La giornata di oggi, sabato 24 gennaio, sarà caratterizzata da un flusso di correnti meridionali che annunciano il passaggio, tra domenica e lunedì, di un fronte perturbato che irromperà da nord ovest. Ecco quindi che il tempo è pronto a peggiorare nuovamente con una circolazione che interesserà stavolta di più la Sicilia occidentale e settentrionale, solo sfiorata dalla depressione mediterranea degli scorsi giorni. Ci saranno in ogni caso fenomeni anche nelle nostre aree centrali. Le piogge inizieranno nelle aree più ad ovest già nella tarda sera/notte tra oggi e domenica e avranno la loro fase di maggiore intensità, probabilmente, tra la tarda mattinata ed il pomeriggio di domenica, mentre in seguito continueranno sopratutto sulla fascia tirrenica ma con via via minore intensità

Nuova recrudescenza dei fenomeni lunedì forse proprio nei nostri settori centrali. Ci torneremo.

Capitolo neve. Nella fase centrale del peggioramento tra la mattina e il pomeriggio di domenica, nella Sicilia nord occidentale e settentrionale, la quota neve potrà scendere momentaneamente sugli 800-900 metri, anche se gli accumuli saranno più probabili dai 1000-1100 metri. Enna è al limite, quindi.

Quando però la perturbazione si sposterà anche negli altri settori la temperatura in quota dovrebbe risalire dappertutto e la neve spostarsi sui 1100-1200 metri, con accumuli sui 1300-1400 metri. Sarà necessario un approfondimento specifico per questo aspetto.

Il vento soffierà per oggi da sud, come detto, ma ruoterà da nord ovest nella prossima notte e sarà più intenso soprattutto lunedì: ci saranno raffiche ma niente di simile a quelle che abbiamo avuto durante l’allerta.

Ne riparleremo.

A prossimo aggiornamento.

Luca Alerci

