Storie correlate

M5S boccia il Defr, Di Paola (M5S): “Documento poco coraggioso di un governo che non sa scegliere”

Riccardo Luglio 29, 2026

Appalti in Sicilia, Safina (PD): “Un DDL per premiare le imprese virtuose che tutelano i lavoratori”

Riccardo Luglio 28, 2026

Privatizzazione Sac, Marano: “Alla Società ho chiesto garanzie su personale e continuità territoriale”

Riccardo Luglio 28, 2026

Ultime notizie

festa san pietro

Calascibetta: per i festeggiamenti di S.Pietro Shade e Lorenzo Fragola

Riccardo Luglio 29, 2026
estate sperlinghese

Al via l’Estate Sperlinghese

Riccardo Luglio 29, 2026

Economia, approvato il Defr 2027-2029. Schifani: «Confermata crescita della nostra economia. Modello Sicilia produce risultati concreti»

Riccardo Luglio 29, 2026

M5S boccia il Defr, Di Paola (M5S): “Documento poco coraggioso di un governo che non sa scegliere”

Riccardo Luglio 29, 2026