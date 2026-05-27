“Le parole del presidente Schifani vanno nella direzione giusta: in una fase segnata anche dal confronto elettorale delle amministrative, credo sia importante mantenere il focus sull’azione di governo e sugli impegni assunti con i cittadini”. Lo dichiara il deputato regionale di Forza Italia, Riccardo Gennuso.

“In particolare considero importante la determinazione mostrata sul tema dei termovalorizzatori, che rappresentano una delle infrastrutture strategiche per chiudere finalmente il ciclo dei rifiuti in Sicilia e superare una logica emergenziale che dura da troppo tempo. È una scelta che richiede capacità di decisione e una visione di lungo periodo”.

“Adesso – conclude Gennuso – è il momento di mantenere le promesse e trasformare i programmi in risultati concreti. I siciliani ci chiedono di portare avanti i progetti annunciati e di dare risposte su temi che attendono da anni”.

Advertisement

Advertisement

Visite: 89