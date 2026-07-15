Magliona Motorsport con Pisano al via del 12° Rally Coppa Camuna

Non solo Omar Magliona impegnato in CIVM a Verzegnis: nel weekend del 19 luglio la scuderia sassarese riprende anche la via dei rally con Andrea Pisano all’esordio nella competizione bresciana. Il driver di Osilo sarà per la prima volta navigato da Giovanni Mazzone sulla Skoda Fabia R5 gommata Pirelli di preparazione Colombi. Le prove tra sabato e domenica

Sassari, 15 luglio 2026. Magliona Motorsport si “sdoppia” e tra cronoscalate e rally torna protagonista anche fuori dai confini sardi. Se Omar Magliona sarà impegnato in Friuli nel suo rientro in salita alla 55^ Verzegnis Sella Chianzutan, in contemporanea nel mondo delle corse su strada segnerà una nuova presenza Andrea Pisano, che nel weekend del 19 luglio affronta per la prima volta il Rally Coppa Camuna. Giunta alla dodicesima edizione e organizzata dalla scuderia New Turbomark Rally Team, la gara bresciana è il quinto round della Coppa Rally di Zona 3 e prevede anche una prova in notturna al sabato.

Pisano prenderà il via al volante della Skoda Fabia R5 gommata Pirelli e di preparazione Colombi con la quale, sempre sotto le insegne della scuderia sassarese, ha più volte vinto e ben figurato nei rally casalinghi. Oltre all’esordio nella gara con base a Darfo Boario Terme (nell’imponente Centro Congressi) e partenza e arrivo a Breno, con tracciati tutti da scoprire, il pilota di Osilo avrà in Giovanni Maria Mazzone un’ulteriore novità al suo fianco, nel ruolo di navigatore.

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Dopo tutte le operazioni preliminari e lo shakedown a Deria, la partenza del 12° Rally Coppa Camuna è prevista sabato 18 luglio alle 16.01, seguita dalle prime due prove speciali: doppio passaggio sulla Sisem Astrio, che si disputa nel pomeriggio (16.43) e in serata (21.20). Domenica si ripetono quindi la Montecampione (9.32 e 13.55) con start da Piancamuno e arrivo ad Alpiaz e la Valsaviore (10.48 e 15.11), con traguardo finale a Breno alle 16.05. In totale, il percorso del rally prevede 302,82 chilometri, dei quali 68,80 cronometrati e suddivisi nelle 6 prove speciali in programma.

Il presidente Omar Magliona dichiara sull’esordio di Pisano nel rally camuno: “Come Magliona Motorsport siamo davvero felici di poter schierare Andrea in un rally così atteso, che dovrà scoprire e che comprende anche una prova in notturna. Lo seguiremo con grande attenzione e avrà tutto il nostro supporto. E’ fondamentale fare esperienza anche oltre i confini della nostra regione perché è utile a maturare, confrontarsi e macinare chilometri in una disciplina nella quale nulla va lasciato al caso”.

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