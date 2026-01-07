Storie correlate

Esercito impegnato nella distruzione di una bomba d’aereo

Riccardo Gennaio 4, 2026 0
polizia all'ospedale

La Polizia di Stato accanto ai piccoli pazienti.

Riccardo Dicembre 24, 2025 0

Polizia di Stato, uno spot per augurare buone Feste.

Riccardo Dicembre 23, 2025 0

Ultime notizie

Rifiuti, il Tar Sicilia dichiara inammissibile ricorso contro il Piano regionale. Schifani: «Andiamo avanti sui termovalorizzatori nell’interesse della collettività»

Riccardo Gennaio 7, 2026 0

Fondi Ue, Interreg Italia-Malta chiude in anticipo: 33 progetti per quasi 48 milioni di euro. Schifani: «Sicilia efficiente nell’impiego delle risorse»

Riccardo Gennaio 7, 2026 0

L’Associazione “Antimafia e Legalità”, in una nota, mette in risalto l’uccisione di Pippo Fava, dopo 41 anni.

Riccardo Gennaio 7, 2026 0
Assessore Colianni

Sistemi idrici e di depurazione, Colianni: «Dalla Regione 11,5 milioni di euro per interventi nei Comuni “Bandiera Blu” Messina, Roccalumera, Scicli e Nizza di Sicilia»

Riccardo Gennaio 7, 2026 0