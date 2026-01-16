Pallamano BM il programma della nona giornata
Confronti casalinghi nella nona giornata, per le due capoliste del Campionato di Serie B “Salute & Benessere” di Pallamano maschile organizzato dal Comitato regionale Sicilia Figh presieduto da Sandro Pagaria.
L’Albatro Siracusa N.G. ospita il Villaurea Palermo mentre la Pallamano Regalbuto attende il Puleo Giovinetto Petrosino.
Per quanto riguarda le inseguitrici l’Autosicura Marsala affronta tra le mura amiche l’Agriblu Modica mentre l’Aretusa Siracusa sarà impegnata in un confronto tutto da vedere sul campo del TH Mascalucia.
Gli altri incontri della giornata vedono l’Albatro Siracusa Y.G in casa con l’Alcamo Pallamano, e sempre turno casalingo per il New Handball Mascalucia con il Caffè Klara Avola.
Questo il quadro completo degli incontri:
Autosicura Marsala – Agriblu Modica
Pallamano Regalbuto – Puleo Giovinetto Petrosino
TH Mascalucia – Pallamano Aretusa
Albatro Siracusa Y.G – Alcamo Pallamano
New Handball Mascalucia – Caffè Klara Avola
Albatro N.G. – Villaurea Palermo
La Classifica
Albatro N.G. 14
Pallamano Regalbuto 14
Aretusa 10
Autosicura Marsala 10
TH Mascalucia 10
Caffè Klara Avola 8
Villaurea 6
Albatro Y.G 6
Giovinetto Petrosino 6
Agriblu Modica 4
New Handaball Mascalucia 2
Pallamano Alcamo 0