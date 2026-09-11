Storie correlate

forestali

Incendi e territorio, UGL Sicilia: “Forestali indispensabili. Servono riforme strutturali, ricambio generazionale e prevenzione tutto l’anno

Riccardo Settembre 10, 2026

Servizio Pubblico Urbano: i sindacati chiedono urgente convocazione e immediata verifica della viabilità nella zona Ferrante–Università e sull’intera rete urbana della città di Enna

Riccardo Settembre 10, 2026
cisal enna

Enna, nasce la confederazione provinciale Cisal: il commissario è Salvatore Sauro

Riccardo Settembre 9, 2026

Ultime notizie

Si è svolto con grande successo giovedì 10 settembre l’evento “Pane e Pietra” organizzato dalla FIDAPA BPW – Sez. di Enna presso la suggestiva cornice del Santuario di Papardura.

Riccardo Settembre 12, 2026
calvario

ULTIMATO IL RESTAURO DEL CALVARIO DEL SANTUARIO DI PAPARDURA DI ENNA

Riccardo Settembre 12, 2026

Taormina, scontro sul TPL. Crisafulli: Vendita digitale già prevista, il vero problema sono fermate a nostro avviso irregolari e tempi di percorrenza e di carico/scarico irreali

Riccardo Settembre 11, 2026

Semafori accesi alla 71ª Coppa Nissena

Riccardo Settembre 11, 2026