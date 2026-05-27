Palazzo d’Orléans, Schifani riceve il premier della provincia sudafricana dell’Eastern Cape
Palazzo d’Orléans, Schifani riceve il premier della provincia sudafricana dell’Eastern Cape
Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto oggi a Palazzo d’Orléans il premier della provincia sudafricana dell’Eastern Cape Lubabalo Oscar Mabuyane, l’ambasciatrice della Repubblica del Sudafrica in Italia Nosipho Nausca-Jean Jezile e una delegazione dello stato africano.
Dopo un cordiale incontro riservato nella sala Mattarella, i due rappresentanti delle istituzioni hanno siglato un documento che impegna la Sicilia e la provincia dell’Eastern Cape a instaurare una collaborazione nei settori dell’agricoltura e della trasformazione dei prodotti agricoli; dell’economia blu, dell’energia verde e rinnovabile; del commercio, degli investimenti e del turismo; della scienza, dell’innovazione e della formazione universitaria e professionale; della cooperazione comunale. Tra gli ambiti di interesse strategico per la cooperazione, anche il settore marittimo portuale, in particolare la nautica e la cantieristica.
A questo scopo, successivamente, ottenuto il via libera dei rispettivi Stati di appartenenza, Sicilia e Eastern Cape firmeranno un protocollo d’intesa.
Prima del commiato, il presidente Schifani ha donato al premier Mabuyane e all’ambascitrice Jezile il crest della Regione Siciliana e ha ricevuto in dono dalla delegazione in visita un quadro rappresentante il continente africano realizzato con perline colorate da artigiani locali.