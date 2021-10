Rendiconto 2019. Fava e Palmeri: “Governo Musumeci un pericolo per la Sicilia”

“Arroganza e sicumera del governo Musumeci sono un pericolo per la Sicilia. Avevamo chiesto di non procedere al voto parlamentare sull’approvazione del rendiconto 2019 e di attendere il giudizio della Corte dei Conti.

Il governo regionale ha, invece, scelto la prova di forza. Da cui oggi miseramente esce sconfitto, aumentando preoccupazioni e paura per lo stato finanziario del bilancio regionale.

La sensazione è di avere al timone della Regione una squadra improvvisata, pasticciona e presuntuosa”.

Lo dichiarano i deputati regionali Claudio Fava e Valentina Palmeri dopo il voto di oggi dell’Assemblea Regionale Siciliana sul rendiconto 2019

