolto il doppio ruolo di allenatore-giocatore nel Termini, ma tra le sue passioni c’è anche il beach-volley, disciplina nella quale ha conquistato il titolo italiano categoria silver in coppia con Riccardo Garofalo. “I direttori sportivi bravi – continua La Rosa – sono quelli che creano armonia e lavorano per integrare l’intera squadra. Bisogna anche essere psicologici e provare a liberare la mente dei giocatori. L’anno scorso si sono corsi grandi rischi, raggiungendo la salvezza soltanto all’ultima giornata. Adesso bisogna ricostruire la fiducia e creare relazioni forti in tutto il gruppo. Il carattere è una componente importante per vincere le partite, vorrei creare un rapporto di fiducia con i giocatori e sono pronto a mettere la mia esperienza al servizio della squadra. Negli anni in giro per l’Italia ho imparato che le società più solide sono quelle che hanno un gruppo giovanile forte, ragion per cui ho spinto per la fusione con Don Orione e Capaci. Già da quest’anno vogliamo provare a vincere le finali regionali under. Per questo sto reclutando i migliori giovani palermitani, in modo da farli crescere e magari un giorno portarli in prima squadra. Il nostro secondo palleggiatore sarà già quest’anno un ragazzo che viene proprio da lì”.

Advertisement

Agli ordini del nuovo coach Giuseppe Murri ci sarà una formazione profondamente diversa rispetto all’ultimo campionato. “L’obiettivo – conclude Peppe La Rosa – è un campionato tranquillo, senza assilli. Stiamo lavorando sodo in sinergia con la dirigenza e il tecnico, saranno nuovi il libero, il palleggiatore e lo schiacciatore, mentre speriamo di definire al più presto il nodo che riguarda l’opposto. Vogliamo mettere le basi per poi puntare al salto di qualità nella prossima stagione”.

Advertisement

Visite: 43