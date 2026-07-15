Numeri alti alla 55ª Verzegnis-Sella Chianzutan

Riflettori accesi da venerdì 17 a domenica 19 luglio sulle strade della Carnia per la cronoscalata organizzata dall’ASD E4Run, valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna Zona Nord, il Campionato Austriaco Velocità Montagna, l’IRS Cup International Race Salita e il Campionato Friuli Venezia Giulia.

Verzegnis (UD), 15 luglio 2026. La 55ª edizione della Verzegnis-Sella Chianzutan promette un weekend di grande spettacolo e competizione sulle strade della Carnia. La cronoscalata conferma la propria capacità di attrarre piloti di alto livello tecnico, con vetture moderne e storiche, campioni nazionali e internazionali e tanti driver emergenti. Il percorso storico, lungo 5,640 chilometri dalla riva del lago di Verzegnis, Ponte Landaia, fino a Sella Chianzutan, con pendenza media del 7,2% e dislivello positivo di 396 metri, sarà il teatro di sfide serrate e spettacolari.

Tra i protagonisti più attesi della classe regina E2 SC-SS 3000 spiccano il siciliano Franco Caruso, pronto a rilanciarsi dopo gli imprevisti nelle trasferte alla Pikes Peac e nella gara di Rieti con la sua Nova Proto NP01 per la scuderia Best Lap, e Diego De Gasperi, il trentino per il quale invece la trasferta americana è stata un gran successo e adesso è determinato a competere ai massimi livelli con la Norma M20. Attenzione particolare al veneto Federico Liber sicuro protagonista con la seconda delle Nova Proto Np 01. L’inossidabile padrone di casa Marietto Nalon completa la classe regina con la ritrovata Dallara F. Nissan

Sfida di alto livello con le monoposto Nova Proto NP03, protagoniste indiscusse della categoria riservata alle motorizzazioni moto. Atteso al rientro il campione sardo Omar Magliona, pronto a misurarsi nuovamente sulla salita friulana. Accanto a lui, il bolognese Filippo Caliceti, già campione tricolore tra le auto storiche e dopo lo stop forzato di Ascoli, il ligure Gianluca Ticci, per Sport Favale 07, il temibile veneto Damiano Schena che porta in gara i colori del New star 3 ed il siciliano di Alcamo Francesco Adragna,

Confronto a due nella classe unica TM-SS fra il triestino Alberto Agosti e Giammatteo Luca con le Formula Gloria C8.

Fra le super car del gruppo GT in Super Cup Divisione I il padovano Roberto Ragazzi, il campano Giuseppe D’Angelo ed il trevigiano Romy Dall’Antonia porteranno sul tracciato le Ferrari 488 Challenge Evo, mentre Michele Bellin e Denis Mezzacasa guideranno le Porsche 991.2 GT3 in divisione 3, nella GT Cup ci saranno Diego Furlan e Fabrizio Vettorel con le Ferrari, poi Rino Lunelli e lo sloveno Matevez Cuden con le Porsche.

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Numeri importanti in E1 dove nella oltre 3000 la lady trentina Gabriella Pedroni è pronta a misurarsi al volante della Mitsubishi Lancer Evo IX con Giuseppe Conti che guiderà la BMW 320i, mentre Tobia Zarpellon sarà al volante della BMW M2 CS e Luca Spinetti, su Subaru Impreza. In classe 2000 occhi puntati sul milanese Gianluca Luigi Grossi, sicuro protagonista al vertice del gruppo con la Renault Clio che cura personalmente.

Spettacolo garantito con le tante vetture da rally impegnate nella cronoscalata friulana. Con le Skoda della categoria Rally A ci saranno lo specialista Giancarlo Graziosi, Matteo Ermen, Massimiliano Miranda e Andrea Schneider. La Rally C vedrà al via ben 5 Lancia Ypsilon a conferma del sempre maggior apprezzamento per la vettura dal prestigioso marchio italiano, anche nel settore salita.

Si annunciano sfide interessanti in tutti i gruppi Racing Start a partire dal Gruppo RS CUP, dove probabili protagonisti saranno il trevigiano Paolo Venturi su Peugeot 308 di Turbo Cup 2 e Giordano Anelli con la Seat Ibiza in Turbo Cup 1.

Nel gruppo RS Plus, fra le Turbo presenti l’esperto Alberto Cioffi con La MINI 2000, poi l’immancabile Domenico Tinella e Adriano Todoverto con le 1600, mentre fra le aspirate attenzione al bresciano Enrico Trollio con la Peugeot 106 da 2000cc..

In RS in prima fila con le vetture sovralimentate l’altro bresciano Luciano Moscardi su MINI Cooper 1600 e l’Under 25 nipote d’arte Gabriel Sodi entrambi su MINI Cooper 1600 mentre in 2000 ci sarà con la Seat Leon Cupra il pugliese Marco Magdalone.

Nelle RS Aspirate, Francesco Castagna su Renault Clio e Paride Filippi su Honda Civic in classe 2000, Marco Buratto su Citroen Saxo in 1600, saranno tra i certi primi attori.

Nei gruppi di Scaduta omologazione N-S e A-S brilla la presenza del sempre efficace altoatesino Rudy Bicciato sulla inseparabile Mitsubishi Lancer Evo e Fabrizio Bommartini su Honda Civic 1600.

Per la gara di auto storiche, occhi puntati su Renato Sartoretto su Osella PA20/S e le Ford Escort Cosworth di Mattia De Giacinto e di Siegfried Fedrigotti.

La gara del Campionato Austriaco rappresenterà una sfida nella sfida, con principalmente , Christoph Lampert con la Nova Proto NP01 3000 e Vladimir Stankovic e Hermann Waldy Junior che proveranno a mettersi in luce con le Wolf, mentre fra le storiche fra i tanti con vetture bellissime Harald Mossler e presenza abituale delle gare italiane con la Daren Mk3

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