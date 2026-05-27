Incendio Sicily by Car, Tamajo: «Troppi episodi inquietanti, Palermo non può ripiombare in un clima che ricorda gli anni più difficili»
Incendio Sicily by Car, Tamajo: «Troppi episodi inquietanti, Palermo non può ripiombare in un clima che ricorda gli anni più difficili»
«Esprimo la mia solidarietà a Tommaso Dragotto e a tutta la famiglia di Sicily by Car per quanto accaduto. Saranno gli investigatori a chiarire natura e responsabilità dell’episodio, ma è impossibile non cogliere il clima di crescente tensione che Palermo sta vivendo negli ultimi mesi. Troppi episodi, troppo ravvicinati, stanno alimentando preoccupazione e riportano alla memoria stagioni che questa terra ha pagato a caro prezzo. È un sentimento che non possiamo permetterci di sottovalutare, soprattutto quando a essere colpiti sono imprenditori che hanno scelto di investire, creare lavoro e restare in Sicilia. La nostra città e la nostra regione hanno il dovere di respingere con forza qualsiasi tentativo di intimidazione, violenza o ritorno alla paura. Palermo non può ripiombare in un clima che ricorda gli anni più difficili della sua storia. A Tommaso Dragotto rinnovo la mia vicinanza personale e istituzionale, con l’auspicio che si faccia rapidamente piena luce sull’accaduto e che questa escalation di episodi possa fermarsi prima che diventi un segnale ancora più allarmante per tutta la comunità».
Lo dichiara l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo.