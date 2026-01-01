Storie correlate

salvatore astorina

Bilancio Partecipato 2025: Salvatore Astorina (Ass Il Solco) serve un cambio di metodo per garantire trasparenza e fiducia

VALGUARNERA: DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2025: VINCE “RETE RADIO CIVICA” CON 342 VOTI

Vicenda Bilancio Partecipato: l’associazione Funnurisi: chiediamo scusa a chi ha sostenuto il nostro progetto per i due soli voti ricevuti

gospel sant'anna

Il 4 gennaio alla chiesa di Sant’Anna concerto Gospel

incidenti barrafranca

Barrafranca: Vigili del Fuoco intervengono sera del 31 dicembre per incidente stradale autonomo

Siti scommesse senza documenti cosa significa davvero e cosa succede dopo l’iscrizione

Siti scommesse senza documenti: cosa significa davvero e cosa succede dopo l’iscrizione

meteo 24

Previsioni Meteo Enna: Giornata fredda e variabile. Risalita di venti meridionali umidi dal 3 gennaio.

