Siciliarunning: Epilogo con le premiazioni a Pergusa per il 26° Grand Prix regionale di corsa su strada

Epilogo con le premiazioni per il 26° Grand Prix regionale di corsa su strada

Dopo un anno di stop a causa della pandemia, torna la cerimonia di premiazione del Grand Prix regionale di corsa su strada. La cornice è sempre quella della sala conferenze dell’hotel Garden di Pergusa (Enna). Una cerimonia arrivata in un periodo delicato dell’emergenza sanitaria e fortemente voluta dal responsabile del circuito, il consigliere regionale della Fidal Sicilia Ino Gagliardi che ha voluto dare giusto riconoscimento e adeguata vetrina a quegli atleti che nel corso del 2021 hanno macinato chilometri con l’auto e con le scarpette per prendere parte alle gare in giro per la Sicilia. Appuntamento che ha seguito i protocolli anti-covid, green pass richiesto all’ingresso, misurazione della temperatura e mascherine ffp2 (protagoniste indesiderate di tutte le foto) per tutti gli intervenuti, premiati e accompagnatori.

La sala conferenze dell’Hotel Garden di Pergusa

Numeri ridotti, entusiasmo come ai bei tempi, nella speranza che la stagione sportiva 2022 regali, gare, chilometri e una ritrovata spensieratezza. Nei prossimi giorni sarà più chiaro su come la Fidal nazionale intende muoversi a seguito delle ultime misure anti-convid dal Governo.

Al fianco della premiazioni del 26° Grand Prix di corsa su strada anche quelle di STADION 192, il circuito di gare su pista a carattere interregionale, promosso dal comitato regionale della Fidal Sicilia e “sponsorizzato” dal consigliere regionale Gianfranco Belluomo. La manifestazione, oltre che essere aperta agli atleti delle società siciliane, ha visto protagonisti i “colleghi” di Puglia, Veneto e Lombardia. Quattro i gruppi di specialità: velocità, mezzofondo, salti e lanci.

Trinacria Palermo

Apertura di cerimonia con il presidente della Fidal Sicilia Salvatore Gebbia, che ha ricordato quanto il momento sia delicato e incerto, precisando che, al momento, non c’è un reale rischio che si annullino le prime gare della stagione, “siamo in attesa – ha detto Gebbia – delle nuove disposizioni della Fidal nazionale per quanto riguarda le gare no stadia”. Prima volta di Gebbia da presidente della Fidal Sicilia alla premiazione di Pergusa: “Obiettivo del comitato . ha detto – è quello di ascoltare le società, di essere vicini agli atleti e agli organizzatori. La nostra presenza, la mia presenza alle manifestazioni è proprio per questo motivo strategica”. Sul tavolo dei relatori, oltre a Gagliardi e Belluomo anche Alessandro Giambra responsabile del circuito e presidente della Fidal Caltanissetta e Antonino Muratore presidente della Fidal Palermo.

Veronica Costanzo

Tra gli atleti più in luce nella stagione 2021, Maria Grazia Bilello (Universitas Palermo) vincitrice oltre che nella sua categoria anche nella speciale classifica Bronze; sugli scudi anche Veronica Costanzo (Atletica Lentini), Barbara Romano (Universitas Palermo) e Maria Giangreco (Marathon Altofonte), mentre si conferma compatto e vincente il gruppo di atlete della Trinacria Palermo che, oltre ad occupare tanti podi di categoria, hanno portato a casa il titolo societario (A Sorvillo, Vernaci, Minagra, Savulla i primi posti delle rispettive categorie).

Salvatore Greco

Al maschile stagione da incorniciare per Salvatore Greco (Libertas Running Modica), Giombattista Liguori e Gianluca Ciarcià, entrambi della No al Doping.

Al maschile si conferma il gruppo Universitas Palermo con le punte Muratore, Di Gioia e Ragonese. In premiazione anche i fedelissimi, coloro che hanno preso parte a tutte le gare disputate. Di questa speciale classifica citiamo l’unica atleta donna che è riuscita a terminare tutte le gare, ben dieci, Angela Scondotto (Trinacria Palermo). “Vechietti” terribili vincitori rispettivamente nella over 70 e over 75 Salvatore Fiamingo (Atletica Virtus Acireale) e Antonino Piscitello (Universitas Palermo).

Universitas Palermo

Capitolo a parte le premiazioni di STADION 192; tra coloro che hanno ricevuto il premio della classifica regionale, Calogero Scordino, Giuseppe Di Stefano, Irene Messina e Giusi Parolino nei lanci, Marco Alaimo e Marta Roccamo nella velocità. Gianfranco Belluomo e Suelen Spitaleri nel mezzofondo, Luciano Gilotti e Antonella Esposito nei salti.

Calogero Scordino e Giuseppe Di Stefano

Neanche il tempo di archiviare il 26° GP regionale di corsa su strada, ed ecco arrivare la prima prova dell’edizione 2022, domenica prossima nel messinese con la 10 km di Capo Sant’Alessio organizza l’Atletica Savoca.

I nomi dei premiati del 26° Grand Prix regionale di corsa su strada 2021.

SF

1 BILELLO MARIA GRAZIA A.S.DIL. UNIVERSITAS PA

SF35

1 CALI’ CLAUDIA CARMELA MARI A.S. DIL. ATL.MAZZARINO

SF40

1 COSTANZO VERONICA A.S.D. ATL. LENTINI

2 SORVILLO SIMONA A.S.D. TRINACRIA PALERMO

3 SCIONTI PATRIZIA A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA

4 FRAZZETTO CHIARA A.S.D. TRINACRIA PALERMO

5 CUGLITORI CLAUDIA ATLETICA VIRTUS ACIREALE

SF45

1 ROMANO BARBARA A.S.DIL. UNIVERSITAS PA

2 ZISA CINZIA A.S.D. TRINACRIA PALERMO

3 ZACCO NATALIA ELISA A.S.D. ATL. LENTINI

4 SOTTILE STEFANIA A.S.D. TRINACRIA PALERMO

5 BATTIATO ROSITA ATLETICA VIRTUS ACIREALE

SF50

1 VERNACI ROSA RITA A.S.D. TRINACRIA PALERMO

2 MASTELLONE ANNAMARIA A.S.D. TRINACRIA PALERMO

3 ABATE SANTINA PODISTICA SALEMITANA

4 PATERNA GRAZIA A.S.D. TRINACRIA PALERMO

5 MILITELLO LINA A.S.DIL. UNIVERSITAS PA

SF55

1 GIANGRECO MARIA A.S. DIL. MARATHON ALTOFONTE

2 RONCONE ANTONINA A.S.D. TRINACRIA PALERMO

3 PERTICAROLI VALERIA A.S.D. TRINACRIA PALERMO

4 GIUFFRIDA ELISABETTA A.S.D. AGATLETICA FORTITUDO CT

5 SAVULLA LAURA A.S.D. TRINACRIA PALERMO

SF60

1 SAVULLA CATENA A.S.D. TRINACRIA PALERMO

SF70

1 LANZA ROSARIA A.S.D. ATL. LENTINI

SM

1 GRECO SALVATORE A.S.DIL. LIB. RUNNING MODICA

2 MANDARA’ ANGELO A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG

3 MESSINA CLAUDIO A.S.D. TRINACRIA PALERMO

4 SANTAMARIA ORAZIO ATLETICA VIRTUS ACIREALE

5 GRECO GIUSEPPE ASD POLISPORTIVA PEGASO ATHLETIC

SM35

1 MURATORE ANTONINO A.S.DIL. UNIVERSITAS PA

2 VILLAROSA GIOVANNI A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO

3 CASUCCIO CARMELO A.S.D. CAMPOBELLO CORRE

SM40

1 DI GIOIA CALOGERO A.S.DIL. UNIVERSITAS PA

2 CASCONE GIOVANNI ULTRARUNNING RAGUSA

3 MICCICHE FABIO A.S.D. ATLETICA LIBERTAS SCICLI

4 SCAVO ANTONINO A.S.D. TRINACRIA PALERMO

5 BISCONTI SERGIO ASD POLISPORTIVA PEGASO ATHLET

SM45

1 CIARCIA’ GIANLUCA ASD NO AL DOPING RAGUSA

2 ABBISOGNI ADRIANO A.S.D. TRINACRIA PALERMO

3 SPARTA VINCENZO NISCEMI RUNNING

4 PULVIRENTI GIUSEPPE ATLETICA VIRTUS ACIREALE

5 MAZZONE ANTONINO A.S.D. TRINACRIA PALERMO

SM50

1 RAGONESE SEBASTIANO A.S.DIL. UNIVERSITAS PA

2 FIERAMOSCA ALBERTO A.S.D. SCIACCA RUNNING

3 TRAVAGLIO ANDREA A.S.DIL. UNIVERSITAS PA

4 LA FERLA SALVATORE A.S.D. ATL. LENTINI

5 GATTO GIOVANNI ASD NO AL DOPING RAGUSA

SM55

1 LIGUORI GIOMBATTISTA ASD NO AL DOPING RAGUSA

2 GRECO GAETANO ASD POLISPORTIVA PEGASO ATHLET

3 MORALE ELIO A.S.D. FLORIDIA RUNNING

4 BUCELLO LUIGI A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA

5 SPOTO ANGELO ATLETICA VIRTUS ACIREALE

SM60

1 SALONIA FRANCESCO A.S.D. AGATLETICA FORTITUDO CT

2 AMATO ELIO A.S.DIL. UNIVERSITAS PA

3 GEBBIA ANTONINO A.S.D. TRINACRIA PALERMO

4 LEO VINCENZO A.S.D. TRINACRIA PALERMO

5 MELI ANGELO NISCEMI RUNNING

SM65

1 LO VERDE GIUSEPPE ASD POLISPORTIVA PEGASO ATHLET

2 CALTABIANO GIUSEPPE A.S.DIL. UNIVERSITAS PA

3 TRENTUNO LUIGI MARATHON CALTANISSETTA

4 MARTINELLI EFREM A.S.D. ATL. LENTINI

5 IMPICCICHE’ GESUE’ A.S.D. ATL. LENTINI

SM70

1 FIAMINGO SALVATORE ATLETICA VIRTUS ACIREALE

2 SUTERA ACCURSIO A.S.D. ATL. LENTINI

SM75

1 PISCITELLO ANTONINO A.S.DIL. UNIVERSITAS PA

2 MUSMARRA FRANCESCO ATLETICA VIRTUS ACIREALE

