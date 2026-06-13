Novara accoglie i protagonisti del 31° Slalom

Sono 58 i concorrenti che hanno completato le verifiche e domani, 14 giugno, si sfideranno lungo il percorso della competizione organizzata da Top Competition, valida per il Campionato Nazionale e per il Campionato Siciliano. Presenti nella giornata delle verifiche il Fiduciario ACI Sport Sicilia Sergio Imbrò e il Presidente della Commissione Slalom Marco Cascino, oltre che il Sindaco Girolamo Bertolami e l’Assessore allo Sport Giuseppe Da Campo

NOVARA DI SICILIA (ME), 13 giugno 2026 – Novara di Sicilia ha accolto i protagonisti del 31° Slalom Città di Novara, la competizione organizzata da Top Competition che domani, domenica 14 giugno, vedrà sessanta concorrenti sfidarsi tra i birilli lungo il selettivo tracciato che conduce verso la Rocca Salvatesta. La manifestazione, valida per il Campionato Nazionale Slalom e per il Campionato Siciliano Slalom ACI Sport, ha vissuto oggi un’intensa giornata dedicata alle verifiche sportive e tecniche, trasformando il centro nebroideo nel cuore pulsante della specialità.

Giornata che ha visto autorevoli presenze federali come quella del Fiduciario ACI Sport Sicilia Sergio Imbrò e del Presidente della Commissione Slalom Marco Cascino, testimonianza dell’importanza che la gara novarese continua a rivestire nel panorama automobilistico regionale e nazionale. Per Imbrò si tratta del primo impegno ufficiale sul campo dalla recente nomina alla guida di ACI Sport Sicilia, subito presente in una delle manifestazioni più blasonate e longeve dell’Isola.

L’accoglienza riservata dall’Amministrazione Comunale con il primo cittadino Girolamo Bertolami e dall’Assessore allo Sport Giuseppe Da Campo, dagli organizzatori e dai volontari ai 58 piloti provenienti da tutta la Sicilia è stata particolarmente calorosa fin dalle operazioni preliminari, con un clima di grande partecipazione che ha caratterizzato l’intera giornata. Un’attenzione speciale è stata naturalmente riservata ai driver locali Alberto De Gregorio, Alessio Truscello, Alessandro e Claudio Giamboi e Sergio Bertolami, attesi da amici e appassionati lungo tutto il fine settimana e pronti a difendere i colori di casa in una gara che per loro assume un significato ancora più speciale.

Dopo il completamento delle verifiche e del Briefing che i direttori di gara Francesco Sanclemente e Manlio Mancuso hanno tenuto con i conduttori, l’attenzione si sposta ora sulla sfida agonistica. Domani mattina alle 8.30 scatterà la manche di ricognizione, seguita dalle tre manche ufficiali che assegneranno il successo della 31ª edizione dello Slalom Città di Novara e punti importanti sia per il Campionato Nazionale sia per il Campionato Siciliano Slalom ACI Sport. Il tutto in una cornice paesaggistica unica, dominata dalla Rocca Salvatesta e da uno dei borghi più suggestivi della Sicilia.

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