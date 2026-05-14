Storie correlate

oasi troina

Istituto Oasi Troina: lettera di ringraziamento di un genitore al personale della struttura

Riccardo Maggio 14, 2026

Progetti terapeutici disabili mentali, ok ai corsi di formazione per gli operatori delle Asp. Passa all’Ars emendamento M5S.

Riccardo Maggio 13, 2026

Pld Sicilia: “Difendere la Cardiochirurgia pediatrica di Taormina è un dovere istituzionale e umano”

Riccardo Maggio 13, 2026

Ultime notizie

Ferrarotti riparte dalla Targa Florio

Riccardo Maggio 14, 2026

A Catania il secondo weekend di GuastaFest, il festival che porta in scena l’inclusione delle soggettività e comunità sottorappresentate

Riccardo Maggio 14, 2026

ENRICO GUARNERI mattatore della scena Con QUARANTA… MA NON LI DIMOSTRA si chiude la stagione di grandi successi all’Abc di Catania

Riccardo Maggio 14, 2026

Weekend di prestigio per Ateneo Motorsport

Riccardo Maggio 14, 2026