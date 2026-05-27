Palazzo d’Orléans, Schifani riceve il premier della provincia sudafricana dell’Eastern Cape

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto oggi a Palazzo d’Orléans il premier della provincia sudafricana dell’Eastern Cape Lubabalo Oscar Mabuyane, l’ambasciatrice della Repubblica del Sudafrica in Italia Nosipho Nausca-Jean Jezile e una delegazione dello stato africano.

Dopo un cordiale incontro riservato nella sala Mattarella, i due rappresentanti delle istituzioni hanno siglato un documento che impegna la Sicilia e la provincia dell’Eastern Cape a instaurare una collaborazione nei settori dell’agricoltura e della trasformazione dei prodotti agricoli; dell’economia blu, dell’energia verde e rinnovabile; del commercio, degli investimenti e del turismo; della scienza, dell’innovazione e della formazione universitaria e professionale; della cooperazione comunale. Tra gli ambiti di interesse strategico per la cooperazione, anche il settore marittimo portuale, in particolare la nautica e la cantieristica.

A questo scopo, successivamente, ottenuto il via libera dei rispettivi Stati di appartenenza, Sicilia e Eastern Cape firmeranno un protocollo d’intesa.

Prima del commiato, il presidente Schifani ha donato al premier Mabuyane e all’ambascitrice Jezile il crest della Regione Siciliana e ha ricevuto in dono dalla delegazione in visita un quadro rappresentante il continente africano realizzato con perline colorate da artigiani locali.

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