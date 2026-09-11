Taormina, scontro sul TPL. Crisafulli: Vendita digitale già prevista, il vero problema sono

fermate a nostro avviso irregolari e tempi di percorrenza e di carico/scarico irreali

Il problema del trasporto pubblico a Taormina non può essere ridotto alla vendita dei biglietti a bordo e,

soprattutto, non può essere scaricato sugli autisti.

È netta la presa di posizione della FAISA CISAL, che interviene dopo le dichiarazioni del dirigente Interbus

Mario Nicosia sul rapporto tra trasporto pubblico, viabilità e tempi di fermata.

Condividiamo un principio: servono meno auto private e più trasporto pubblico dichiara Salvatore

Crisafulli, Coordinatore Regionale Autolinee Private FAISA CISAL Sicilia. Ma proprio per questo il

servizio deve essere organizzato in modo serio, con fermate regolari e sicure, tempi di percorrenza

realistici e condizioni di esercizio adeguate.

Il sindacato ha già trasmesso una formale richiesta agli Enti competenti chiedendo di verificare, per le

fermate interessate, ordinanze, autorizzazioni, nulla osta, planimetrie, segnaletica e conformità

rispetto al Codice della Strada.

Prima di parlare dei minuti persi alla fermata – afferma Crisafulli – qualcuno deve dimostrare che quelle

fermate siano realmente autorizzate e sicure. Non basta tracciare uno spazio sull’asfalto o installare una

palina. Un autobus deve poter accostare, far salire e scendere i passeggeri, aprire le bagagliere e ripartire

senza creare pericolo.

Inoltre Si continua a indicare la digitalizzazione come possibile soluzione. Ma occorre ricordare che la

vendita online e tramite biglietterie è già prevista dal recente affidamento ed è già operativa.

Lo stesso affidamento prevede inoltre la vendita dei titoli di viaggio attraverso apposite emettitrici

elettroniche presso le fermate, sistemi digitali di acquisto, paline intelligenti e ulteriori strumenti

tecnologici destinati a facilitare l’accesso dell’utenza al servizio tutto questo ancora non introdotto.

Non stiamo quindi parlando di soluzioni nuove da introdurre: stiamo parlando di strumenti già previsti

nell’organizzazione del servizio. Presentare oggi la digitalizzazione come la risposta alle criticità della

viabilità significa, ancora una volta, spostare l’attenzione dal vero problema».

Agli autisti non viene chiesto soltanto di vendere il biglietto. Le aziende impongono di fatto anche il

controllo sistematico dei titoli di viaggio di tutti i passeggeri, oltre alla gestione della salita e discesa e

del carico e scarico dei bagagli. Tutto questo richiede tempo e deve essere contabilizzato nei tempi di

percorrenza continua Crisafulli, La FAISA CISAL alza quindi il livello dello scontro istituzionale.

Abbiamo chiesto documenti e verifiche precise. Se non arriveranno risposte complete, se dovessero

emergere irregolarità o se dovessero permanere situazioni di pericolo, siamo pronti a trasmettere

tutta la documentazione alla Procura della Repubblica affinché valuti eventuali profili di

responsabilità. Siamo pronti anche ad avviare ricorsi nelle competenti sedi amministrative e giudiziarie.

Sulla sicurezza non faremo passi indietro.

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