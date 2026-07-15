Seconda tappa siciliana per Goletta Verde:

il 16 e 17 sarà a Catania ormeggiata al Circolo Nautico NIC

Giovedì 16 luglio laboratori didattici e incontro “Catania e il suo Porto: proteggere il paesaggio, concertare lo sviluppo”

Venerdì 17 luglio alle ore 10:30 presso Circolo Nautico Nic, al porto di Catania, la conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio di Goletta Verde lungo le coste della Sicilia

*Per accreditarsi inviare e-mail a golettaverde@legambiente.it

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Continua la tappa siciliana di Goletta Verde. Dopo essere stata nei giorni scorsi a Capo d’Orlando, ora la storica campagna di Legambiente in difesa di mare e coste, arriva dal 16 al 17 luglio a Catania per una due giorni ricca di appuntamenti ma anche di anteprime.

Si inizierà mercoledì 15 luglio con un appuntamento “Aspettando Goletta”: una delegazione di Legambiente Sicilia parteciperà all’inaugurazione della nuova linea di selezione di carta e cartone ad intelligenza artificiale dell’impianto di W.E.M. SRL, impianto d’avanguardia finanziato con i fondi per i progetti FARO del PNNR sull’Economia Circolare. Giovedì 16 luglio, prenderà ufficialmente il via la tappa a Catania con l’incontro dal titolo “Catania e il suo Porto: proteggere il paesaggio, concertare lo sviluppo” presso la sede di Legambiente Catania, piazza Cavour 19.

Venerdì 17 luglio si svolgeranno, in contemporanea, alle ore 10:30, presso Circolo Nautico Nic, al porto di Catania, sla conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio di Goletta Verde realizzati lungo le coste della Sicilia, e alla stessa ora a bordo di Goletta Verde i laboratori didattici “Alla scoperta del mare”.

“Continua il viaggio di Goletta Verde in Sicilia – dichiara Tommaso Castronovo, presidente Legambiente Sicilia. Dopo la tappa a Capo D’Orlando dove abbiamo affrontato il tema dell’erosione costiera, ci dedicheremo a parlare del porto di Catania e del suo sviluppo sostenibile. Incontreremo associazioni e cittadini per confrontarci e discutere sulle nuove prospettive del porto cittadino”.

40 anni di Goletta Verde: Giunta alla 40esima edizione, Goletta Verde ha come partners principali Anev, CONOU, Novamont, Renexia. In questa edizione a solcare il Mediterraneo sono due imbarcazioni storiche della Goletta Verde: la Catholica, in collaborazione con la Fondazione Goletta L.a.b, che ha navigato dal 15 giugno all’8 luglio da Grado, in Friuli-Venezia Giulia, fino a Brindisi, in Puglia; la Oloferne che dalla Calabria ha dato il cambio alla Catholica, e che navigherà fino ad inizio agosto per arrivare in Liguria, dove quarant’anni fa partì la prima edizione di Goletta Verde.

In 40 anni, dal 1986 ha percorso 160.000 km, Goletta Verde ha percorso quattro volte il periplo della Terra, ed effettuato decine di migliaia di analisi, centinaia di blitz e denunce in tutta Italia e qualche volta all’estero. Storici i blitz contro gli ecomostri, da Punta Perotti, a Bari, all’hotel Fuenti, sulla costiera amalfitana. Dopo anni di mobilitazioni, entrambi gli ecomostri sono stati abbattuti dalle ruspe. Punta Perotti nel 2006 e l’Hotel Fuenti nel 1999. Un’eco-vittoria storica per Goletta Verde che nel 2017 è anche approdata all’ONU, alla Conferenza mondiale sugli oceani, a New York, dove Legambiente è intervenuta in Assemblea generale per raccontare l’impegno della sua campagna.

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Si ringrazia il Circolo Nautico NIC di Catania per la disponibilità e la collaborazione

L’Ufficio Stampa di Goletta Verde: Valentina Bifulco| 328 2611746 | golettaverde@legambiente.it

L’Ufficio Stampa di Legambiente Sicilia: Teresa Campagna| 3382116468 | teresacampagna@yahoo.it

In questa edizione 2026, torna il servizio SOS Goletta di Legambiente per segnalare scarichi anomali, chiazze sospette o inquinamento lungo le coste e le spiagge del proprio territorio compilando l’apposito form sulla pagina dedicata.

Il mare è sempre più fragile. Difenderlo da inquinamento, microplastiche, ecomafie, è più urgente che mai. Per contribuire al viaggio di Goletta Verde con una donazione vai su sostieni.legambiente.it/golettaverde

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Goletta Verde è una campagna nazionale di Legambiente:

IL PROGRAMMA DI GOLETTA VERDE A CATANIA

Giovedì 16 luglio

Ore 17:30 | sede Legambiente Catania, piazza Cavour 19, Villa Vagliasindi | Incontro pubblico “Catania e il suo Porto: proteggere il paesaggio, concertare lo sviluppo”

Un dibattito aperto sul nuovo Piano Regolatore Portuale

Un confronto con le associazioni, la cittadinanza e i decisori politici per costruire un’alternativa concreta: un porto che dialoghi con la città, coniugando sviluppo economico e sociale con la tutela del mare.

No alle speculazioni edilizie vicino al centro storico e SÌ alla tutela della scogliera d’Armisi e del torrente Acquicella.

Saluti

Tommaso Castronovo, presidente Legambiente Sicilia

Alice De Marco, portavoce Goletta Verde

Introduzione ai lavori

Leo Micali, direttivo Legambiente Catania

Relazione tecnica

Interventi

Giorgio Zampetti, direttore Nazionale Legambiente

Enrico Trantino, sindaco di Catania

Giuseppe Inturri, vicepresidente Legambiente Catania – Esperto Trasporti

Attilio Scuderi, responsabile Comitato Scogliera D’Armisi

Modera

Viola Sorbello, presidente Legambiente Catania

Venerdì 17 luglio

Ore 10:30 | presso Circolo Nautico Nic, Porto di Catania | Conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio di Goletta Verde lungo le coste della Sicilia

Intervengono

Vanessa Rosano, direttrice Legambiente Sicilia

Giuseppe Inturri, vicepresidente Legambiente Catania

Andrea Guzzardi, assessore al mare comune di Catania*

Raffaele Macauda, Contrammiraglio (CP)*

Fabio Fatuzzo, commissario unico depurazione Sicilia

Massimo Pesce, vicesindaco Comune di Catania

Tommaso Castronovo, presidente di Legambiente Sicilia

Giorgio Zampetti, direttore Legambiente

Alice De Marco, portavoce Goletta Verde

Maurizio Arcidiacono, responsabile CONOU Coordinamento Area 1

Ore 10:30| A bordo di Goletta, ormeggiata presso il Circolo Nautico Nic, Porto di Catania Laboratori didattici “Alla scoperta del mare”

Vi aspettiamo per un viaggio alla scoperta del nostro mare, delle specie che vi abitano e dei rischi per la biodiversità. Come riconosciamo le tracce dei nidi delle tartarughe Caretta caretta? Quali azioni possiamo mettere in campo per proteggere la straordinaria ricchezza degli ecosistemi marini? Lo scopriremo insieme, attraverso un’esperienza di apprendimento coinvolgente e stimolante!

I laboratori sono gratuiti e aperti a tutti e tutte! Per info e prenotazioni: campagne@legambiente.it

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