DOMANI SABATO 17 GENNAIO LA SERATA FINALE DEI “BILL EVANS JAZZ AWARDS”

Nel teatro del Polo Culturale di Sant’Agata Li Battiati si assegnano i premi della prima edizione del contest nazionale dedicato al genio statunitense, aprendo la nuova stagione del “Battiati Jazz Festival – note in teatro”

Serata conclusiva, domani sabato 17 gennaio alle 19.30 nel teatro del Polo Culturale di Sant’Agata Li Battiati in via dello Stadio 19, per la prima edizione dei “Bill Evans Jazz Awards”, organizzati dall’associazione Musikante del Presidente e Direttore Artistico Antonio Petralia. La serata darà il via al “Battiati Jazz Festival 2026 – note in teatro”, di cui è in corso la campagna abbonamenti.

Contest nazionale rivolto a musicisti italiani e stranieri residenti in Italia, senza limiti di età, i Bill Evans Jazz Awards hanno visto la partecipazione di tre decine di musicisti e formazioni, confrontandosi sia con riarrangiamenti del geniale pianista statunitense che con composizioni originali.

La giuria, presieduta da Angelo Di Leonforte, pianista jazz di rilievo internazionale e docente al Conservatorio “Arturo Toscanini” di Ribera e composta, oltre che da Di Leonforte, dal rinomato pianista jazz Guglielmo Beneventano, dal batterista jazz e Presidente di Musikante Antonio Petralia, dal giornalista Roman Henry Clarke, e dal poeta, scrittore e esperto di jazz Gaetano Privitera, ha selezionato i seguenti finalisti:

Botte/Sannelli Duet

Jossy Botte (sassofono)

Michele Sannelli (vibrafono)

FastLine Trio

Giulio Marino (piano)

Riccardo Bortoluzzi (contrabbasso)

Leonardo Giusto (batteria)

Ariel Tricomi Argena 4et

Ariel Tricomi (piano)

Niccolò Montè Rizzi (tromba)

Matisse Berg (contrabbasso)

Gabriele Peretti (batteria)

Jossy Botte nasce in Sicilia nel 1987 e intraprende fin da giovanissimo gli studi musicali: inizia con batteria e pianoforte per concentrarsi poi sugli strumenti a fiato.

Frequenta il corso di clarinetto per 5 anni al Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania.

All’età di diciassette anni inizia a suonare il sassofono e inizia a frequentare l’Accademia Musicale Siciliana dove studia armonia jazz e arrangiamento.

Dopo gli studi di conservatorio a Trapani e Enschede (Paesi Bassi), vince una borsa di studio per frequentare il prestigioso Berklee College of Music di Boston (USA).

Ritornato in Italia, si stabilisce a Milano dove nel 2019 al Conservatorio “Giuseppe Verdi” consegue il Master in sassofono, con lode.

Dal 2021 insegna Jazz al Liceo Musicale “Napoleone Colajanni” di Enna.

Giulio Marino, nato a Roma 21 anni fa, ha conseguito la laurea in pianoforte jazz al Conservatorio “Ottorino Respighi” di Latina. Attualmente frequenta l’Università di Siena Jazz. Il “FastLine Trio” è la sua formazione che si sta sempre più facendo conoscere in giro per l’Italia, con ottime recensioni.

Ariel Tricomi, pianista jazz di 23 anni, è una giovane promessa del panorama musicale italiano. Nato a Bologna nel 2002 in una famiglia di musicisti, ha iniziato il suo percorso studiando percussioni classiche, ma presto si è appassionato al pianoforte e al jazz. Attualmente perfeziona la sua formazione presso l’Università di Siena Jazz. Agli studi associa una crescente attività dal vivo in varie formazioni, tra cui il suo “Argena 4et”.

La conduzione della serata è affidata all’autore, attore e regista Riccardo Gangemi.

Biglietto d’ingresso al botteghino o al seguente link: https://www.diyticket.it/events/musica/27517/bill-evans-jazz-awards-final-concerts

L’evento darà il via alla stagione musicale in teatro dell’associazione Musikante, che rinnova il proprio impegno per un jazz di qualità e ricercato, valorizzando talenti emergenti e affiancandoli a nomi affermati.

Come ogni anno in programma al Teatro del Polo Culturale di Sant’Agata Li Battiati, il “Battiati Jazz Festival 2026 – note in teatro” prenderà il via il 6 febbraio, per snodarsi in 7 appuntamenti che si concluderanno il 30 maggio, con tutti gli spettacoli che avranno inizio alle 21.

Gli abbonamenti, di numero limitato date le dimensioni del teatro assolutamente consone ad un ascolto di qualità e alla piena e piacevole fruizione di spettacoli di alto livello, sono già in vendita. Tutte le informazioni e la biglietteria online sono raggiungibili al link https://musikante.eu/abbonamenti-e-biglietti/

