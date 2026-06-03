IC Santa Chiara: gli alunni del plesso di Calascibetta protagonisti del progetto “Viaggiando per l’Italia”

*“Viaggiando per l’Italia”* ✨🇮🇹

Le classi 4A e 4B della scuola primaria del plesso Umberto I di Calascibetta del nostro istituto sono state protagoniste di un entusiasmante progetto curriculare multidisciplinare dal titolo *“Viaggiando per l’Italia”*.

Attraverso un percorso coinvolgente e creativo, gli alunni hanno potuto esplorare il territorio italiano, approfondendone gli aspetti geografici, culturali e artistici, mettendo in campo competenze trasversali e spirito di collaborazione. 🗺️🎨

Guidati dai loro docenti, gli studenti hanno realizzato una suggestiva cartina fisica tridimensionale dell’Italia in carta pesta, frutto di impegno, manualità e lavoro di squadra.

L’attività nasce anche dalla valorizzazione delle competenze acquisite dai docenti durante il corso di formazione *“Guardami negli occhi: l’educazione come incontro”*, promosso da UCIIM Lombardia e tenuto dal docente Fausto Maria Scalia.

Un’esperienza significativa che ha trasformato l’apprendimento in scoperta, relazione e partecipazione attiva.

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