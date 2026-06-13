Calcio a 5 femminile: una bella favola divenutà realtà: l’US Agira

Una vittoria che va molto più al di la dell’aspetto prettamente sportivo e va verso l’emacipazione e le pari opportunità. E’ quella conquistata quest’anno dall’US Agira con la promozione in serie B di calcio a 5 femminile.

La formazione agirina tra l’altro ha conquistato il Double visto che alla promozione nella serie cadetta ha anche vinto la Coppa Sicilia. Quindi sicuramente una stagione indimenticabile per questa squadra che ad oggi per importanza rappresenta la massima espressione sporiva al femminile della provincia di Enna.

Infatti nella prossima stagione l’US Agira parteciperà ad un campionato impegnativo sia da un punto di vista tecnico che finanziario visto che dovrà affrontare trasferte in diverse regioni del sud Italia.

Ma in casa Agira non sono assolutamente preoccupati e si apprestano ad allestire un organico che sia ancora più competivo di quello di quest’anno che ha rappresentato una sorta di “rappresentativa provinciale”e non solo con atlete provenienti oltre che da Agira da diversi altri comuni della provincia, da Gagliano, Villapriolo, Aidone, Catenanuova, Leonforte, ed anche di Catania.

E siccome in momenti come questi aumentano le ambizioni e le “follie”, dalla prossima stagione l’US Agira istituirà l’Agira Academy per dare la possibilità a tutte le giovanissime non solo di Agira di poter praticare questa disciplina che putroppo ancora oggi nell’immaginario collettivo passa come sport principalmente al maschile.

Quindi una stagione fantastica ed indimenticabile quella appena conclusa ed un’altra che si preannuncia molto interessante, con l’augurio questa bella realtà sportiva venga supportata non solo dalla comunità agirina ma anche da tutto il movimento del calcio a 5 femminile provinciale poichè rappresenta oggi una delle più importanti espressioni di calcio a 5 rosa della Sicilia.

Ecco l’elenco di tutte le protagoniste e protagonisti della grande calvalcata trionfale culminata con la promozione in serie B

Portieri

Ilaria Schembri ( Villapriolo)

Ausilia Cardaci ( Agira)

Rossella Leanza ( Aidone)

Claudia Costantino ( CT)

Difensori

Grazia Vittoria Tamburo ( Gagliano CTO)

Valeria Roccuzzo ( Catania)

Alessia Grasso ( Catenanuova)

Serena Li Rosi ( Catenanuova)

Laterali e universali

Chiara Imbrosiano ( Aidone)

Nastassja Azzurra

Dolica ( Catenanuova)

Jacqueline Antonietta Dolica ( Catenanuova)

Concetta Minnî (Agira)

Giulia Naselli ( Agira)

Ilaria Cammarata ( Leonforte)

Pivot

Valeria Balsamà, il capitano ( Gagliano CTO)

Corinne Scivolettto ( Catania)

Martina terzo (Agira)

Allenatore

Armando Pirrone

Vice

Salvatore Saraniti

Preparatore portieri

Nilson Crespo

Responsabile squadra

Francesco Miceli

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