DOMANI, GIOVEDÌ 16 LUGLIO A CATANIA RATKO ZJACA & FRIENDS PER “LIBERTY IN JAZZ 2026 – IN THE GARDEN”

Nell’elegante giardino di Villa Ardizzone ecco “Along Came Betty”, con l’acclamato chitarrista croato

Ancora un appuntamento estivo “In the garden” per la rassegna Liberty in Jazz 2026, organizzata dall’Associazione Musikante con la direzione artistica del M° Antonio Petralia.

Domani, giovedì 16 luglio alle 21 nell’elegante giardino della storica dimora liberty di Villa Ardizzone Eventi, in viale Mario Rapisardi 114 a Catania protagonista sarà Ratko Zjaca con un live intitolato “Along Came Betty”.

Accompagnato da un altro grande artista delle sei corde jazz, Francesco Pantusa, e da Angelo Culteri all’Hammond e da Antonio Petralia alla batteria, a completamento di una formazione di alto profilo artistico e musicale, Zjaca giunge in Sicilia per un mini tour che lo vedrà poi impegnato, sempre con la medesima formazione, il giorno dopo a Sant’Alfio, mentre il 18 luglio sarà special guest del Simona Trentacoste 4et, sempre nel comune etneo.

Artista candidato ai Grammy e chitarrista premiato, Ratko Zjaca è un musicista di fama internazionale, compositore, artista discografico ed educatore, nonché una delle voci più originali del jazz contemporaneo e della musica improvvisata creativa. Celebre per il suo suono lirico, la raffinatezza armonica e una visione musicale senza timidezze, ha costruito una carriera internazionale che abbraccia oltre trent’anni, esibendosi sui palchi più importanti del mondo e collaborando con molti dei musicisti più influenti del jazz.

Originario della Croazia e ora residente nei Paesi Bassi, Zjaca si è laureato all’Università di Zagabria per poi proseguire gli studi al Conservatorio di Rotterdam, ampliando in seguito la sua formazione musicale presso la New York University School of Music. Il suo sviluppo artistico è stato segnato da un impegno costante nell’esplorazione del jazz, delle musiche del mondo, delle influenze classiche e dell’improvvisazione libera, dando vita a un linguaggio musicale profondamente personale che supera ogni confine stilistico.

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Ratko ha pubblicato 19 album come leader o co-leader, ricevendo il plauso della critica internazionale per la sua originalità, le sue composizioni e la sua eccezionale abilità strumentale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti leggendari come John Patitucci, Steve Gadd, Randy Brecker, Ron Carter, Al Foster, Reggie Workman, Miroslav Vitouš, Antonio Sánchez, John Riley, Adam Nussbaum, Trilok Gurtu, Jimmy Cobb, Marius Preda, Simone Zanchini, Jeff “Tain” Watts e molti altri.

Le sue incisioni hanno ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali. Don’t Try This Anywhere ha ricevuto il prestigioso Premio Orpheus come migliore produzione jazz italiana, mentre Ratko è stato insignito del Premio della Società dei Compositori Croati per il contributo artistico e la produzione nel jazz, e ha successivamente ricevuto l’European Discography Award dal Nišville Jazz Festival per il suo eccezionale contributo al jazz contemporaneo. Il suo capolavoro per chitarra solista, Archtop Avenue, è stato selezionato tra i Top 100 album jazz del 2023 dall’American Jazz Journalists Association.

Sul palco:

Ratko Zjaca – chitarra solista

Francesco Pantusa – chitarra

Angelo Culteri – Hammond

Antonio Petralia – batteria

Liberty in Jazz 2026 è una produzione dell’Associazione Culturale Musikante realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura e dell’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana.

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