Karting: anno di transizione il 2021 per il Driver regalbutese Giacomo Pellegrino

Un anno di transizione il 2021 per il giovane driver regalbutese Giacomo Pellegrino. Infatti il team che lo segue ha deciso farlo partecipare al campionato regionale Karting Sicilia nella Categoria 125KZN J pur essendo ancora un quattordicenne e quindi di fatto anticipando di un paio di anni l’ingresso in questa categoria dove ci si arriva “più navigati”.

Il debutto è stato abbastanza complicato ed è stato necessario un periodo di adattamento alla nuova categoria per via delle notevoli differenze nello stile di guida e per l’approccio con il mezzo. “Nella prima parte di stagione abbiamo sofferto parecchio – commenta il papà manager Carmelo Pellegrino – via via aumentava il feeling con il mezzo ed alla fine del Campionato Giacomo ha chiuso in terza posizione su un totale di ben 17 partecipanti, tutti molto più grandi e più esperimenti.

I primi di dicembre abbiamo partecipato alla XXVI edizione del prestigiosissimo trofeo Internazionale Ayrton Senna a Sarno. In questa ambita competizione partecipano ogni anno piloti provenienti da tutto il mondo. Qui, sotto la pioggia a dirotto, Giacomo si è qualificato in seconda posizione ed ha conquistato l’ambitissima finale.

I progetti per il 2022 riserveranno a Giacomo alcune sorprese che, attualmente per motivi contrattuali, non possiamo svelare. Presto gli sviluppi”.

