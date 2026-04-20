Settantadue ore che con molta probabilità decideranno le sorti del campionato.

Sono quelle che dovrà affrontare la Orlando Pallamano Haenna che in questo lasso di tempo sarà impegnata in due confronti, mercoledì prossimo 22 aprile a Fasano nel posticipo della sedicesima giornata e sabato 25 aprile in casa contro il Lion Teramo.

I gialloverdi con 26 punti guidano la graduatoria con 2 punti di vantaggio sul Camerano. Quindi per gli ennesi la parola d’ordine è tenere la striscia positiva e senza guardare la classifica.

Mercoledì prosssimo contro il Fasano c’è bisogno la massima concentrazione visto che i pugliesi con 9 punti in classifica hanno necessità di cercare di conquistare un risultato positivo per cercare di tirarsi fuori della secche della graduatoria. Dopidichè ci sarà il confronto casalingo, l’ultimo stagionale contro il Teramo che anche se ormai ha raggiunto la matematica salvezza sicuramente non verrà in Sicilia per una gita in occasione del ponte del 25 aprile.

Detto dei punti in classifica, il Fasano ha segnato 327 reti e subito 427. La Orlando Pallamano Haenna invece ha 514 reti all’attivo e 401 al passivo.

Migliore marcatore per gli ennesi Alessio Corrias con 112 mentre per il Fasano Umberto Giannoccaro con 66.

“Avremo una settimana molto impegnativa – commenta il Direttore Sportivo della Orlando Pallamano Haenna Enzo Arena – il mercoledì una non facile trasferta anche da un punto vista logistico a Fasano e poi poco tempo per recuperare ed il sabato in casa contro il Lions Teramo. Ma i ragazzi sono consapevoli che è un momento molto importante per la storia della nostra società e quindi siamo convinti che saranno il massimo in entrambi i confronti. Ma intanto preparamoci al meglio per la non facile trasferta di Fasano”.

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