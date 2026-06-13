Fidapa di Enna

Cerimonia delle Candele

XIII Edizione Premio Donna “ Emma Curcio” 2026 ad

Anna Dongarrà

Sabato 6 giugno 2026, la Fidapa di Enna, della quale è presidente Angela Caruso, ha celebrato la Candle Nigth e la XIII edizione del Premio Donna “Emma Curcio”, alla presenza della Presidente del Distretto Sicilia Ina Di Figlia, della rappresentante della BPW International Giuseppina Seidita e della Tesoriera distrettuale M. Concetta Glorioso. Presenti i presidenti e segretari dei Clubs e Associazioni ennesi, le socie della sezione Fidapa di Enna e numerosi ospiti.

Il Premio Donna “ Emma Curcio” 2026 è stato conferito ad Anna Dongarrà scrittrice, poetessa, da sempre impegnata nella società civile, nell’associazionismo e nella promozione culturale. Anna Dongarrà è una socia storica della Fidapa di Enna. E’ stata presidente per tre bienni, ha svolto numerosi ruoli sia a livello distrettuale che nazionale. In Fidapa ha ideato il Premio Donna “ Emma Curcio” per le eccellenze femminili nella professione, nell’arte, nell’associazionismo, nella società civile, nel volontariato e il Premio Musicale “Christiane Capponi”, dedicato alla musicista fondatrice della sezione Fidapa di Enna, per i talenti nel campo musicale. Un riconoscimento meritato ad una donna che rappresenta un apprezzato punto di riferimento per la comunità e un esempio di passione, sensibilità e dedizione al bene comune

Emma Curcio e’ stata una figura indimenticabile del ‘900 ennese come professionista, come donna impegnata nella società civile e nell’associazionismo ma, soprattutto è stata una politica di grande valore sia come amministratrice del Comune di Enna, consigliera comunale e assessore alla P.I, che come responsabile del Movimento femminile regionale della DC e come prima donna ad aver fatto parte del Consiglio Nazionale della DC.

La serata, che si è svolta presso l’Hotel Federico II di Enna bassa, si è conclusa con l’accenzione delle candele che , per le socie di tutto il mondo, rappresenta una cerimonia molto significativa nella quale si celebra un’unione simbolica tra donne accomunate dagli stessi obbiettivi, dagli stessi valori e dalla comune volontà di contribuire al progresso della società attraverso l’impegno, la cultura , la partecipazione e la condivisione.

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