“Difendere il Cammino di San Giacomo significa difendere il diritto dei cittadini ai beni pubblici”

L’Associazione Borgo San Giacomo ETS e la rete del Cammino di San Giacomo in Sicilia esprimono apprezzamento nei confronti del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale di San Michele di Ganzaria per l’adozione dell’Ordinanza n. 20 del 13 maggio 2026, con la quale viene disposta la chiusura al transito dei mezzi pesanti lungo la ex pista ciclabile ed ex tracciato ferroviario e in via Sotto Tenente La Rosa.

Si tratta di un provvedimento importante e responsabile che mette al centro la sicurezza pubblica, la tutela dei pellegrini e la salvaguardia di una infrastruttura realizzata con fondi pubblici per finalità di mobilità dolce, turismo sostenibile e valorizzazione del territorio.

L’ordinanza riconosce infatti una situazione grave:

i pellegrini del Cammino di San Giacomo hanno segnalato evidenti pericoli per la propria incolumità causati dal traffico pesante;

la condotta idrica Bellia ha subito nuovi danneggiamenti;

la ex pista ciclabile è stata ritenuta non idonea al transito dei mezzi pesanti impiegati nei lavori della “Libertinia”.

Ancora più significativo è il passaggio nel quale si richiama la conferenza dei servizi tenutasi presso il Comune di San Michele di Ganzaria, nella quale era già stato evidenziato di evitare il transito dei mezzi pesanti lungo il tracciato ferroviario recuperato.

Questa vicenda apre però una riflessione più ampia che riguarda tutta la Sicilia interna.

Non si possono finanziare progetti per rilanciare antichi borghi, promuovere cammini religiosi, sviluppare il cicloturismo e valorizzare le aree rurali e, contemporaneamente, trasformare le stesse infrastrutture pubbliche in piste di cantiere incompatibili con la loro funzione originaria.

La ex pista ciclabile e il Cammino di San Giacomo rappresentano oggi un presidio culturale, ambientale e sociale capace di riportare persone, economia e attenzione nei territori interni spesso dimenticati.

I cittadini hanno diritto a usufruire delle opere pubbliche realizzate con denaro pubblico.

I pellegrini hanno diritto a camminare in sicurezza.

Le comunità locali hanno diritto a vedere rispettato il proprio patrimonio territoriale.

Per questo motivo chiediamo che:

venga garantita la piena tutela del Cammino di San Giacomo in Sicilia;

siano accertate eventuali responsabilità sui danni arrecati alla pista e alle infrastrutture pubbliche;

venga ripristinata integralmente la fruibilità del percorso;

le opere pubbliche destinate alla mobilità lenta non vengano più utilizzate impropriamente come viabilità di cantiere.

Difendere questi percorsi significa difendere la dignità delle comunità locali e il futuro dei borghi siciliani.

Associazione Borgo San Giacomo ETS

Cammino di San Giacomo in Sicilia @tutti #sanmichelediganzaria

Tutte le reazioni:

82

Salvo Guastella

Ottimo, comunque ho fatto questa tappa proprio ieri mercoledì 13 maggio e i mezzi pesanti transitavano transitavano sullo sterrato sollevando una fastidiosa polvere che subito si attaccava alla pelle sudata. Ma più che altro è la sicurezza ad essere co… Altro…

8 h

Lino Calcagno

Comunicato stampa pienamente condivisibile, speriamo che in tutti i comuni dove potrebbero sussistere gli stessi problemi i sindaci diano la giusta importanza e fattività per tale problematica

6 h

una giovane anziana sul cammino

Anche noi abbiamo fatto questa Tappa ieri. Vero che la polvere è fastidiosa ma noi non ci siamo sentite assolutamente in pericolo, anzi tutti i mezzi incontrati rallentavano molto e tanti addirittura si fermavano. Grazie a loro non abbiamo sbagliato ne… Altro…

6 h

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Salve a tutti. È possibile farlo in mountain bike seguendo le tracce pubblicate sull’app Cammini d’Italia ?

Qualcuno lo ha già fatto ?

Consigli su dove alloggiare ?

Grazie !!!

Tutte le reazioni:

1

Stefania Coppo

Se vuoi dormire a Mirabella contatta Flora, se mi scrivi in privato ti do il numero, person deliziosa!

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Carmelo Campailla

Fatto in mtb

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Antonio Di Grazia

Ci sono in tutti i paesi tanti b& b e centri accoglienza prenota prima tutto un po’ prima di partire

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Fatica ripagata, bel percorso, e poi si cammina cantando!♥️🎒🥾

Tutte le reazioni:

52

Brigitte Puglisi – Keidel

Merci pour votre partage

17 h

Maria Grasso

Buon cammino… Che cosa bella❤️

3 h

Giuseppa Testa Camillo

Buon cammino

16 h

3 di 4

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