Enna il 31 luglio allo Spazio Ikigai “Il lungo viaggio nel Cinema” con Fabio Bagnasco
Il Lungo viaggio nel cinema. E’ il nome dell’appuntamento che si terrà il prossimo 31 luglio dalle 19 allo spazio Ikigai a Enna bassa, e che vedrà la presenza di Fabio Bagnasco, per la prim volta a Enna regista, autore e collaboratore di Franco Battiato. Bagnasco è noto per aver curato la produzione esecutiva dei docufilm “Auguri Don Gesualdo” e “Attraversando il Bardo”, oltre ad aver scritto approfondimenti critici sul cinema del Maestro.Collaborazioni con Battiato”Auguri Don Gesualdo” (2010): Docufilm dedicato a Gesualdo Bufalino, con la partecipazione produttiva di Bagnasco.”Attraversando il Bardo” (2014): Opera sul tema della transizione e della spiritualità, ultima regia cinematografica di Battiato a cui Bagnasco ha collaborato. È stato collaboratore esterno di Battiato durante il suo mandato come assessore regionale ai beni culturali in Sicilia.Altri Progetti e Pubblicazioni”Franco Battiato. Il lungo viaggio del cinema”: Saggio co-scritto con Catia Simone per analizzare i temi e lo sguardo visivo del cinema di Battiato.Lavori personali: Ha diretto cortometraggi come “Argos” (ispirato a Leonardo Sciascia) e “Un giorno in più” (WeShort Originals)