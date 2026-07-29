M5S boccia il Defr, Di Paola (M5S): “Documento poco coraggioso di un governo che non sa scegliere”

Palermo, 28/07/2026. «Cinquecento pagine in cui non si capisce quale sia la vera priorità, visto che nel Defr varato da questo governo sembra essere tutto una priorità. Ma un governo dovrebbe essere più coraggioso e saper scegliere, perché le priorità in Sicilia ci sono. La sanità è una di queste, con liste d’attesa ancora lunghissime nonostante i tantissimi investimenti fatti in questo settore. Priorità è anche l’occupazione, per impedire ai nostri giovani di scappare dall’Isola, visto che ogni anno sono circa 20 mila quelli che se ne vanno. Si parla di restanza, ma non è certo il south working che potrà fermare questa fuga. Forse servirà alle imprese, ma non ai giovani, in un’isola dove il lavoro non si trova, mentre nelle partecipate, come ci raccontano le cronache, si entra per raccomandazione».

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Lo ha affermato oggi in Aula il referente regionale del M5S e deputato all’Ars Nuccio Di Paola, motivando il voto contrario del Movimento 5 Stelle al Documento di economia e finanza regionale (Defr).

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